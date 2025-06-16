Чарівні оазиси Таїланду: Топ-8 чарівних місць для оздоровлення та духовних практик

Райські оазиси Таїланду з приголомшливими пляжами ідеально підходять для курортного відпочинку в гармонії з дивовижною природою. Готелі з привітним сервісом і вишуканою кухнею в багатьох аспектах випереджають своїх британських і американських "аналогів". Для приголомшливого релаксу біля бірюзового моря мандрівники обирають модні готелі або відокремлені вілли з розкішним "букетом" зручностей і королівським комфортом. Вони пишаються персоналізованим сервісом і найкращими спа-центрами з тайськими масажами та божественними процедурами для омолодження.

У нашій статті ми хочемо познайомити вас із найкращими готелями Таїланду, від відокремлених бутик-закладів до масивних бетонних "блоків" із величезною кількістю преміум-зручностей. Сюди постійно стікаються туристи з обмеженим бюджетом, а також поціновувачі елітного відпочинку, який не терпить компромісів.

Таїланд — гостинна країна, яку однозначно варто відвідати. Джерело: Pixels

SALA Phuket Resort and Spa

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 з 5)

Найкращі готелі Таїланду відомі своєю розкішною атмосферою та акцентом на приватності. SALA Phuket Resort and Spa — один із таких закладів, що пропонує розкішні апартаменти та вілли з індивідуальними басейнами і шезлонгами. Готель розташований у мальовничій північно-західній частині Пхукета на незайманому пляжі Май Кхао. Тут чітко простежуються елементи китайської та португальської архітектури з автентичними тайськими мотивами.

Смачну місцеву та міжнародну кухню майстерно готує кулінарний персонал ресторану на даху готелю. Особливе місце займають гострі страви з морепродуктів, виловлених із морських глибин напередодні.

У SALA Phuket Resort and Spa, який входить до топ-10 готелів Таїланду, усе натякає на найкращий тропічний відпочинок:

Вілли оформлені зі смаком, з елегантними меблями та сучасними телевізорами з плоским екраном і кабельним телебаченням.

Відпочивальники можуть насолоджуватися безкоштовним доступом до Інтернету.

Яскравою перлиною розкішних вілл є просторі ванні кімнати з глибокими ваннами під величезним блакитним небом. Екзотична зелень і краєвиди на приватний басейн зачаровують.

Вишенькою на торті чудового відпочинку мандрівників є відвідування спа-центру готелю з трьома терасами біля пляжу та чудовими оздоровчими сеансами. Для любителів спорту також передбачено тренажерний зал із функціональним обладнанням на території закладу.

SALA Phuket — ідеальний притулок для романтиків, які мріють відсвяткувати весілля на білосніжному пляжі серед кокосових дерев або незабутній медовий місяць під шепіт ніжних хвиль.

SALA Phuket Resort and Spa — рай для закоханих. Джерело: Pixels

Забронюйте найкращий відпочинок на сайті: https://www.salahospitality.com/.

Адреса: 333, Май Кхао, район Таланг, Пхукет 83110, Таїланд

Телефон: +66 76 338 888

Aleenta Retreat, Chiang Mai

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

Один із найкращих готелів для проживання в Таїланді, Aleenta Retreat, запрошує гостей у світ безумовної розкоші з тайським шармом. Він складається з чотирьох будинків із загостреними дахами, виготовленими вручну з якісної тикової деревини.

Вілли тут вражають: гості можуть вільно розташуватися в чотирьох спальнях і часто виходити на балкон, щоб насолодитися приголомшливими тропічними краєвидами. На території є оздоровчий центр із цікавими процедурами та басейн, оточений пишною рослинністю. Тут можна відчути всі переваги релаксу в райській локації. У медитаційній кімнаті з акцентом на рефлексологію легко досягти повного нірвани та відновити душевну рівновагу.

Ресторан Aleenta Retreat майстерно підтримує концепцію оздоровлення гостей. Тут є багатий асортимент цілющих коктейлів на основі імбиру та куркуми, а також здорові страви з переважанням вітамінних фруктів і овочів.

Здивуйте свої смакові рецептори північними тайськими локшинами та рибою з печеною картоплею, приправленою ніжним соусом. Запийте це все спокусливим коктейлем із шматочками південних фруктів, і вершина блаженства буде досягнута.

Дізнайтесь більше на сайті: https://www.aleenta.com/.

