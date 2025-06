Роскошные отели в Гонконге: топ-11 желанных мест для отпуска

Гонконг остается на вершине списка путешественников по многим причинам – от его динамичного современного ландшафта, непревзойденной эффективности и развития до первоклассных удобств и живописных природных оазисов. Эти качества также проявляются в гостиницах, которые использовали трехлетний локдаун, как возможность улучшить сервис, обновить номера и добавить новые удобства. Обычно крупные международные бренды в городе сосредоточены в районе гавани Виктория, предлагая удивительные виды из окон и частных террас, из-за которых даже не хочется закрывать шторы. Однако другие районы также предлагают исключительные места, которые следует посетить, например, Цим Ша Цуй на стороне Коулуна. Следующий список содержит топ-11 лучших отелей Гонконга, поэтому вы можете выбрать вариант, который лучше всего соответствует вашему стилю путешествий и предпочтений.

Mondrian Hong Kong

Если вы хотите быть в эпицентре событий, среди улиц, всегда гудящих от движения, рекомендуем забронировать номер в одном из оцененных отелей Гонконга. Кроме того, Mondrian Hong Kong расположен всего в нескольких минутах от самых известных достопримечательностей города, таких как променад Аллея звезд и пристань Коулуна Стар.

Отель поражает необычным экстерьером, ведь само здание имеет форму треугольника. Большинство номеров (их более 300) предлагают невероятные гипнотические виды на гавань Виктория, а в просторных интерьерах царит атмосфера, объединяющая старый и новый Гонконг. Несмотря на то, что у комплекса нет ни спа, ни бассейна, он поражает гостей напитками и изысканной кухней. В частности, вы можете посетить необычный итальянский ресторан Carna под руководством Дарио Чеккини или не менее впечатляющий Avoca, работающий целый день. В баре можно насладиться фантастическими коктейлями, демонстрирующими местные вкусы, а вечером почувствовать вайб от выступлений диджеев.

Ritz-Carlton

В городе с более чем 9 000 высотными зданиями, что может быть уместнее, чем воспользоваться возможностью поспать, поесть и даже поплавать на высоте почти 500 метров над уровнем моря? Это действительно невероятный опыт, который не следует пропускать. Ritz-Carlton Hong Kong – одна из самых изысканных и лучших отелей Гонконга. Вы можете остановиться в роскошных, просторных номерах, расположенных между 104-м и 116-м этажами. В номерах есть даже места у окон, чтобы гости могли комфортно созерцать захватывающие виды, простирающиеся от гавани Виктория до нового культурного района Западного Коулуна. С этой высоты последний выглядит как миниатюрная деревня, но здесь вы найдете Центр кантонской оперы Сигу, огромный новый музей M+, сады, художественные парки и живописную набережную. Если возможно, рекомендуем включить доступ в клубную комнату в ваше бронирование. Рестораны на 102-м этаже, предлагающие итальянскую и кантонскую кухню, также достойны посещения. Оба ресторана отмечены звездами Michelin. Если хотите выпить несколько коктейлей до или после ужина, отправляйтесь на 118-й этаж в бар Ozone.

St. Regis

Несмотря на то, что St. Regis расположен в деловом районе, рядом с выставочным и конференц-центром, не позволяйте этой локации ввести вас в заблуждение, ведь это не корпоративная гостиница, где собираются сотрудники компаний для повышения духа и производительности. За серебристым фасадом здания скрывается стильное заведение, продуманное до мельчайших деталей талантливым Андре Фу. Лобби, хоть и не широкое, выглядит величественно и интимно, ведя в элегантный таинственный бар и открытую террасу. Этот отличный отель Гонконга уделяет особое внимание еде. В частности, два ресторана возглавляют шеф-повара, отмеченные звездами Michelin. Варианты питания на территории включают:

L'envol , специализирующийся на изысканной французской кухне;

, специализирующийся на изысканной французской кухне; Rún, где можно насладиться классикой кантонской кухни в особой интерпретации.

