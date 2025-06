Розкішні готелі в Гонконзі: топ-11 омріяних місць для відпустки

Гонконг залишається на вершині списку мандрівників з багатьох причин — від його динамічного сучасного ландшафту, неперевершеної ефективності та розвитку до першокласних зручностей і мальовничих природних оазисів. Ці якості також проявляються в готелях, які використали трирічний локдаун як можливість покращити сервіс, оновити номери та додати нові зручності. Зазвичай великі міжнародні бренди в місті зосереджені в районі гавані Вікторія, пропонуючи надзвичайні краєвиди з вікон і приватних терас, через які навіть не хочеться зачиняти штори. Однак інші райони також пропонують виняткові місця, які варто відвідати, наприклад, Цім Ша Цуй на стороні Коулуна. Наступний список містить топ-11 найкращих готелів Гонконгу, тож ви можете обрати варіант, який найкраще відповідає вашому стилю подорожей і вподобанням.

Mondrian Hong Kong

Якщо ви хочете бути в епіцентрі подій, серед вулиць, що завжди гудуть від руху, рекомендуємо забронювати номер в одному з найкраще оцінених готелів Гонконгу. Крім того, Mondrian Hong Kong розташований лише за кілька хвилин від найвідоміших пам’яток міста, таких як променад Алея зірок і пристань Коулуна Стар.

Готель вражає незвичайним екстер’єром, адже сама будівля має форму трикутника. Більшість номерів (їх понад 300) пропонують неймовірні гіпнотичні краєвиди на гавань Вікторія, а в просторих інтер’єрах панує атмосфера, що поєднує старий і новий Гонконг. Попри те, що комплекс не має ні спа, ні басейну, він вражає гостей напоями та вишуканою кухнею. Зокрема, ви можете відвідати надзвичайний італійський ресторан Carna під керівництвом Даріо Чеккіні або не менш вражаючий Avoca, що працює цілий день. У барі можна насолодитися фантастичними коктейлями, які демонструють місцеві смаки, а ввечері відчути вайб від виступів діджеїв.

Ritz-Carlton

У місті з понад 9 000 висотними будівлями що може бути доречнішим, ніж скористатися можливістю поспати, поїсти і навіть поплавати на висоті майже 500 метрів над рівнем моря? Це справді неймовірний досвід, який не варто пропускати. Ritz-Carlton Hong Kong – один із найвишуканіших і найкращих готелів Гонконгу. Ви можете зупинитися в розкішних, просторих номерах, розташованих між 104-м і 116-м поверхами. У номерах навіть є місця біля вікон, щоб гості могли комфортно споглядати захоплюючі краєвиди, що простягаються від гавані Вікторія до нового культурного району Західного Коулуна. З цієї висоти останній виглядає як мініатюрне село, але тут ви знайдете Центр кантонської опери Сігу, величезний новий музей M+, сади, мистецькі парки та мальовничу набережну. Якщо можливо, рекомендуємо включити доступ до клубної кімнати у ваше бронювання. Ресторани на 102-му поверсі, що пропонують італійську та кантонську кухню, також варті відвідування. Обидва ресторани відзначені зірками Michelin. Якщо хочете випити кілька коктейлів до або після вечері, вирушайте на 118-й поверх до бару Ozone.

St. Regis

Попри те, що St. Regis розташований у діловому районі, поруч із виставковим і конференц-центром, не дозволяйте цій локації ввести вас в оману, адже це не корпоративний готель, де збираються співробітники компаній для підвищення духу та продуктивності. За сріблястим фасадом будівлі ховається стильний заклад, продуманий до найдрібніших деталей талановитим Андре Фу. Лобі, хоч і не широке, виглядає велично та інтимно, ведучи до елегантного таємничого бару та відкритої тераси. Цей чудовий готель Гонконгу приділяє особливу увагу їжі. Зокрема, два ресторани очолюють шеф-кухарі, відзначені зірками Michelin. Варіанти харчування на території включають:

L'envol, який спеціалізується на вишуканій французькій кухні;

, який спеціалізується на вишуканій французькій кухні; Rún, де можна насолодитися класикою кантонської кухні в особливій інтерпретації.