Адреса: 189 Сутеп Алей, Тамбон Су Тхеп, Муанг, Чіангмай 50200, Таїланд

Телефон: +66 52 090 333

Banyan Tree Samui

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

Картинно ідеальні шикарні вілли, обрамлені райськими деревами, оживають у Banyan Tree Samui. Цей високорейтинговий готель Таїланду заслужено здобув свої зірки та нагороди. Він пропонує просторі сімейні вілли та романтичні будинки для пар із басейнами, дощовими душами та гламурними краєвидами на пишний сад і море.

Для релаксу на свіжому повітрі є великі мішковидні крісла, що прикрашають тераси вілл. Тут можна годинами споглядати лінію горизонту, що розчиняється у величезному теплому морі. Дозвілля в Banyan Tree Samui просто вражає:

Banyan Tree Samui і море — нероздільні. Джерело: Pixels

Відвідування спа-центру з фірмовими гідротерапевтичними масажами та парною з обов’язковою процедурою Rainforest . Після цього прохолодні струмені води ллються на спини гостей, позитивно впливаючи на тонус м’язів спини.

. Після цього прохолодні струмені води ллються на спини гостей, позитивно впливаючи на тонус м’язів спини. Шикарний відпочинок на приватному пляжі з прокатом каяків і прогулянками на човнах уздовж мальовничих берегів.

Затишний відпочинок у пляжному ресторані з великою кількістю апетитних делікатесів місцевої та міжнародної кухні, а також ніжними смаколиками до післяобіднього чаю. Туристи, які відвідують готель навесні, іноді стають свідками дивовижного видовища — новонароджених черепах, що рухаються до блакитного океану.

Сайт: https://www.banyantree.com/.

Адреса: 99, 9, Марет, Сурат Тхані 84310, Таїланд

Телефон: +66 77 915 333

Villa Mahabhirom, Chiang Mai

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Серед найкращих місць для проживання в Таїланді Villa Mahabhirom є найзатишнішим. Це готель, який пропонує безпечний притулок від повсякденних турбот у затишному куточку тропічних джунглів. Перед очима мандрівників постають 24 тайські будинки, оточені високими бамбуковими деревами та кокосовими пальмами.

Вілли дбайливо зберігають атмосферу старих сімейних "вогнищ", зведених понад 100 років тому. Сьогодні це ретельно відреставровані будинки зі світлими інтер’єрами, де кожен предмет меблів чи елемент декору сприяє створенню настрою для відпочинку в райському гнізді. Деякі з них мають індивідуальні басейни та сади. Просторі та світлі вілли прикрашені вінтажними меблями з природними потертостями та вигадливими люстрами, що датуються минулим століттям. Прилегла територія Villa Mahabhirom оздоблена глиняними скульптурами, підвісними ліхтарями та реалістичними фігурками тварин, яких хочеться погладити.

Затишні шезлонги розміщені біля басейнів. Тут подають дивовижні делікатеси в’єтнамської кухні та ароматні коктейлі, приготовані за секретними рецептами. Це єдина година, коли можна поспілкуватися з гостями інших вілл, оскільки решту часу гості проводять у блаженній самотності.

Безкоштовним бонусом до чудового досвіду в готелі є зустріч із оленями, які спокійно прогулюються територією.

Адреса: 62 М. 10 Т. Сутеп А. Муанг, 50200, Чіангмай, Таїланд

Телефон: +66 53 271 200

Phulay Bay, The Ritz-Carlton Reserve, Krabi

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

Найкращі готелі Таїланду вінчає Phulay Bay, мальовничий заповідник Ritz-Carlton, розташований у Крабі. Ця казкова локація відображає мусульманські традиції регіону масивними будівлями з червонуватими фасадами та фігурними дверними отворами.

Phulay Bay — чарівний оазис, що відображає мусульманські традиції. Джерело: Pixels

Королівський шик вілл Phulay Bay підкреслюють такі деталі:

Елегантні ванні кімнати з колонами та фірмовим настінним мистецтвом чекають на гостей.

Величезні ліжка з гіпоалергенними матрацами застелені білосніжною білизною, тож сон тут дивовижно міцний і омолоджуючий.

Окрім гарних інтер’єрів, вілли "хваляться" чарівними краєвидами на незаймані ландшафти затоки Пханг Нга. Прилегла територія готелю прикрашена басейнами, оточеними свічками. Розкішні сади зачаровують великою кількістю тропічної екзотики та божественними ароматами жасмину й плюмерії, запашного символу Таїланду.

Сайт: https://www.ritzcarlton.com/.

