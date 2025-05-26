У Кремлі дикий перегрів, але Пєсков звинувачує Трампа

Лавров намагається гострити. Заявив, що православні не можуть зустрітися у Ватикані в католицькій церкві та поговорити про мир. Це хто православний – Зеленський, який ставить хануку по всій Україні? У 2022 р. він призначав оглядини у вічі "путину" в Єрусалимі десь біля стіни плачу, але Кнесет згоди не дав. "Путін" так і зовсім збірний образ із біолабораторій ФСБ-КДБ.

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Трамп тоже не католик, но приезжать в Ватикан не боится. В 2020 г. вышел из церкви пресвитериан и в другую не записался. Стал внецерковным христианином. Второй в истории США президент, после Эйзенхауэра, сменивший религиозную позицию. Однако, лавров утверждает, единственное место, где православным сподручно поговорить о мире – это Стамбул, площадка мусульман. Похоже, лавров сделал себе тайно обрезание, и теперь Сибига зондирует, нельзя ли заменить суннитский Стамбул на шиитский Баку, или опять что-то не так для особ русской веры.

Лавров пытается не только острить, но и умничать. Догмат – Ватикан нам не подходит – он озвучил 23 мая на конференции "Исторические южнорусские земли, национальная идентичность и самоопределение народов". В конце её названия явно не хватает литер – Р и Ф. Самоопределение народов РФ – тема актуальная и не стоит ограничиваться только югом – ненаучно и выдаёт узость кругозора.

Лавров воспользовался узостью кругозора её организаторов и вслед за мединским стал утверждать, что Крым и Запорожье – это истерическая расея. Причём южная, видимо от перегрева. Половцы с печенегами враз куда-то пропали. При чём не только они, но и готы. Оказалось, лавров с мединским ничего не знают о готском короле Германарихе, ни о книге "О происхождении и деяниях готов", написанной на латыни в VI в. историком Иорданом за 600 лет до половцев и за 1200 лет до появления россии.

Не знать, что Крым и Запорожье входили в королевство Германариха, – это позор для образованного человека в Европе, но не в Московии. В Московии это норма. Фридриху Мерцу таки придётся воспользоваться "Тауэрсами" для просвещения московитов. Без них уже никак. Только ракетами можно заставить россиянцев учить историю и напомнить, что готы жили в Крыму ещё в 1740-ые, когда туда впервые припхались русские. То есть, те московиты, которые решили себя переименовать, подобно тому, как некий этнос из Индии стал называть себя в Европе ромами (римлянами), чудом спасшимися от турок.

Целью переименования в ромов было получение большей помощи как религиозным беженцам. Целью переименования Петром I московитов в россиян – захватить побольше чужих земель.

Лавров и прочие кремлёвцы сейчас стали резко умничать на темы древней истории по двум причинам.

Первая, им надо чем-то обосновать претензии на пять регионов Украины, так как тезис – там живут российскоязычные – это не аргумент. Не аргумент, так как Португалия не претендует на Бразилию, а Испания на то, что вне Бразилии. Поэтому лаврову приходится нести пургу на историческую тематику. Без истории уже никак.

В результате кремлёвцы грузили Рюриковичами сначала Карлсона, а теперь и Трампа. Закончится это тем, что Дания закроет проливы для кораблей РФ и потребует вернуть ей Новгородскую область как свои исторические земли со времён Рюрика Фрисландского и его братьев. Не откроет, пока московиты не признают законность её прав, не прекратят войну с Украиной, и не признают Крым шведским, поскольку готы и вандалы пришли из Швеции.

Президент Финляндии Александр Стубб уже консультирует Трампа по истории Рюрика и викингов. Скоро консультировать будет король Дании Фредерик Х, который в январе изменил её государственный герб и удалил из него три короны. Этим Фредерик Х показал, что даже в мыслях не претендует на Норвегию и Швецию, столетиями входившие в его королевство.

Если в Дании могут изменить тысячелетний герб, то что говорить о конституции такого новообразования как РФ. Вероятно, Трамп об этом и сказал 19 мая по телефону "путину", поскольку после него кремлёвцы два дня вели с думцами беспредметные разговоры об изменении конституции РФ. Начали их ни с того, ни с сего, но было понятно, что Трамп предложил им вычеркнуть из конституции пять регионов Украины и побыстрей. Мог ещё предложить вписать в неё Рюрика с братьями Трувором и Синеусом как отцов основателей РФ, если это так важно для них и, если Дания не будет возражать.

Вторая причина, по которой кремлёвцы опять полезли в историю – им надо заполнять паузу после беседы с Трампом ещё чем-то, кроме бомбардировок городов и сёл Украины и мечтаний "путина" о "буферной зоне". Обычная манера бюрократии имитировать бурную деятельность, а не решать проблему. Поэтому вслед за Рюриковичами возникла буферная зона – "путин" таким способом жаловался Трампу, что на него напала Украина, а собянин стал каждый день вещать о двух-трёх украинских дронах сбитых в Подмосковье.

У темы с "буферной зоной" есть и другая цель – прикрыть ею перенос наступательных действий в Сумскую область вслед за Харьковской. Кремлёвцы никак не определятся с границами их "исторической россии", а выдающийся главкомверх в третий раз наступает на одни и те же грабли после Чонгара и Вовчанска. Курскую операцию надо было или не начинать, чтобы не удлинять линию фронта, или развивать наступление, если начали, и не послушались совета идти на Белгород, чтобы освободить Луганщину.

