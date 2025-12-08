Разочарование Трампа – это всегда о нем самом

Трамп снова "разочарован" Зеленским, потому что тот даже не прочел текст "мирного соглашения". Честно говоря, это почти часть ритуала. Раньше он даже называл диктатором Зеленского. Когда-то Трамп так же был "очень разочарован" Путиным (не раз, кстати). А потом все возвращалось на новый круг – будет очередное заявление, очередной эмоциональный жест, новый виток давления.

У Трампа есть своя традиция – эмоционально обозначать ситуацию не потому, что она действительно изменилась, а потому, что ему нужно подчеркнуть себя. Его "разочарование" – это не о содержании процесса, не о поиске решений, не о стратегии. Это способ сказать: "я центр внимания, а значит, именно я определяю рамку игры".

Что это значит для Украины?

Первый. Давление будет продолжаться и даже усиливаться. Потому что Трамп работает именно так – из-за эмоциональных маркеров, из-за публичных сигналов, из-за выставления себя "суперменом", которому даже Нобелевской премии маловато. Поэтому очередное заявление вряд ли стоит воспринимать как приговор или "все пропавший знак".

Второе. Не нужно впадать в депрессию от каждого его "разочарования". Слишком многие трактуют эмоциональные слова Трампа как политическое землетрясение. Но это уже было – сегодня он может хлопнуть дверью, а завтра – открывать их с улыбкой. Так было и с Зеленским, так было и с Путиным. Хотя надо признать – мы действительно сейчас в самом чувствительном эпизоде противостояния с Россией.

Но пока мы живы, мы еще можем изменять ход событий и влиять на них. Сейчас мы находимся в среде, где придется действовать. Как говорил мой знакомый, надо играть с обстоятельствами. Украина не впервые проходит через подобные "эмоциональные штормовые предупреждения". Здесь главное, чтобы не согласиться стать едой за столом, где "большие страны" считают, что могут позволить себе заказывать по меню кого угодно. Именно это предполагает так называемый скорый мир.