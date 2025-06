Топ-15 найкращих готелів для пляжних весіль у світі: від прекрасних відокремлених притулків до відомих острівних курортів

Легкий морський бриз, прекрасні пляжі з м’яким піском під ногами та ідеальні пейзажі – саме таку картину багато хто асоціює з романтичною подорожжю. Мабуть, тому весільні церемонії на березі моря чи океану набули такої популярності по всьому світу, а пляжні готелі входять до списку найкращих місць для проведення шлюбного ритуалу. Для деяких закоханих морські води здаються такою потужною, але заспокійливою і чистою силою, що вони хочуть зробити її частиною свого великого дня, тоді як інші люблять розслаблену, легку та свіжу атмосферу, якою вони хочуть уособити початок свого подружнього життя.

Завдяки цьому пляжні весільні готелі тепер можна знайти майже по всьому світу, але ми зібрали найкращі, рекомендовані провідними весільними планувальниками, у цьому списку: від відомих притулків на Балі чи у Флориді до приватних курортів на Багамах і Фіджі.

1. Sun Gardens Dubrovnik, Хорватія

Захід сонця над морем стане ідеальним тлом для особливої події. Джерело: Image Dubrovniksungardens.com

Весільна планувальниця з Нью-Джерсі з Dee Kay Events, Діана Коланович-Шолай, рекомендує молодятам обрати прибережний курорт на скелястому узбережжі в Дубровнику, Хорватія. Він має потенціал очолити список найкращих весільних готелів у світі, якщо пара мріє про казкову церемонію на пляжі. Тут легко знайти чудові бальні зали, вишукані ресторани та відкриті тераси, щоб ваша церемонія була прикрашена приголомшливими видами на Адріатичне море. Як незаймана берегова лінія, так і три відкриті басейни підходять для святкувань і коктейлів. Гості весілля заповнять свій вільний час цікавими спеціальними подіями: приватними уроками кулінарії та міксології, екскурсіями на приватних човнах і яхтах для дослідження знаменитих Блакитних печер Дубровника та островів Елафітського архіпелагу. Також варто згадати безсумнівну перевагу розташування курорту: попри його відокремлену казкову атмосферу, до Старого міста Дубровника лише 20 хвилин їзди.

2. LaPlaya Beach & Golf Resort, Флорида

Весільна планувальниця Керрі Дарлінг, яка працює в LaPlaya Beach & Golf Resort, пояснює популярність цього бутік-готелю серед інших найкращих готелів Флориди для церемоній на пляжі Неаполя унікальним шармом, який цей заклад додає кожному святкуванню. Він увійшов до п’ятірки найкращих готелів 2023 року за версією читачів Travel + Leisure, тож вам не доведеться хвилюватися за комфорт і зручність ваших гостей. Готель пропонує дві локації для найкращих весільних церемоній і прийомів – Південний пляж і Північний пляж. Окрім них, є ще одна прекрасна локація для таких подій – пишний зелений газон із видом на пляж. Продовжіть святкування у двох розкішних бальних залах на території з просторими відкритими терасами. Для привітальних вечірок, коктейлів чи репетиційних вечерь ви можете скористатися простором біля північного басейну з прекрасними видами на затоку Вандербільт і Мексиканську затоку та розслабленою тропічною атмосферою.

3. The One & Only Portonovi, Чорногорія

Ще одне чарівне місце на Балканському півострові, рекомендоване Коланович-Шолай, розташоване в Чорногорії, займає майже 20 акрів узбережжя вздовж затоки Котор. The One & Only Portonovi оточений приголомшливими пейзажами, що нагадують скандинавські фіорди, які охороняються ЮНЕСКО. Цей чудовий готель – ідеальний вибір для пляжних весіль для закоханих, які цінують красиву природу, розкіш і увагу до деталей. Готель має шикарні номери та люкси, а також вражаючий спа-центр, тоді як команда шеф-кухарів створить унікальний кулінарний досвід для вашого особливого дня. Є кілька відкритих і закритих весільних локацій, включаючи прекрасний пляж, сад і сучасний бальний зал, а також ресторани на набережній. У вільний час гості можуть кататися на швидкісних катерах по затоці та досліджувати мальовничі околиці.

4. Hotel del Coronado, Каліфорнія

Прекрасні пляжні весільні локації пропонує Hotel del Coronado, розташований неподалік від Сан-Дієго. Його приватна пляжна територія поділена на дві зони, кожна з яких може слугувати ідеальним тлом для романтичної події. Головний пляж має площу майже 7600 квадратних футів, тоді як Північний пляж значно більший – 70 000 квадратних футів. Це хороші місця для проведення церемонії, вечірок, коктейлів або весільних прийомів, насолоджуючись каліфорнійським сонцем. Крім того, мало які пляжі в штаті можуть похвалитися феєрверками прямо на піску. Якщо ви хочете перенести головне святкування з пляжу, готель надасть вишукані бальні зали, терасу з видом на Тихий океан, сади або пишні газони.

