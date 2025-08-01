Трамп вважає, що війну потрібно завершувати, але не каже як

Д. Трамп заявив, що повітряні атаки міст — це ганебно, особливо, міст, які далекі від лінії фронту (а прифронтові що, можна?). Тобто, йому доповідають про те, медведєв знущається з нього у соцмережах, а путін — в у реалі.

Відповідно, Трамп має намір ввести свої "пекельні" санкції у дію, про що він заявив у Білому Домі. І додав, що не знає, чи вплинуть ці санкції на росію.

Власне, саме це додавання і характеризує політику Трампа найточніше. Якщо з ЄС, Китаєм, помітними країнами БРІКС він ретельно готує свої улюблені "діл", торгується за кожен відсоток і відразу називає досягнуті угоди найкращими за усю історію США, то з недоімперією він поводить себе мляво і невпевнено.

При цьому Дж. Келлі, який зараз представляю США в ООН, заявив, що Трамп хоче, щоб війна росії проти України була закінчена до 8 серпня. Ну, хоче... А що для цього збирається робити? Поки що нічого рішучого, що дійсно могло би вплинути на росію.

І знов С. Віткофф відправляється до росії про щось домовлятися. Про що?

Існують лише два сценарії розвитку подій.

Перший: США спільно з країнами НАТО розробляє і реалізовує план радикального скорочення надходжень грошей від торгівлі енергоносіями до росіі. І це е тільки економічні санкції на тих у світі, хто ці енергоносії купує, але й блокування тіньового танкерного флоту недоімперії.

Другий: Трамп просто забуває про всі свою мирні обіцянки та зобов’язання і робить вигляд, що все це вигадки клятих демократів на чолі з Б. Обамою, Х. Клінтон і Дж. Байденом. І ця війна — не його війна... Далі ми все це чули багато разів.

Другий сценарій видається мені більш вірогідним.