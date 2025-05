Топ-8 чудових Airbnb у Мілані: від мінімалістичної студії з сонячною терасою до гламурної квартири в модному районі

Мілан, відомий як один із головних світових центрів моди, зачаровує відвідувачів чарівним поєднанням нового та старого: вишукані дизайнерські вітрини, шикарні ресторани та модні бутіки чергуються з музеями, історичними пам’ятками та церквами. Це величне місто також славиться своєю арт-сценою та приваблює захоплюючою архітектурою, культурою та гастрономічною історією. Якщо ви плануєте поїздку до Мілана, варто забронювати житло на Airbnb замість звичайних готелів, щоб по-справжньому відчути атмосферу цього дивовижного міста. На щастя, у Мілані є безліч невимушених, затишних куточків, які допоможуть вам насолодитися вихідними в цій перлині Північної Італії повною мірою. Щоб заощадити ваш час на вибір, ми склали список найкращих Airbnb у Мілані на основі пропонованих зручностей та відгуків.

1. Гламурна мінімалістична квартира в Брері

Цей стильний Airbnb переобладнаний із вінтажної майстерні. Джерело: Image Airbnb.co

Назва Airbnb: Glam Brera! Interior-designed flat, natural flavor

Проживання: 4 гості, 1 спальня

У старій, типово "міланській" будівлі в центрі міста розташований стильний дворівневий лофт, переобладнаний із майстерні ремісника. Поруч знаходяться шикарні ресторани, магазини та культурні пам’ятки. Незважаючи на розташування в одному з найжвавіших і модних районів Брери, мінімалістичний інтер’єр і витончені оздоблення в нейтральних тонах роблять квартиру тихим притулком, ідеальним після прогулянок гамірними вулицями, і вартим першого місця серед найкращих Airbnb у Мілані. Великі вікна наповнюють кімнати світлом, створюючи теплу атмосферу, а дизайнерські меблі в скандинавському стилі доповнюють гламурну амбієнтність. Квартира має площу понад 100 квадратних метрів і обладнана всіма сучасними зручностями для комфортного перебування. На першому рівні є обладнана кухня з обідньою зоною, великий робочий стіл, ванна кімната та вітальня з диваном, який за потреби перетворюється на зручне двоспальне ліжко. На другому поверсі розташована спальня з великим ліжком, простора ванна кімната з душем, компактна робоча зона та пральня.

2. Дизайнерський лофт у Навільї

Оголошення Airbnb: Entire loft in Milan, Italy

Проживання: 1 спальня, 4 гості

Один із найкращих Airbnb у Мілані з унікальним характером розташований у самому серці міста в затишному дворі за 300 метрів від жвавого Навільї з його яскравим нічним життям. Це місце може запропонувати унікальну перевагу оренди Airbnb: оскільки господар – історик, не пропустіть можливість отримати культурні поради щодо дослідження Мілана від знавця. Сонячний і світлий лофт має одну двоспальну спальню, ванну кімнату з душем, вітальню з диваном-ліжком і повністю обладнану кухню з усіма необхідними приладами. Теплу атмосферу підсилюють милі акценти, як-от тепла жовта стіна та плетені меблі у вітальні, вишукані дзеркала в рамах і вінтажний телефон 1950-х років, що належав бабусі власника. Це чудовий і зручний варіант, який можна забронювати за доступною ціною Airbnb у Мілані, щоб досліджувати старе місто або відвідувати Тижні дизайну на Віа Тортона.

3. Сонячна квартира в Ломбардії

Оголошення Airbnb: Sunny flat in the heart of NoLo with 2 balconies

Проживання: 1 спальня, 2 гості

Якщо ви шукаєте місце для проживання в Мілані, сповнене затишної атмосфери та милого характеру, цей Airbnb поблизу центру може бути для вас. Це включає не один, а два балкони, з яких можна милуватися ідеальним видом на район із келихом вина. Ця простора, сонячна квартира в модному районі NoLo ідеально підходить для пари чи самостійного мандрівника, який відвідує Мілан для огляду пам’яток або ділової поїздки. У ній є обладнана кухня, вітальня, велика ванна кімната з глибокою ванною та простора спальня з двоспальним ліжком і великим столом. Численні полиці з книгами та зелені рослини додають затишку та шарму. За дві хвилини від цієї адреси розташований гарний парк, також поруч є метро, громадський ринок і безліч барів і ресторанів.

4. Романтична студія в Турро

Апартаменти мають чудовий доступ до інфраструктури міста. Джерело: Image Airbnb.co

Назва Airbnb: Fresia

Проживання: Студія, 3 гості

Недалеко від головного входу до центрального вокзалу відвідувачі Мілана можуть забронювати шикарний і романтичний Airbnb із прекрасним видом на міський пейзаж із умебльованої тераси. Це студія з мінімалістичним інтер’єром, яка може вмістити 3 гостей. Є одне велике двоспальне ліжко та диван, який може слугувати спальним місцем для однієї особи, а також ванна кімната та обладнана кухня. Якщо ви не хочете постійно готувати вдома, поруч є ресторани, бари та супермаркет, де можна запастися сиром і вином. За кілька хвилин ходьби розташовані дві станції метро для швидкого пересування містом. Це один із чудових Airbnb у Мілані за доступною ціною з відмінним розташуванням для дослідження міста.