5. Kamalame Cay, Багами

Готелі пропонують вишукані території для церемоній і святкувань. Джерело: Image Kamalame.com

Ще один курорт із рейтингу найкращих готелів 2023 року за версією читачів T + Leisure із прекрасними пляжами, рекомендований знаменитостями, а весільна планувальниця Марва Монро з Chic Bahamas Weddings & Events радить цей розкішний притулок для весільних церемоній. Це сімейний курорт на приватному острові площею 96 акрів на Багамах. Він поєднує тропічний шик і безлюдні пляжі. Курорт доступний лише гелікоптером, приватним поромом або гідролітаком. Як локації для подій готель пропонує приголомшливе узбережжя з білим піском, величну терасу Великого будинку, а також курортні люкси та приватні резиденції для 86 гостей. Цей оазис, усіяний пальмами та пляжними барами з солом’яними дахами, також ідеальний для відокремлених втеч і романтичних медових місяців.

6. Chatham Bars Inn, Массачусетс

З майже 600 милями узбережжя мис Кейп-Код логічно є одним із найпопулярніших весільних напрямків у світі, і Chatham Bars Inn очолює його список найкращих пляжних готелів. Ви можете провести церемонію на прекрасному приватному пляжі, а потім продовжити подію в ресторані Beach House Grill на набережній. Він вміщує 250 осіб. Їжу та напої можна запропонувати гостям у рамках традиційного прийому, вечері з морепродуктами або багаття. Прилеглий 20-футовий будиночок із світлою склепінчастою стелею, відкритою терасою та прекрасним видом на Атлантичний океан може вмістити до 90 гостей. Якщо ваше святкування передбачає велику кількість гостей, ви також можете розглянути просторий Південний газон для 300+ осіб. Також є прекрасна кімната на 75 осіб із приватною терасою та видом на гавань і маленька Капітанська зала з видом на океан для 14 гостей.

7. Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, Мексика

Вражаючі скелі Кабо, численні пам’ятки та блискучі води створюють фантастичні пляжні весільні локації. За словами весільної планувальниці з району затоки Сан-Франциско Джеймі Чанг, власниці Mango Muse Events, варто звернути увагу на шикарний Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal. Цей курорт на скелястому узбережжі в ізольованому Кабо є переможцем нагороди World’s Best Award 2023. Він має прекрасний відокремлений пляж, який може стати чудовою локацією для весіль. Незаймана пляжна зона може вмістити близько 200 гостей. У прохолодні вечори тут можна розпалити багаття. Готель також має вишукані території з видом на океан з одного боку та гори з іншого.

8. Rosewood Kona Village, Гаваї

Багато найкращих пляжних готелів у світі, які чудово підходять для весіль, розташовані на популярних тропічних островах. Один із них, розташований на Гаваях, радить обрати весільна планувальниця Кіміко Хосакі з Elements by KH & co. Нещодавно відремонтований курорт Rosewood Kona Village на Великому острові став одним із фаворитів для особливих подій завдяки своїм прекрасним приватним пляжам із чорним піском, яскраво-блакитними океанськими водами та лавовими скелями, які разом створюють неймовірний ландшафт. Церемонію чи коктейльний прийом можна провести на пляжі або біля басейну готелю Shipwreck, оточеного пальмами. Курорт також пропонує приватні вечірки в гавайському стилі на територіях із видом на незаймані лагуни та сади, на терасі басейну з видом на океан або на багаторівневому газоні за кілька кроків від піщаного берега.

9. Andaz Bali, Індонезія

Балі асоціюється з прекрасними курортами, майже потойбічними картинами природи з пишними рисовими полями та густими лісами, а також жвавими пляжними клубами. Саме тому він такий популярний як напрямок для медового місяця. Але його ідеальні пляжні готелі не менш затребувані для тих, хто тільки збирається провести весілля та обмінятися обітницями. Готель Andaz Bali підходить для мандрівників, які люблять відпочивати на пляжі з чудовими пейзажами навколо. Місцем церемонії може бути пляж із золотим піском довжиною 656 футів, де також вистачить місця для коктейлів на 100 осіб. Якщо ви шукаєте альтернативу, зверніть увагу на два внутрішні зелені двори або жвавий Village Square у центрі. Курорт можна викупити повністю на дві ночі, що включатиме кредит на напої та їжу, 145 делюкс-номерів і спа-процедури.

10. Frangipani Beach Resort, Ангілья

Скажіть «Так!» один одному під шум прибою. Джерело: Image Frangipaniresort.com

Локацію для більш скромних за розміром подій, але не менш прекрасну, рекомендує Джеймі Чанг, можна знайти в Ангільї прямо в затоці Мідс. Тут розташований один із найгарніших пляжних готелів, Frangipani Beach Resort, який ідеально підходить для інтимних пляжних весіль. Курорт має 19 номерів, і завдяки своєму невеликому розміру гості можуть буквально вийти з дверей на пляж. Готель працює безпосередньо з майбутніми подружжями, щоб допомогти організувати весілля їхньої мрії. Пари, які вирішать викупити готель повністю, також можуть скористатися експертною допомогою для планування та безкоштовними водними видами спорту. Крім того, гості готелю можуть проводити коктейльні вечірки або барбекю на пляжі без додаткової плати за простір.

