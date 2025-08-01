Бої за Часів Яр: яка ситуація на фронті

Часів Яр у кредит.

Абсолютно несподівано сьогодні від російських окупантів з'явилося повідомлення про те, що РОВ взяли Часів Яр...

Відверто кажучи, не дивлячись на те, що ситуація в Часовому Яру і справді дуже важка, але інформація про взяття міста окупантами - не відповідає дійсності від слова зовсім.

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Правда в тому, що уваги Часовому Яру останнім часом у нашому інформаційному середовищі приділялося не багато, а тому виник певний провал із цим містом, як порівняти з Покровськом, Новопавлівським напрямком, Куп'янськом і т.д.

Склад.

Для тих, хто забув, нагадаю, що на Часів-Ярівському напрямку РОВ задіяли сили і засоби зі складу:

-3-ї Загальновійськової Армії (ОВА), а саме 4-ї, 85-ї, 88-ї ОМСБр;

-3-го армійського корпусу (АК), а саме 6-ї МСД і 72-ї ОМСБр;

-98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДД), а саме 217-ї, 299-ї та 331-ї ПДД.

Як активне штурмове м'ясо застосовуються підрозділи ДШК, яких у різний час була різна кількість, але не більше 20 ДШК одночасно.

Ситуація в місті.

Наразі РОВ повністю контролюють усю північну і східну частину міста, райони Новосіверний, Десята, Північний, Жовтневий, повний контроль над Часоярівським комбінатом цех 3, 4, 5, залізничною станцією.

Активні бойові зіткнення тривають у районах Західного селища, у спробі виходу на південний берег Дніпровського озера і на Миколаївку, Шевченка і Цех №2. Попередньо, над Копальнею блок №9 контроль втрачено, РОВ намагаються закріпитися в майстернях Часоярівського комбінату Цеху №2.

Незрозуміла ситуація з майстернею Цеху №1 і пляжем, але вулиця Дніпровська повністю під фізичним контролем РОВ, аж до ставка Хлібзаводу.

Таким чином, говорити про те, що Часів Яр перебуває під контролем РОВ - рано, хоча, ситуація і справді дуже складна з урахуванням того, де зараз перебуває противник і за які зони він веде бої. Фактично, найскладнішу частину міста, точніше те, що від нього залишилося за 2 роки активних бойових дій, РОВ вже зайняли і зараз втискаються в західні райони Часова Яру, підібгавши його з півдня через копальню і смітник.

Висновки.

Очевидно, що мо рф озвучило взяття Часова Яру "в кредит". Особливо на тлі терору Києва цієї ночі для них подібна заява - це імітація гучних успіхів на фронті, яких не було вже дуже, дуже і дуже давно. А Часів Яр це справжня кістка в глотці у РОВ.

Ми вже неодноразово з вами бачили таку практику, а це значить, що найближчим часом кількість штурмів у місті збільшиться, адже потрібно ж буде кредит виплачувати, а це значить, що м'ясом зі складу ДШК будуть закидати західні райони міста в режимі нон-стоп.

З іншого боку, нагадаю, що Торецьк було оголошено взятим під контроль РОВ у січні 2025. А в нас за вікном 31 липня вже, як і Торецька агломерація продовжує стримувати РОВ у своїх кордонах.

Часів Яр тримав оборону понад два роки, більша частина з яких - це міські бої. Це вже абсолютний рекорд за часом утримання міста в активній фазі міських боїв, і його оборона триває в надскладних умовах.