Адреса: 111 Му 3 Нонгталай, Муанг Крабі 81180, Таїланд

Телефон: +66 75 628 111

Four Seasons Resort Chiang Mai

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Не витрачайте багато часу на роздуми, який готель у Таїланді найкращий, а прямуйте одразу до Four Seasons Resort Chiang Mai. Він розташований на 31 акрі тропічних садів і рисових полів у долині Мае Са.

Дозвілля гостей тут зосереджене навколо мальовничого озера. Мандрівники практикують йогу вранці та тайський бокс удень, грають у теніс і займаються гончарством під уважним керівництвом місцевого майстра. Ця локація ідеальна для пар і сімей, які хочуть сховатися від світу в розкішних оазисах із приватними басейнами та кухонними зонами, терасами для затишних чаювань і розваг на свіжому повітрі.

Їжа тут особлива, з гармонійним поєднанням делікатесів різних кухонь світу. Китайська локшина та італійські равіолі, англійський пудинг і французькі тістечка подаються на елегантних підносах ввічливим персоналом Four Seasons Resort Chiang Mai.

Сайт: https://www.fourseasons.com/.

Адреса: 502 МУ 1, Мае Рім, Стара дорога, район Самоенг, Чіангмай 50180, Таїланд

Телефон: +66 53 298 181

Chiva-Som, Hua Hin

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5)

Круті місця для проживання в Таїланді радують мандрівників королівським комфортом і демонструють найкращі традиції оздоровчої сцени. Готель Chiva-Som із його унікальними оздоровчими практиками можна сміливо віднести до таких закладів. Тут гостям пропонують обрати відповідний варіант програми омолодження, яка працює в різних напрямках:

Зміцнення м’язів і підвищення витривалості за допомогою спеціального обладнання.

Діагностика організму з виявленням патологій різних органів і систем із комплексом необхідних тестів і досліджень.

Зміцнення імунітету та підвищення стійкості до стресу, а також відновлення душевної рівноваги. Після відвідування Chiva-Som мандрівники змінюють своє ставлення до себе та світу навколо, здобуваючи бажану гармонію та відчуття повного релаксу.

Сайт: https://www.chivasom.com/.

Адреса: 73/4-6 Пхет Касем Роуд, Хуа Хін, район Хуа Хін, Прачуап Кхірі Кхан 77110, Таїланд

Телефон: +66 32 536 536

The Siam, Bangkok

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Огляд найкращих готелів Таїланду неможливо уявити без готелю The Siam, розташованого в Бангкоку. Його головний козир — відокремлене розташування, якого так прагнуть міські жителі, втомлені від постійного психічного напруження.

Готель розташований в екзотичній зоні в мальовничій долині річки Дусіт. Тут успішно переплітаються нотки історичного минулого Бангкока та впевнені штрихи сучасного дизайну. Від зношених валіз до настінних постерів Pan Am, готель дбайливо зберігає предмети, що належали впливовим діячам міста. Охайні люкси та атмосферні вілли з приватними басейнами з любов’ю підготовлені для гостей. У The Siam є спа-центр із крутими масажами та обгортаннями, а також магазин із товарами для дому від Джима Томпсона, знаменитого магната шовку.

Відомий тайський ресторан готелю подає чудові страви з м’яса, овочів і морепродуктів, приправлені ароматними спеціями. Столи прикрашені вишуканими орхідеями, що додає ненав’язливого гламуру інтер’єрам.

Сайт: https://www.thesiamhotel.com/.

Адреса: The Siam 3, 2 Кхао, Вачірапаябал, район Дусіт, Бангкок 10300, Таїланд

Телефон: +66 2 206 6999

Коли найкраще відвідувати Таїланд

Корисні поради для відвідування Таїланду:

Оптимальний час для відвідування Таїланду — листопад і період із лютого до березня. З травня по листопад можливі сильні дощі, але варто пам’ятати, що це не закономірність, і погода може відрізнятися в різних частинах країни через її значну протяжність.

Весняні місяці не найкращий час для відвідування центральних і північно-східних частин Таїланду через сильну спеку до +40°C. У цей період висока ймовірність лісових пожеж, які можуть спричинити наповнення вулиць шкідливими парами смогу.

У зимові місяці завжди враховуйте, що температура тут може опускатися до +10-15°C уночі, тому в валізі завжди повинні бути теплі речі.

Сподіваємося, що наша віртуальна подорож до найкращих готелів Таїланду допомогла вам сформувати план для наступної поїздки з коханою людиною чи сім’єю. Звичайно, зробити остаточний вибір складно, але варто прислухатися до свого серця та вирушити в путь. Бажаємо вам чудового відпочинку в одній із найкращих екзотичних локацій сонячного раю!