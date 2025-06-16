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Європа запроваджує нові заходи для регулювання впливу туризму

Анастасія Крищук

Європа запроваджує нові заходи для регулювання впливу туризму
Балеарські острови встановлюють щоденні ліміти для відвідувачів, щоб зменшити переповненість. Джерело: unsplash

На тлі зростаючого тиску від переповнених туристичних напрямків кілька європейських країн вживають заходів для зменшення негативного впливу масового туризму. У відповідь на зростаючі виклики, пов’язані з туризмом, Іспанія, Швейцарія та Німеччина працюють над перенаправленням туристичних потоків і полегшенням навантаження на перевантажені райони. Ці ініціативи відображають зростаючу стурбованість щодо дефіциту житла, екологічного стресу та зниження якості життя в регіонах із високим туристичним попитом, особливо в південній Європі та інших популярних напрямках.

Іспанія у 2024 році швидко відреагувала, регулюючи короткострокову оренду та моніторинг завантаженості пляжів у відповідь на протести та зростаюче невдоволення місцевих жителів. Було видалено близько 66 000 незаконних оголошень, а цифрові платформи тепер відстежують переповненість, погоду та якість води. Уряд Іспанії співпрацює з туроператорами, щоб популяризувати менш відвідувані регіони, і запровадив податкові заходи для підтримки тривалого перебування. Ініціативи в основному спрямовані на популярні місця, такі як Балеарські та Канарські острови, де напруга від надмірного туризму найбільш помітна.

Європа запроваджує нові заходи для регулювання впливу туризму
Переповненість спонукає до суворіших правил доступу до пляжів. Джерело: unsplash

Підхід Швейцарії поєднує сталість і модернізацію інфраструктури. Залізнична мережа країни тепер повністю працює на гідроелектроенергії, що є частиною зусиль для просування використання поїздів і рівномірного розподілу туристичних відвідувань протягом року. Гостям сертифікованих готелів доступний пільговий громадський транспорт, а також вживаються заходи для розподілу кількості відвідувачів шляхом подовження доступності гірськолижних підйомників і сезонних готелів. У переповнених місцях, таких як Лаутербруннен, туристичні податки та покращений доступ до транспорту допомагають керувати зростаючим потоком відвідувачів.

Німеччина зосереджується на заохоченні екологічної поведінки, особливо в Берліні. Місто створює програму, яка пропонує стимули відвідувачам, які беруть участь у екологічно дружніх заходах, таких як прибирання сміття або висаджування дерев. Берлін також просуває модель "15-хвилинного міста", прагнучи забезпечити доступ до основних послуг і пам’яток у межах пішої або велосипедної досяжності від готелів. Мета цих ініціатив — зменшити незручності від туризму та підтримати екологічно свідомі відвідування.

Європа запроваджує нові заходи для регулювання впливу туризму
Берлін заохочує велоспорт для зменшення туристичного тиску. Джерело: unsplash

З точки зору відвідувачів, ці заходи можуть вплинути на планування та враження від поїздок. Доступ до даних у реальному часі, розширення туристичних сезонів і стимули за відповідальну поведінку дозволяють уникати переповнених місць і глибше взаємодіяти з місцевою культурою. Прагнення Європи до довгострокового сталого туризму означає, що мандрівники можуть розраховувати на кращі послуги, меншу кількість натовпів і більш різноманітні враження протягом усього року.

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