Юлія Бородай та нові стандарти якості у комерційній фотографії

Комерційна фотографія – це не просто вміння натискати на кнопку. Це — про системність, естетику, комунікацію та вміння чути клієнта. Саме ці навички дозволили Юлії Бородай стати затребуваною та сформувати свій, відомий підхід до візуального брендингу.

Фото: Юлія Бородай за робото

Після переїзду з України Юлія зіткнулася з новою реальністю: ринок США диктував інші правила, важливими ставали швидкість, гнучкість, чіткість та візуальний стиль, який говорить за бренд до того, як його прочитають. З перших місяців вона почала вибудовувати власну систему якості, де кожна деталь є невипадковою.

"Я не вірю у випадкові кадри. Все — від світла до обличчя — має бути осмисленим", — каже Юлія. І це не просто слова. Її робочий процес включає глибинну підготовку: вивчення бренду, конкурентного поля, цільової аудиторії, підбір референсів, створення мудборду та узгодження образів. Навіть якщо зйомка триває лише годину, вона може готуватися до неї тиждень. Такий підхід цінують бізнес-клієнти, які розуміють, що візуал – це перше, що бачить їхня аудиторія.

За роки роботи Юлія створила десятки кампаній для брендів одягу, косметики, їжі, аксесуарів та послуг. Вона знімала ресторани, інтер'єри, фуд-контент, комерційні портрети, створюючи для кожного проекту не просто красиві картинки, а візуальну мову, зрозумілу клієнту та покупцю.

Серед них молоді вже майже культові Sleek E Hair https://sleekehair.com/ та Moondios Studios https://moondiosstudios.com/.

Один з принципів Бородай – ніколи не знімати "для галочки". Якщо кадр не відбиває суть, не пройде її особистий контроль якості.

Увага до світла та кольору. Вона вміє "намалювати" настрій кадру за допомогою відблисків, тіні, півтона, уникаючи при цьому важкої постобробки. Її знімки виглядають живими, актуальними та придатними як для сайтів, так і для соціальних мереж, де потрібний миттєвий візуальний контакт.

Якість - її особиста установка. "Я можу відмовитися від проекту, якщо бачу, що клієнт не готовий до результату, якого я хочу досягти. Це моє ім'я, мій рівень", - каже вона. Завдяки цій позиції вона здобула повагу у підприємців, які цінують не лише візуал, а й підхід.

Фото: Юлія Бородай під час комерційної зйомки

Юлія працює з індивідуальними підприємцями, малим бізнесом, компаніями, які тільки виходять на ринок — і з кожним створює відчуття, що клієнт має свій креативний директор. Вона допомагає думати про візуал стратегічно, бачити картинку ширше, будувати імідж, а не просто наповнювати галерею.

За словами Юлії, комерційне фото – це фіксація явищ ролі в суспільстві. А головний виклик та ключ до успіху на перший погляд простий:

"У роботі з брендами легко і просто за допомогою фото донести концепцію, щоб люди дивилися і не ламали собі голову, що ж вони продають. Іноді можна додати загадки, але читається", стверджує Бородай.