11. Tides Beach Club, Мен

Єдиний пляжний готель у Кеннебанкпорті, Tides Beach Club, має три милі м’якого піщаного узбережжя на пляжі Гус-Рокс. Щоб провести тут весільну церемонію, вам потрібно буде викупити всю територію. Ціна включає повне весільне меню та 21 номер і люкс. Тож цей розкішний варіант у Мені підійде парам, які шукають гарні пляжні готелі для камерних весіль із 80 гостями (або 50 сидячих). Пара обміняється обітницями під виготовленим на замовлення вівтарем із білої берези, а потім святкування продовжиться з напоями, вечерею з місцевих морепродуктів і танцями в залі прийомів. Пісок і прибій створять справжню казкову атмосферу для весілля. Готель також надає локації для репетиційної вечері, бранчу або весільного душу для нареченої.

12. Sandals South Coast, Ямайка

Мережа Sandals широко відома своєю колекцією курортів "все включено" в Карибському басейні. Один із її готелів, Sandals South Coast на Ямайці, також здобув репутацію фаворита серед найпопулярніших пляжних курортів для весіль у світі. Прекрасний двомильний спокійний пляж із білим піском спонукає пари сказати "Я згоден" у цій мальовничій локації. Якщо ви плануєте велику кількість гостей на церемонії, найкраще організувати її або прийом прямо на пляжі. Альтернативним варіантом для невеликої вечірки може бути унікальна весільна каплиця над водою Serenity із панорамним видом на океан. Її прохід – це скляна підлога, через яку видно бірюзові води. Курорт також пропонує широкий вибір весільних пакетів, від підготовки до події до медового місяця.

13. Wild Dunes Resort, Південна Кароліна

Відмінний вибір локацій для пляжних весіль може похвалитися ще одним учасником рейтингу найкращих готелів світу 2023 року – просторий Wild Dunes Resort, розташований на тихому острові Пальм за півгодини їзди від Чарльстона. Тут ви можете провести церемонію на відкритому повітрі на широкому піщаному пляжі, який може вмістити до 200 гостей. Також є кілька інших локацій для подій на відкритому повітрі або в приміщенні: елегантний бальний зал, газони для крокету, павільйон із видом на воду, зона біля басейну з блискучими басейнами та жвавою набережною, що вміщує 60 осіб, або коктейльна вечірка для 100 гостей. Особливо варто відзначити останнє оновлення курорту – бальний зал на даху з видом на море, частково критою верандою та сонячною терасою, підходящий для святкування на 75–150 осіб. Усі ці локації поєднують розслаблюючі океанські бризи та знаменитий шарм Чарльстона.

14. Vomo Island Fiji, Фіджі

Пари, які мріють про приватність і спокій, можуть обрати приголомшливі пляжні готелі на островах Фіджі для своєї весільної церемонії. Наприклад, приватний острівний оазис Vomo Island Fiji пропонує 225 акрів мальовничого ландшафту і є курортом "все включено". Весільний пакет може допомогти влаштувати омріяне святкування на довгому пляжі з білим піском, усіяному пальмами, для групи гостей від 2 до сотні й більше. Для більшої оригінальності до звичайної церемонії можна додати місцевий колорит і запросити фіджійських воїнів, щоб супроводжували наречену, або організувати традиційні костюми. Інші доповнення до пакета можуть включати фотографію та відеозйомку в різних жанрах, спа-процедури, головні убори та квітковий декор, послуги перукаря та візажиста, хор, кошик із фруктами та квіткові композиції у вашій віллі тощо. Для весіль із великою кількістю гостей можна скласти індивідуальні пакети, адаптовані до всіх потреб і побажань.

15. Gurney’s Montauk Resort & Seawater Spa, Нью-Йорк

Скористайтеся спеціальними пропозиціями готелів для організації вашої події. Джерело: Image Gurneysresorts.com

Спокійні піщані пляжі з шикарними готелями роблять Гемптонс одним із найкращих і найзатребуваніших весільних напрямків у світі. Помітним серед них є Gurney’s Montauk Resort & Seawater Spa, із приватним пляжем довжиною 200 футів, який підходить для церемоній будь-якого розміру. Окрім нього, готель має інші прекрасні відкриті та закриті локації для святкувань, прийомів і коктейлів, більшість із яких мають вид на море. Наприклад, The Beach Club, розташований буквально за пару кроків від води, має багаторівневі тераси, шикарний ресторан Scarpetta Beach із вікнами від підлоги до стелі, що демонструють панораму океану з кожного столу, чудові тераси та інші зали й простори для репетиційних вечерь, прийомів, коктейльних вечорів і весільних церемоній. Команди ресторанів готелю працюватимуть із вами, щоб створити унікальні тематичні меню, які підкреслюють сезонні продукти та місцевих постачальників.