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Трамп вважає, що війну потрібно завершувати, але не каже як

Олександр КочетковОлександр Кочетков

Трамп вважає, що війну потрібно завершувати, але не каже як
Трамп вважає, що війну потрібно завершувати, але не каже як

Д. Трамп заявив, що повітряні атаки міст — це ганебно, особливо, міст, які далекі від лінії фронту (а прифронтові що, можна?). Тобто, йому доповідають про те, медведєв знущається з нього у соцмережах, а путін — в у реалі.

Відповідно, Трамп має намір ввести свої "пекельні" санкції у дію, про що він заявив у Білому Домі. І додав, що не знає, чи вплинуть ці санкції на росію.

Власне, саме це додавання і характеризує політику Трампа найточніше. Якщо з ЄС, Китаєм, помітними країнами БРІКС він ретельно готує свої улюблені "діл", торгується за кожен відсоток і відразу називає досягнуті угоди найкращими за усю історію США, то з недоімперією він поводить себе мляво і невпевнено.

При цьому Дж. Келлі, який зараз представляю США в ООН, заявив, що Трамп хоче, щоб війна росії проти України була закінчена до 8 серпня. Ну, хоче... А що для цього збирається робити? Поки що нічого рішучого, що дійсно могло би вплинути на росію.

І знов С. Віткофф відправляється до росії про щось домовлятися. Про що?

Існують лише два сценарії розвитку подій.

Перший: США спільно з країнами НАТО розробляє і реалізовує план радикального скорочення надходжень грошей від торгівлі енергоносіями до росіі. І це е тільки економічні санкції на тих у світі, хто ці енергоносії купує, але й блокування тіньового танкерного флоту недоімперії.

Другий: Трамп просто забуває про всі свою мирні обіцянки та зобов’язання і робить вигляд, що все це вигадки клятих демократів на чолі з Б. Обамою, Х. Клінтон і Дж. Байденом. І ця війна — не його війна... Далі ми все це чули багато разів.

Другий сценарій видається мені більш вірогідним.

Джерело:facebook.com

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