Також є відкритий басейн, який підігрівається взимку, і невеликий, але затишний спа-центр, що переносить відвідувачів подалі від метушні мегаполісу.

Зверніть увагу, що лише кілька номерів і люксів пропонують краєвиди на гавань. Однак, незалежно від вибору, ви будете вражені інтер’єром і декоративними елементами номерів – від блідо-фіолетових килимів до крилатих шкіряних узголів’їв ліжок і віконних жалюзі, що нагадують старий Гонконг.

The Peninsula

The Peninsula відображає космополітичну історію міста, адже є частиною набережної Коулуна, яка будувалася майже століття, що за стандартами китайського міста майже вічність. Головний вхід охороняють кам’яні собаки фу разом із коридорними охоронцями в білосніжних капелюхах. У лобі гості можуть насолодитися післяобіднім чаєм у супроводі струнних квартетів. Загалом, приємні дрібниці видно всюди, наприклад, традиційні кошики для дім самів і сріблясті палички для їжі, що зберігаються на мезоніні. Готель пропонує різні варіанти номерів. Інтер’єри оформлені в кремових кольорах, із темними шпонами та золотом і оснащені великою кількістю високотехнологічних зручностей. У оригінальному крилі розташовано музичну кімнату з архівом і різними артефактами, такими як виготовлені вручну шовкові меню, рукописні квитки BOA Clipper або пам’ятні речі 1997 року. На верхньому поверсі окремої вежі цього топового готелю Гонконгу є висококласний спа, басейн із мальовничим видом на гавань. Особливої уваги заслуговує бар Felix, спроектований Філіппом Старком; заклад досі зберігає футуристичний стиль навіть після 30 років роботи.

EAST

EAST, як випливає з назви, розташований у східній частині острова Гонконг, пропонуючи альтернативні краєвиди на гавань. Зазвичай цей готель обирають мандрівники у відрядженнях, але тут є багато зручностей для туристів, які приїжджають відпочити та дослідити місто, наприклад:

бар на даху;

першокласний ресторан;

відкритий басейн тощо.

Номери для гостей мають великі вікна від підлоги до стелі з видом на гавань Вікторія, що простягається до старої злітно-посадкової смуги аеропорту Кай Так.

Готель розташований за сім зупинок метро від Центрального району, а навколишні території багаті на цікаві пам’ятки та атракції. Від сходження на гору Паркер для приголомшливих краєвидів міста та фотографування яскравого житлового комплексу Yik Cheong Monster Building 1960-х років до Електрик Роуд, де розташована одна з найкращих вуличних їж в Гонконзі.

Mandarin Oriental

Мало який готель може похвалитися такою багатою історією, як Mandarin Oriental Hong Kong, який у 2023 році відзначив своє 60-річчя. Саме тут Крістіан Діор представив свою бутикову колекцію в Азії, Мухаммед Алі зупинявся дорогою до Пекіна, де Джон Леннон востаннє зустрівся з Девідом Бові, а Маргарет Тетчер обмірковувала аспекти так і не реалізованої британсько-китайської декларації. Не лише легендарне минуле приваблює гостей до одного з найкращих готелів Гонконгу. Зручності Mandarin Oriental включають трирівневий спа-центр і десять ресторанів і барів. Рекомендуємо знайти час для відвідування нещодавно відремонтованого Man Wah і японської ізакеї з її максималістичним інтер’єром і жвавим баром.

Hari

Щойно ви входите до цього чарівного готелю Гонконгу, розташованого в районі Ван Чай, неподалік від жвавої Локхарт Роуд, що простягається від Адміралтейства до Козвей-Бей, одразу відчуваєте розслаблену атмосферу, яка проявляється як в інтер’єрі, так і в ненав’язливому сервісі. Дизайн розробила Тара Бернерд із Лондона, яка внесла привабливу естетику в кожну деталь:

оксамит у золотисто-коричневих і синіх відтінках у затишному лаунджі лобі;

помаранчеві стільці та зелені штукатурні стіни в італійському ресторані Lucciola;

; бордові кольори, рожеві троянди та стеля в стилі орігамі в Zoku , японському ресторані, що спеціалізується на японській кухні;

, японському ресторані, що спеціалізується на японській кухні; зелена відкрита тераса, ідеальне місце для улюблених напоїв.

