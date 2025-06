Топ-13 готелів у Сінгапурі: від розкішних курортів із пейзажними басейнами на даху до вишуканих бутиків із культовими барами

Подорожуючи до Сінгапуру, ви завжди можете розраховувати на унікальне перебування в чудових готелях. Від розкішних бутик-готелів до шикарних лофтів і історичних номерів — це місто пропонує фантастичний вибір місць для тимчасового проживання. Найкращі готелі Сінгапуру забезпечать гостей комфортним сном, розслаблюючим відпочинком, першокласними зручностями та ексклюзивними розвагами. Ось 13 варіантів, де зупинитися в Сінгапурі для найдивовижнішого відпочинку.

1. Raffles Hotel Singapore

Багато готелів у Сінгапурі вражають різноманітністю архітектурних форм. Джерело: Image Raffles.com

Посідаючи 17-те місце серед найкращих готелів світу, Raffles Hotel Singapore легко очолює список бажань мандрівників, які планують перебування в Сінгапурі. Готель розташований в іконічній будівлі в центрі міста, заснованій у 1887 році, і зберігає свій класичний колоніальний шарм не лише у величному фасаді, але й у преміальному досвіді проживання. Усередині гості знайдуть розкішні інтер’єри з антикварними меблями, підлогою з тикового дерева та розкішними килимами. Готель пропонує кілька категорій люксів для проживання: від романтичних студій із видом на прекрасний сад до шикарних президентських люксів із оригінальними стелями заввишки 14 футів. Велика територія Raffles Hotel Singapore також пропонує багато для дослідження: кілька вишуканих ресторанів і барів (обов’язково завітайте до Long Bar, де в 1915 році був створений легендарний коктейль Singapore Sling), розкішний спа-центр із 25-метровим відкритим басейном і захоплюючі торговельні майданчики в Raffles Arcade.

2. The Clan Hotel Singapore

Перший серед готелів бренду, The Clan Hotel розташований на перетині історичного району Far East Square і Telok Ayer. Він знаходиться за кілька хвилин від історичних і культурних пам’яток та культових туристичних місць міста, таких як Raffles Place, Tanjong Pagar, Chinatown, Gardens by the Bay і Marina Bay. The Clan Hotel Singapore ідеально підходить як для поціновувачів розкоші, так і для сучасних мандрівників. Готель пропонує 324 номери в категоріях Deluxe, Premier і Grand Premier. На 4-му та 5-му поверхах гості можуть відвідати ресторан і бар QIN, що пропонує сучасні інтерпретації класичних китайських страв. На 5-му рівні також варто зазирнути до тематичного бару QĪN Bar, щоб ознайомитися з його асортиментом фірмових коктейлів і понад 60 різними винами в атмосфері китайської аптеки. "Перлиною" готелю є чудовий ландшафтний басейн Sky Pool і джакузі на 30-му рівні, що відкриває захоплюючий панорамний вид на історичний район міста.

3. The Westin Singapore

Ще один із найкращих готелів Сінгапуру розташований у центральному діловому районі. Він пропонує просторі вишукані номери, відкритий ландшафтний басейн на 35-му поверсі з приголомшливими краєвидами на південне узбережжя та Marina Bay, а також розкішні страви та напої в шикарних ресторанах і барах готелю. Перелік зручностей також включає фітнес-центр, сауну та спа. Готель розташований поблизу храму Buddha Tooth Relic Temple and Museum, Chinatown і торговельного центру The Shoppes @ Marina Bay Sands. Окрім преміального перебування в ексклюзивних люксах, гостям тепер пропонується спеціальний сімейний пакет відпочинку. Він включає квитки до зоопарку Сінгапуру (для двох дорослих і двох дітей), розваги в номері для дітей, такі як ігровий намет і набір для творчості з паперової глини, сімейний щоденник подорожей як пам’ятку та щоденні сніданки в ресторані Seasonal Tastes для двох дорослих і двох дітей. Окрім чудових спогадів, цей пакет дозволяє зробити внесок у добру справу: частина доходів від квитків і покупок у зоопарку йде на підтримку природоохоронних проєктів у Південно-Східній Азії.

