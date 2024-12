''Українці'' просто зжеруть країну без залишку зсередини

Трирічний сирійський хлопчик з Алеппо, який став відомим усьому світу, один із тих тисяч, на яких ми, як самі хвалилися, успішно протестували всі нові системи російського озброєння, перед смертю пообіцяв поскаржитися Аллаху. Я видихнув тоді кілька рядків:

Дитя, грозящее своим мучителям пожаловаться Богу, — образ Достоевского, очень важный в его творчестве и его мировоззрении. Агностик всю свою сознательную жизнь, я никогда так страстно не желал раньше, чтобы Бог был. И чтобы мальчик из Алеппо рассказал ему обо всем. О "тестировании", о Путине, Лаврове, Шойгу, Гундяеве. И о нас всех.

Не может быть нам ни сочувствия, ни прощения.

Будь мы все прокляты...

Похоже, мальчик из Алеппо добрался все-таки до Аллаха и для нас, русских, начинается долгое возмездие за тьму совершенных нашими соотечественниками от нашего имени по всему свету преступлений против человечности.

Девочка из Винницы, четырехлетняя Лиза, рассталась с нами иначе, без боли и страданий, в одно из счастливых мгновений своей короткой жизни. Девочка с синдромом Дауна шла с мамой в прекрасный солнечный день на занятие с логопедом. Лиза была в прекрасном настроении. Она катила перед собой свою коляску и очень гордилась этим своим умением.

"Девочка была очень умная и способная. Лиза любила к нам ходить. Очень радовалась — девочка была очень добрая", — вспоминает педагог.

* * *

Бог (Провидение, Мировой Дух Истории, Вселенский AI) уже вынес свой приговор.

ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. Sometimes They Come Back. Сотни тысяч статистически выживших палачей, добровольно отправившихся убивать за деньги, развращенных наркотиком безнаказанности и даже прославления их рутинных преступлений, возвращаются в отчий дом. Пока их единицы. Но они могут массово хлынуть уже завтра после "заморозки". Или послезавтра. Их назовут "украинцами", как в 90-х называли "афганцами". "Афганцы" взрывали друг друга десятками на кладбищах за водочные квоты. "Украинцы" просто сожрут страну без остатка изнутри.