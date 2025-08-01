Новий готель Radisson Blu розширює можливості розміщення в Ер-Ріяді

Група готелів Radisson відкрила Radisson Blu Hotel, Riyadh Al Sahafa, представивши нове місце для проживання в північній частині столиці Саудівської Аравії. Розташований приблизно за 20 хвилин від Міжнародного аеропорту імені Короля Халіда, готель забезпечує швидкий доступ до ключових автомагістралей, що з’єднують район із основними діловими центрами та міськими пам’ятками. Цей новий заклад підкреслює зростання готельної мережі Ер-Ріяда, надаючи відвідувачам ширший вибір місць для проживання та допомагаючи легше планувати свої поїздки.

Відкриття відбувається в той час, коли район Сахафа стрімко змінюється: нові торгові точки, зони відпочинку та відкриті простори надають району свіжої та жвавої атмосфери. Відвідувачі цього району можуть насолоджуватися близькістю до місцевих ресторанів і розважальних закладів, не витрачаючи зайвий час на дорогу з готелів у центрі міста. Розвинена інфраструктура Сахафи робить його дедалі зручнішою базою як для ділових поїздок, так і для відпочинку.

Вечірній вид на Radisson Blu у районі Сахафа, оточений сучасним горизонтом Ер-Ріяда. Джерело: Radisson Hotel Group

Торговий центр Riyadh Park Mall розташований неподалік від готелю і пропонує безліч варіантів для шопінгу та харчування, а також кінотеатр Vox Cinema, де щодня показують міжнародні фільми. Поблизу Boulevard World приваблює відвідувачів вечорами освітленими доріжками, тематичними зонами, натхненними світовими напрямками, прогулянками на човнах по мальовничому озеру та вуличними виступами, які створюють жваву атмосферу для місцевих жителів і туристів.

Соціальний центр імені Короля Салмана знаходиться за кілька хвилин ходьби від готелю і має широкі зелені зони з пішохідними доріжками, маршрутами для пробіжок і просторами для сімейного відпочинку, що робить його улюбленим місцем для відпочинку на свіжому повітрі. Також неподалік розташований VIA Riyadh, сучасний район із пішохідними вулицями, де є кафе, ресторани з місцевою та міжнародною кухнею та невеликі вуличні арт-інсталяції. Обидва ці місця дозволяють відвідувачам насолоджуватися жвавою та сучасною атмосферою Ер-Ріяда за межами центру міста.

Нічний вид на сучасний горизонт Ер-Ріяда поблизу району Сахафа. Джерело: unsplash

Новий Radisson Blu у Сахафі додає ще один практичний варіант розміщення для відвідувачів, розташований поблизу жвавих торгових вулиць, невимушених місць для відпочинку та громадських зон, де можна розслабитися чи прогулятися. З відкриттям нових готелів по всьому Ер-Ріяду мандрівники можуть обирати місця, які скорочують час у дорозі між житлом, місцями зустрічей і вечірніми планами. Це свідчить про зусилля міста забезпечити відвідувачам більше комфорту та зручності.