Частью имитации кремлёвцами бурной деятельности был и предложенный ими 16 мая в Стамбуле обмен пленными "тысячу на тысячу". Обмен быстро провели 23-25 мая и сразу после звонка Трампа начали с 20 мая обещать передать черновик меморандума о мирном договоре до 1 июня. Финалом этой имитации кремль видит встречу Зеленского и "путина" в Стамбуле или в Баку. В зависимости от того, где будет больше гарантий, что "путина" не арестуют.

Это напоминает их встречу в Париже в 2019 г., которой предшествовал обмен "всех на всех" и которая закончилась ничем. То есть, продолжением переговоров в Минске, где Кучму заменили Кравчуком, а того должен был в 2022 г. сменить Арестович, но помешало вторжение.

Параллельно с этой имитацией рашисты с утра 24 мая три дня наносили ракетные и дроновые удары по городам Украины и предприняли несколько рывков на фронте. Самый крупный был 23 мая, в день начала обмена. В ходе него рашисты потеряли 11 танков и 47 единиц другой бронетехники. До этого с 20 мая их суточные потери не превышали 1-3 танков и до 5-6 бронемашин. Несмотря на столь малые потери бронетехники, войска РФ ежедневно продвигались на разных участках фронта, иногда на глубину до 6 км. Начали также вторжение в Сумскую область, где оккупировали шесть населённых пунктов, что дало "путину" повод через год снова заговорить о "буферной зоне".

Стратегия кремля – оказывать военное давление по нарастающей, чтобы Зеленский в Стамбуле быстрее подписал если не "вечный мир", то 30-дневное перемирие с отказом в какой-то форме от части территории, а Верховная Рады это утвердила. Потом московские юристы будут им крутить в ООН как захотят и приправлять россказнями о Рюриковичах. Поэтому Трамп уже попросил Зеленского поменьше говорить, исходя из формулы – всё, что вы скажете, может быть использовано против вас.

Но у этой стратегии кремлёвцев есть несколько слабых мест.

Самое очевидное – это полномочия Зеленского, срок которых истёк год назад, а их продление не было никак юридически оформлено. Это несколько напрягает кремль, из-за чего лавров и заговорил опять об отсутствии легитимных властей в Украине. Разумеется, если предложенные кремлём бумаги подпишут, то лавров первым назовёт Зеленского самым легитимным из легитимных.

Через год-два какой-нибудь юрист из Госдумы скажет – нет, Зеленский был не легитимным, надо всё пересмотреть и потребовать не 5, а 7-8 областей у Украины. В РФ сейчас начали разгонять в СМИ тему, что роспуск СССР на саммитах в Беловежской Пуще и в Алма-Ате был юридически оформлен неправильно. История с отменой Госдумой РФ в 2014 г. решения Верховного Совета СССР шестидесятилетней давности о возвращении Крыма в Украинскую ССР – яркий пример того, что юриспруденция как наука зачастую пародия на науку и реальность.

Поэтому возврат лаврова к размышлениям о легитимности Зеленского не более, чем ещё одна его попытка поумничать, но в сфере юриспруденции, а не только истории. В реальности кремлёвцев беспокоит не это, а возможная реакция Европы и США на их текущие действия.

Психологически кремлёвцы готовы к трём вещам – к отключению от СВИФТ ещё двух-трёх десятков банков РФ, к опусканию потолка цен на нефть из РФ ниже 60 долларов, и к новой порции персональных и точечных санкций. Всё это они готовы принять, но почему-то уверены, что ничего другого, кроме этого, не будет. Настолько уверены, что послали 26 мая пескова сказать: Трамп эмоционально перегрелся, если пишет в "Социальной правде", что "путин" сошёл с ума и продолжает бомбить Украину.

Максимальная неприятность, которую представляют себе в кремле, – это выборочные задержания на Балтике танкеров из "теневого флота" РФ. Поэтому патрушев, отвечающий за весь флот, объявил 26 мая, что отныне танкеры будут сопровождать военные корабли и авиация. Но не учёл, что есть юридический ход, позволяющий послать русский корабль по известному адресу.

Ход простой – проведение Данией, Эстонией и другими странами военных учений на Балтике со стрельбами, информацию о которых будут доводить и до РФ. Имеют такое же законное право, как и РФ, недавно перекрывавшая для японцев проходы между Южными Курилами или объявлявшая учения в Чёрном море у берегов Украины. Проводить такие учения можно постоянно с перерывами в два-три дня, в том числе и в датских проливах.

Каждое из них можно посвятить кому-нибудь из Рюриковичей, которых было столько, что на два года хватит. Лавров против Рюриковичей вроде ничего не имеет. Разумеется, проход через зону учений только по спецпропускам, которые надо заказывать за месяц в установленном порядке. Всё законно, и если русский корабль поймает в борт торпеду, то значит очень спешил на встречу с Рюриком.

Это в проекте, а пока неожиданностью для кремлёвцев явно стали слова Мерца о том, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли все ограничения для Украины на применение их дальнобойного оружия по территории РФ. Оставили только запрет бить по мирному и невинному населению, если такое в РФ отыщется. Виллы на Рублёвке явно не среда его обитания.

Трамп, похоже, ещё не расслышал слова пескова о том, что у него "эмоциональный перегрев". Но когда расслышит, то обязательно отреагирует и ещё до своего дня рождения. Кажется, кремлёвцы с песковым чего-то не так рассчитали.