Также есть открытый бассейн, подогреваемый зимой, и небольшой, но уютный спа-центр, переносящий посетителей подальше от суеты мегаполиса.

Обратите внимание, что всего несколько номеров и люксов предлагают виды на гавань. Однако, независимо от выбора, вы будете удивлены интерьером и декоративными элементами номеров – от бледно-фиолетовых ковров до крылатых кожаных изголовий кроватей и оконных жалюзи, напоминающих старый Гонконг.

The Peninsula

The Peninsula отражает космополитическую историю города, ведь является частью набережной Коулуна, которая строилась почти столетие, что по стандартам китайского города почти вечность. Главный вход охраняют каменные собаки фу вместе с коридорными телохранителями в белоснежных шляпах. Во лбу гости могут насладиться послеобеденным чаем в сопровождении струнных квартетов. В общем, приятные мелочи видны повсюду, например, традиционные корзины для домов сомов и хранящиеся на мезонине серебристые палочки для еды. Отель предлагает разные варианты номеров. Интерьеры оформлены в кремовых цветах с темными шпонами и золотом и оснащены большим количеством высокотехнологичных удобств. В оригинальном крыле расположена музыкальная комната с архивом и разными артефактами, такими как изготовленные вручную шелковые меню, рукописные билеты BOA Clipper или памятные вещи 1997 года. На верхнем этаже отдельной башни этого топового отеля Гонконга есть высококлассный спа, бассейн с живописным видом на гавань. Особого внимания заслуживает бар Felix, спроектированный Филиппом Старком; заведение до сих пор сохраняет футуристический стиль даже после 30 лет работы.

EAST

EAST, как следует из названия, расположен в восточной части острова Гонконг, предлагая альтернативные виды на гавань. Обычно отель выбирают путешественники в командировках, но здесь есть много удобств для туристов, которые приезжают отдохнуть и исследовать город, например:

бар на крыше;

первоклассный ресторан;

открытый бассейн и т.д.

Номера для гостей имеют большие окна от пола до потолка с видом на гавань Виктория, простирающийся до старой взлетно-посадочной полосы аэропорта Кай Так.

Отель расположен в семи остановках метро от Центрального района, а окрестные территории богаты интересными достопримечательностями и достопримечательностями. От восхождения на гору Паркер для потрясающих пейзажей города и фотографирования яркого жилого комплекса Yik Cheong Monster Building 1960-х годов до Электрик Роуд, где расположена одна из лучших уличных еды в Гонконге.

Mandarin Oriental

Мало какой отель может похвастаться такой богатой историей, как Mandarin Oriental Hong Kong, который в 2023 году отметил свое 60-летие. Именно здесь Кристиан Диор представил свою бутиковую коллекцию в Азии, Мухаммед Али останавливался по дороге в Пекин, где Джон Леннон в последний раз встретился с Дэвидом Бови, а Маргарет Тэтчер обдумывала аспекты так и не реализованной британско-китайской декларации. Не только легендарное прошлое привлекает гостей в один из лучших отелей Гонконга. Удобства Mandarin Oriental включают в себя трехуровневый спа-центр и десять ресторанов и баров. Рекомендуем найти время для посещения недавно отремонтированного Man Wah и японской изакеи с ее максималистическим интерьером и резвым баром.

Hari

Как только вы входите в эту очаровательную гостиницу Гонконга, расположенную в районе Ван Чай, неподалеку от оживленной Локхарт Роуд, простирающейся от Адмиралтейства до Козвей-Бей, сразу чувствуете расслабленную атмосферу, которая проявляется как в интерьере, так и в ненавязчивом сервисе. Дизайн разработала Тара Бернерд из Лондона, внеся привлекательную эстетику в каждую деталь:

бархат в золотисто-коричневых и синих оттенках в уютном лаундже лба;

оранжевые стулья и зеленые штукатурные стены в итальянском ресторане Lucciola ;

; бордовые цвета, розовые розы и потолок в стиле оригами в Zoku , японском ресторане, специализирующемся на японской кухне;

, японском ресторане, специализирующемся на японской кухне; Зеленая открытая терраса, идеальное место для любимых напитков.