5. Шикарна квартира в центрі

Оголошення Airbnb: LUMIA-LUXURY APARTMENT 100 mt from Central Station

Проживання: 1 спальня, 2 гості

Чудова квартира за кілька хвилин ходьби від Центрального вокзалу пропонує чудове розташування. Вона розташована в елегантній будівлі в стилі ліберті поблизу головних ліній метро. Це не найбюджетніший Airbnb у Мілані в цьому списку, але якщо ви зупиняєтеся тут не самі, ціна цілком доступна. Цей сучасний і стильний простір складається з повністю обладнаної кухні, однієї спальні, ванної кімнати з глибокою ванною та душем і красивого балкона, ідеального для італійських сніданків. Квартира повністю та зі смаком умебльована і має сучасний інтер’єр. Зручності включають Wi-Fi, безкоштовну каву, пральну машину та сушарку, туалетні приналежності, а якщо ви подорожуєте з сім’єю, за запитом надається дитяче ліжечко. У квартирі також є спеціальна робоча зона, яка стане в нагоді, якщо ви у відрядженні.

6. Білосніжна квартира біля каналу

Оголошення Airbnb: at the secret corner of the city of water

Проживання: 1 спальня, 3 гості

Один із найкращих Airbnb у Мілані розташований у типовій 200-річній будівлі Північної Італії, але, незважаючи на цю вражаючу історію, всередині він виглядає сучасно та затишно. Це стильний новий лофт, який на перший погляд здається повністю білим, лише з деякими акцентами, як-от бежеві подушки, дерев’яна підлога та сходи на другий рівень, книжкові полиці та рослини, що додають кольору. Скляні двері пропускають сонячне світло в хол, роблячи лофт ще світлішим. У ньому є кухня з усім необхідним, стильна ванна кімната та компактна вітальня з диваном, телевізором і Hi-Fi системою. Піднявшись сходами, ви опинитеся в спальні з міні-гардеробною, яку також можна використовувати для зберігання багажу, та великим телевізором. Квартира розташована поруч із одним із каналів, створених у період Ренесансу, тож ви можете почати досліджувати Мілан, катаючись на велосипеді по району, а потім скористатися метро поблизу, щоб дістатися до інших зон.

7. Студія з терасою в Брері

Мінімалістична квартира доповнена чарівною сонячною терасою. Джерело: Image Airbnb.co

Назва Airbnb: Amazing studio with terrace and view! Brera, center

Проживання: 1 спальня, 2 гості

Щоб насолоджуватися італійським сонцем під час подорожі до Мілана, варто орендувати Airbnb із красивою терасою, наприклад, цю студію в Брері. Вона розташована в пішій доступності від парку Семпіоне, вечірнього та торговельного центру Корсо Комо, замку Сфорцеско та собору Дуомо. Цей варіант чудово підходить для ділових мандрівників, пар і самостійних авантюристів. Студія тиха і дуже світла, з мінімалістичним інтер’єром, але її головна принада – простора тераса. Вона виходить на гарний сад і умебльована столом і стільцями, створюючи чудове місце для сніданків або вечерь на свіжому повітрі та відпочинку на сонці. Всередині є міні-кухня з мікрохвильовкою, холодильником і чайником, велике зручне ліжко та ванна кімната з душем. Оскільки ця студія розташована в Брері, ви матимете доступ до її магазинів, шикарних бутиків і ресторанів на відкритому повітрі поблизу. Орендуйте цей Airbnb у Мілані щонайменше на дві ночі.

8. Квартира для груп біля каналу

Назва Airbnb: @ SMART-LofT (Historic Center)

Проживання: 2 спальні, 5 гостей

Незалежно від того, чи подорожуєте ви до Мілана з невеликою групою друзів, чи це сімейна поїздка, оренда одного з популярних Airbnb – кращий варіант, ніж традиційний готель. Наприклад, біля Навільї на березі каналу поблизу ресторанів і гамірних барів ви можете орендувати світлу квартиру з однією спальнею. Хоча всі розваги та інфраструктура будуть поруч, автомобільний рух залишається осторонь, тож середовище тихе і спокійне. Це саме те, що потрібно, щоб розслабитися після насиченого дня прогулянок Міланом і вечірніх розваг. У квартирі є дві спальні з оригінальним освітленням, зосереджені навколо великих ліжок, і одна повноцінна ванна кімната з душовою кабіною. Є повністю обладнана кухня з обідньою зоною та вітальня з великим диваном, придатним для компанії перед телевізором. Також є невелика гардеробна та робоча зона. Цей Airbnb у Мілані можна забронювати щонайменше на дві ночі, і бюджетний діапазон не найдешевший, але у випадку розміщення кількох людей ціна відповідає наданим зручностям.