4. Mondrian Singapore Duxton

У 2023 році Сінгапур поповнив свою колекцію ультрарозкішних готелів готелем Mondrian Singapore Duxton, розташованим у самому серці одного з найжвавіших і модних районів міста. Безліч першокласних барів, незалежних бутиків і чудових ресторанів роблять його одним із найпопулярніших місць для занурення в яскраву атмосферу міста. Готель має 302 стильні номери та люкси з чудовими краєвидами на пейзажі Сінгапуру. Їхні інтер’єри натхненні традиційною сінгапурською архітектурою та доповнені колекцією мистецтва. Кавомашини Lavazza, незвичайні мінібари та туалетні приналежності MALIN+GOETZ забезпечують максимальний комфорт під час перебування. Тут гості також зможуть відпочити від метушні околиць і насолодитися лінивим вікендом. Для цього вони можуть піднятися до лаунджу на даху з кінематографічним басейном, розташуватися на шезлонгу з фруктовим коктейлем, а ввечері продовжити веселощі на вечірці біля басейну.

5. Lloyd’s Inn

Від мінімалізму до шику, кожен мандрівник знайде місце до душі в Сінгапурі. Джерело: Image Lloydsinn.com

Зі своїм скромним декором і монохромною кольоровою палітрою Lloyd’s Inn є прикладом мінімалізму. Його 34 номери оформлені в білих тонах, із великою кількістю природного світла, що додає їм ще більшої глибини. Ванні кімнати в кожному номері мають відкритий душ або ванну. Бутик-готель розташований у тихому житловому районі поблизу Kilini Road, створюючи чудове місце для розслаблюючого відпочинку, але також має хороший доступ до головних туристичних пам’яток, як і більшість чудових готелів Сінгапуру. Торговий центр Orchard Road Center знаходиться за кілька хвилин пішки, а торговельні центри Orchard Central, Orchard Gateway і станції метро можна дістатися за 10 хвилин. Сніданок змусить вас відчути себе справжнім сінгапурцем: гості отримують безкоштовні ваучери на копі (заварену каву) і хрусткі тости в сусідній кав’ярні Killiney Kopitiam. Гості також можуть скористатися спільною відкритою коморою з столами та стільцями, кавомашиною, мікрохвильовкою і торговельним автоматом, щоб перекусити, насолодитися красивими краєвидами околиць і поспілкуватися з іншими гостями. Ще одне місце для зустрічей і спілкування за коктейлем у готелі — це дах, де є прекрасна тераса. Також за межами готелю є чудова садова тераса з басейном і комфортними шезлонгами, оточена пишною тропічною зеленню.

6. PARKROYAL COLLECTION Pickering

Список найшикарніших готелів Сінгапуру неможливо уявити без екологічного садового оазису, розташованого в центрі міста поблизу Chinatown, Clark Quay і Raffles Place. Ця локація робить його ідеальним як для ділової поїздки, так і для відпочинку на вихідних. Частиною його досвіду є фокус на оздоровлення, із цілим поверхом, присвяченим цьому, з відкритим басейном, 300-метровою доріжкою над рівнем вулиці та тренажерним залом. Готель пропонує номери з видом на сад або місто, оснащені мінібаром, кондиціонером і ванною кімнатою з безкоштовними косметичними засобами. Гостям надаються послуги няні, туристичне бюро та бізнес-центр. Вони також можуть насолоджуватися масажами в спа-центрі або розслабитися на сонячній терасі. Кулінарні пропозиції включають чудову міжнародну та південно-східноазіатську кухню в ресторані LIME, тоді як гості Club Room мають ексклюзивний доступ до лаунджу на даху Orchid Club із приголомшливою 360-градусною панорамою міста.