Hari также может похвастаться коллекцией современного искусства, включая трехмерные изображения, цифровые работы и произведения молодых и перспективных гонконгских художников, курируемых лондонской галереей Pontone Gallery.

Fullerton Ocean Park

Fullerton Ocean Park – первый роскошный отель Гонконга, расположенный на южной стороне острова, предлагающий потрясающие виды на Ап Лей Пи, Южно-Китайское море с его искрящимися зелеными водами и гавань Абердин. Кроме того, отель расположен неподалеку от популярного тематического парка Ocean Park и современного аквапарка Water World. Поблизости находятся прекрасные пляжи и зоны для барбекю, а также многочисленные туристические маршруты для любителей пеших прогулок. В то же время вы все еще в 15 минутах езды от центра города, поэтому это место часто выбирают для расслабляющего семейного отдыха. Среди удобств, доступных гостям:

огромный бассейн;

разнообразные заведения питания, специализирующиеся на сингапурской, кантонской, итальянской и международной кухнях;

роскошный спа-центр Bamford Spa с гидротерапевтическими бассейнами и потрясающими видами на океан.

Fullerton Ocean Park предлагает разные категории номеров – от стандартных апартаментов с видом на море до просторных пентхаус-люксов с частными бассейнами и солнечными террасами. Все номера оформлены в успокаивающих пастельных цветах – писташковом и кремовом.

Hotel Icon

Этот непретенциозный, но популярный отель в Гонконге приветствует гостей самым большим в Азии внутренним вертикальным садом. Еще одной особенностью Hotel Icon является то, что он также служит учебным заведением для студентов гостеприимства из соседнего Политехнического института. Однако не беспокойтесь: персонал отеля настолько хорошо выполняет свою работу, что вы никогда не догадаетесь, кто из них стажер. В отеле есть ресторан Above and Beyond, спроектированный сэром Теренсом Конраном. Ресторан имеет большой спрос как среди местных жителей, так и среди туристов. Днем здесь подают вкусные дома сами, а вечером – более сложные кантонские блюда, такие как лобстер с черным трюфелем или свинина барбекю с медовой глазурью.

Просторные и современные номера оформлены в пастельных цветах и наполнены разнообразными гаджетами, от павербанков до наборов для отбеливания зубов.

Murray

История этого отеля уходит в 1969 году; тогда здание получило несколько значительных наград за передовой энергосберегающий дизайн. Через 50 лет объект был превращен в прекрасную пятизвездочную гостиницу благодаря усилиям Foster + Partners. Варианты размещения в Murray включают более 300 номеров, некоторые из которых являются самыми большими в городе. Номера оформлены в синем, стальном сером и черном цветах, с японскими электронными туалетами и большими мраморными ванными комнатами. Гости также наслаждаются исключительной едой и напитками, включая счастливый час во лбу и послеобеденный чай, подаваемый на террасе. Однако главным событием, которое нельзя пропустить, является посещение бара на крыше Popinjays, предлагающей потрясающие виды.

Eaton

Если вы ищете более бюджетный отдых, рекомендуем обратить внимание на этот отель в Гонконге. Четырехзвездочный Eaton расположен за углом от ночного рынка Темпл-стрит в районе Яу Ма Тэй, а сама местность выглядит как идеальный фон для старого китайского боевика. Варианты размещения включают номера площадью от 17 до 56 квадратных метров со стенами, обшитыми пробковыми панелями в стиле 1970-х, и акцентными оранжевыми часами.

Главной изюминкой отеля является Eaton Workshop. Это сеть мультимедийных коворкинг-пространств, регулярно проводящих кинопоказы и живые выступления, художественные выставки и т.д. Кулинарная сцена также заслуживает внимания. В частности, рекомендуем посетить ресторан Yat Tung Heen, специализирующийся на кантонской кухне, а также бар Terrible Baby, где подают экологически чистые коктейли.