Hari також може похвалитися колекцією сучасного мистецтва, включно з тривимірними зображеннями, цифровими роботами та творами молодих і перспективних гонконзьких художників, курованих лондонською галереєю Pontone Gallery.

Fullerton Ocean Park

Fullerton Ocean Park – перший розкішний готель Гонконгу, розташований на південній стороні острова, що пропонує приголомшливі краєвиди на Ап Лей Пі, Південно-Китайське море з його іскристими зеленими водами та гавань Абердін. Крім того, готель розташований неподалік від популярного тематичного парку Ocean Park і сучасного аквапарку Water World. Поблизу є прекрасні пляжі та зони для барбекю, а також численні туристичні маршрути для любителів піших прогулянок. Водночас ви все ще за 15 хвилин їзди від центру міста, тож це місце часто обирають для розслаблюючого сімейного відпочинку. Серед багатьох зручностей, доступних гостям, є:

величезний басейн;

різноманітні заклади харчування, що спеціалізуються на сінгапурській, кантонській, італійській та міжнародній кухнях;

розкішний спа-центр Bamford Spa із гідротерапевтичними басейнами та приголомшливими краєвидами на океан.

Fullerton Ocean Park пропонує різні категорії номерів – від стандартних апартаментів із видом на море до просторих пентхаус-люксів із приватними басейнами та сонячними терасами. Усі номери оформлені в заспокійливих пастельних кольорах – пісташковому та кремовому.

Hotel Icon

Цей непретензійний, але популярний готель у Гонконзі вітає гостей найбільшим у Азії внутрішнім вертикальним садом. Ще однією особливістю Hotel Icon є те, що він також слугує навчальним закладом для студентів гостинності з сусіднього Політехнічного інституту. Однак не хвилюйтеся: персонал готелю настільки добре виконує свою роботу, що ви ніколи не здогадаєтеся, хто з них стажер. У готелі є ресторан Above and Beyond, спроектований сером Теренсом Конраном. Ресторан користується великим попитом як серед місцевих жителів, так і серед туристів. Удень тут подають смачні дім сами, а ввечері – складніші кантонські страви, такі як лобстер із чорним трюфелем або свинина барбекю з медовою глазур’ю.

Просторі та сучасні номери оформлені в пастельних кольорах і наповнені різноманітними корисними гаджетами, від павербанків до наборів для відбілювання зубів.

Murray

Історія цього готелю сягає 1969 року; тоді будівля отримала кілька значних нагород за передовий енергозберігаючий дизайн. Через 50 років об’єкт було перетворено на чудовий п’ятизірковий готель завдяки зусиллям Foster + Partners. Варіанти розміщення в Murray включають понад 300 номерів, деякі з яких є найбільшими в місті. Номери оформлені в синьому, сталевому сірому та чорному кольорах, із японськими електронними туалетами та великими мармуровими ванними кімнатами. Гості також насолоджуватимуться винятковою їжею та напоями, включно з щасливою годиною в лобі та післяобіднім чаєм, що подається на терасі. Однак головною подією, яку не можна пропустити, є відвідування бару на даху Popinjays, що пропонує приголомшливі краєвиди.

Eaton

Якщо ви шукаєте більш бюджетний відпочинок, рекомендуємо звернути увагу на цей крутий готель у Гонконзі. Чотиризірковий Eaton розташований за рогом від нічного ринку Темпл-стріт у районі Яу Ма Тей, а сама місцевість виглядає як ідеальний фон для старого китайського бойовика. Варіанти розміщення включають номери площею від 17 до 56 квадратних метрів, із стінами, обшитими корковими панелями в стилі 1970-х, і акцентними помаранчевими годинниками.

Головною родзинкою готелю є Eaton Workshop. Це мережа мультимедійних коворкінг-просторів, які регулярно проводять кінопокази та живі виступи, художні виставки тощо. Кулінарна сцена також заслуговує на увагу. Зокрема, рекомендуємо відвідати ресторан Yat Tung Heen, який спеціалізується на кантонській кухні, а також бар Terrible Baby, де подають екологічно чисті коктейлі.