7. voco Orchard Singapore

Відносно нове поповнення серед найрозкішніших готелів Сінгапуру — це результат ребрендингу колишнього Hilton Singapore компанією IHG Hotels & Resorts. Іконічний готель на Orchard Road таким чином продовжив свою історію та досі пропонує 423 номери з видом на місто, розслаблену та дещо корпоративну атмосферу та сучасні інтер’єри. Чудовий спа-центр, цілодобовий тренажерний зал, багато простору для заходів і зустрічей та приголомшливий басейн на даху є частиною цього. Кулінарні поціновувачі матимуть вибір між чудовим стейкхаусом Opus Bar & Grill, вишуканими кондитерськими виробами в D9 Cakery, міжнародною кухнею з зіркою Michelin у Iggy’s, одному з найпопулярніших ресторанів Сінгапуру, та італійськими стравами в il Cielo на даху. Стійка реєстрації працює цілодобово, а гостей пригощають домашнім пікантним печивом під час заселення. Готель пропонує вигідну тарифну пропозицію, яка включає сніданок і вечерю з триблюдним меню або шведським столом у ресторані готелю для 1 або 2 гостей номера.

8. Hotel Mono

Відкритий у 2016 році, Hotel Mono зайняв кілька відреставрованих традиційних торгових будинків у серці Chinatown і перетворив їх на один із найкращих готелів Сінгапуру. Він розташований за кілька хвилин пішки від торговельного центру Chinatown Point і жвавого нічного життя Clark Quay, тоді як торговий район Orchard Road знаходиться трохи більше ніж за 2 км. Оригінальні будівлі з вікнами в стилі рококо та характерними вентиляційними шахтами містять 46 стильних номерів, розроблених для вибагливих мандрівників, із мінімалістичним декором у нейтральних тонах. Номери оснащені безкоштовним високошвидкісним Wi-Fi, туалетними приналежностями та міні-холодильником. Завдяки вигідному розташуванню гості будуть розпещені великою кількістю фантастичних ресторанів, модних барів із дивовижними коктейлями та апетитною вуличною їжею. Також удень вони можуть досліджувати модні магазини в околицях, відвідати мистецький район із National Gallery, яка містить найбільшу колекцію мистецтва Південно-Східної Азії у світі, і насолодитися розслаблюючою атмосферою затишних звивистих вуличок.

9. W Singapore - Sentosa Cove

Номери найкращих готелів Сінгапуру оснащені найсучаснішими зручностями. Джерело: Image Marriott.com

Цей розкішний притулок можна сміливо назвати найсексуальнішим серед готелів Сінгапуру. Стиль життя багатих і знаменитих панує в кожному куточку: стіни ліфтів прикрашені червоною шкірою Prada, лобі пульсує невпинно, а ресторани заповнені вишуканою публікою. Гостей пригощають тацею десертів під час заселення, а більшу частину перебування вони проводять біля цілодобового басейну. Кулінарні можливості також рясніють: від розкішних вечерь із відбірними стейками та органічними морепродуктами в SKIRT, одному з найкращих ресторанів острова, до динамічних коктейлів у WOOBAR або сонячному барі біля басейну WET Deck. Готель має номери в десяти різних категоріях, але навіть найменший із них може похвалитися площею від 40 квадратних метрів, розкішною ванною кімнатою та шикарним ліжком із простирадлами щільністю 350 ниток. Для особливого випадку оберіть дорогий, але ексклюзивний люкс Extreme WOW Suite. Він включає приватний басейн, джакузі та інші оригінальні додатки, як-от програвач із добіркою платівок для приватної вечірки.

10. Capella Singapore

Розташований серед пишної зелені тропічного лісу, один із найвишуканіших 6-зіркових готелів Сінгапуру гармонійно поєднує відреставровані колоніальні будівлі та сучасні зручності. Чудовий курорт Capella Singapore займає 30 акрів зелені на острові Sentosa і пропонує прекрасні краєвиди на Південнокитайське море з його номерів. Готель має 112 номерів, люксів і вілл в острівній атмосфері. Гості можуть проводити дні, милуючись інтригуючою колоніальною архітектурою або морським пейзажем прямо з шикарного ліжка в номері, освіжаючись у каскадних басейнах або насолоджуючись континентальними стравами в ресторані The Knolls. Якщо ви прямуєте сюди, щоб "грати по-великому", забронюйте номер Constellation Room із шикарним приватним джакузі на даху для споглядання зірок або віллу з окремою вітальнею, невеликим басейном і приватною терасою. Програма готелю сповнена захоплюючих пропозицій для гостей: від спа для домашніх тварин і сімейних пригод із безкоштовним входом до тематичного парку Universal Studios Singapore до третьої ночі безкоштовно для гостей, які проживають 2 ночі поспіль у віллі.

11. Sofitel Singapore Sentosa Resort and Spa

Розкішний курортний відпочинок із приголомшливими краєвидами на захід сонця — мрія багатьох мандрівників. Sofitel Singapore Sentosa Resort and Spa, один із найкращих спа-готелів Сінгапуру, розташований на знаменитому пляжі Tanjong Beach серед пишної зелені острова Sentosa. Він пропонує своїм гостям розкішні номери, люкси та вілли. Усі варіанти розміщення мають елегантне оздоблення, натхненне садами Люксембургу в Парижі. Зручності номерів і люксів включають туалетні приналежності Lanvin, тоді як вілли пропонують ексклюзивні продукти Hermes, відкриті басейни та доступ до спа-саду. Villa Des Enfants підходить для сімей, що подорожують із дітьми, завдяки зручностям для молодших гостей: від спортивних занять і танців до різноманітних активностей на вихідних. Сам спа-центр пропонує гостям поєднання давніх традицій масажу з новітніми досягненнями французької косметології. У готелі є 4 ресторани з меню, що охоплюють вишукану азіатську та західну кухню, чудовий винний список і смачну випічку.

12. The Warehouse Hotel

Відповідно до своєї назви, цей готель розташований у 120-річному складі, який колись слугував частиною старого торгового шляху протоки Малакка і був епіцентром місцевого кварталу червоних ліхтарів. За свою історію це місце мало змішане й навіть сумнівне минуле: центр торгівлі спеціями, потім незаконнарядна винокурня і навіть диско у 80-х. Але тепер ця історія в руках Lo & Behold, які перевернули її догори дном і створили один із найкрасивіших бутик-готелів Сінгапуру. Розкішний лаундж веде до лобі-бару, тоді як гості знайдуть тихше і спокійніше місце для відпочинку на даху біля басейну з рожевою кахельною плиткою. Відпочиваючи на шезлонгах, вони можуть милуватися краєвидами річки Сінгапур або інсталяціями місцевого художника Дона Нга. Номери виглядають так само добре, як ви могли б уявити: дерев’яні панелі, спеціально виготовлені матраци king-size, гладкі балки та відкритий душ із сміливим плануванням змусять вас не хотіти залишати номер взагалі. Вища категорія номерів включає люкси в стилі лофт із прекрасними краєвидами з верхніх поверхів.

13. Andaz Singapore - A Concept by Hyatt

Прекрасні краєвиди на місто чекають на гостей із вікон номерів і дахів готелів. Джерело: mage Hyatt.com.

Сучасне поповнення до списку найприголомшливіших готелів Сінгапуру — це готель Andaz Singapore, розташований між жвавими районами Bugis і Kampong Glam. Розкішний готель прагне втілити суть традиційної сінгапурської торгової алеї та відтворити дух сусідніх кварталів. За кілька кроків звідси розташовані знамениті пам’ятки міста, включно з мечеттю Sultan Mosque, а Suntec City Convention Center і храмом Кван Ім Тонг Худ Чо. Його номери оформлені в місцевих стилях із гірчичними та червонувато-коричневими теплими відтінками, а величезні вікна від підлоги до стелі пропонують бездоганні краєвиди на місто. Протягом дня гості можуть насолоджуватися безкоштовними напоями в ресторанах готелю Andaz Lounge Hour і Sunroom. Бар на даху Mr. Stork доповнює їх напоями та обідами на свіжому повітрі в незвичайних наметах-вігвамах із чарівною панорамою центру Сінгапуру, тоді як кулінарний центр готелю Alley on 25, що працює цілий день, відтворює спонтанний досвід вуличної їди в Сінгапурі. Ще одним вишуканим доповненням до готелю з гіпнотичними краєвидами на горизонт є пейзажний басейн із затишними шезлонгами та парасольками.