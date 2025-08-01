Диво посеред пісків ОАЕ: відвідувачі вражені ультрасучасним SeaWorld Abu Dhabi
Столиця ОАЕ Абу-Дабі відкрила перший у регіоні неймовірний морський тематичний парк SeaWorld. Парк площею 183 000 кв. м вражає дивовижними чудесами.
У SeaWorld відвідувачі можуть побачити понад 150 видів морських тварин. Крім того, зони відпочинку поділені на своєрідні "королівства", яких усього вісім, пише Traveller.
Туристи мають можливість відвідати найнеймовірніші куточки планети — від палаючих тропіків до холодних полюсів. Ба більше, атракціони, ресторани та торгові центри в кожному з королівств унікальні.
У дивовижному акваріумі туристи можуть насолоджуватися красою багатьох океанських видів. Тут комфортно почуваються морські леви, неймовірні риби, а також дельфіни та фламінго. Є також морські змії, черепахи, бамбукові акули та скати.
Загалом у найбільшому акваріумі мешкає понад 68 000 тварин, таких як акули, скати та зграї риб. Особливість SeaWorld полягає в тому, що всі тварини забезпечені ідеальними умовами дикої природи, тому вони почуваються комфортно та безпечно.
Шалені атракціони в SeaWorld
Відвідувачів вражають дивовижні американські гірки. На них можна відчути справжнє хвилювання. Атракціон пропонує гостям подорож океаном і дослідження коралових рифів та затонулих кораблів. Несподіваною родзинкою є те, що цей атракціон перший у світі здійснює викид із нульовою гравітацією та перше у світі подвійне піке з обертанням.
Крім того, туристів приваблює атракціон Hypersphere 360°, який дозволяє зайти всередину гігантської кулі для захоплюючого мультимедійного занурення на 360º, щоб відкрити, що ховається під морями.
Антарктида посеред пісків ОАЕ
Неймовірно, але організаторам парку вдалося відтворити атмосферу справжньої Антарктиди в спекотних пісках. Тут дійсно можна охолонути, оскільки температура повітря в цій зоні становить 1°C, а температура води — 7°C. Це забезпечує ідеальний клімат для головної атракції цього королівства — пінгвінів. Ба більше, у цьому королівстві є шість різних видів пінгвінів.
Найбільший у світі акваріум
Відвідувачів вражає приголомшливий акваріум у SeaWorld Abu Dhabi. Справді, варто відвідати парк лише заради цього акваріума, адже він містить 25 мільйонів літрів води та є домом для різноманітних водних тварин. Розташований у королівстві Безмежного океану, цей вражаючий досвід є обов’язковою атракцією парку.
Найбільший у світі LED-екран
Але це ще не все. Після шалених розваг і казкових тварин туристам запропонують подивитися на найбільший у світі LED-екран. Він виглядає як гігантський циліндр, що охоплює весь периметр. Його розміри вражають. Екран простягається від п’яти метрів над землею до 21 метра над землею — і має ширину 227 метрів, створюючи простір для вражаючих візуальних ефектів.
Центр догляду за тваринами
SeaWorld Abu Dhabi також має професійний центр догляду за тваринами. Тож відвідувачі можуть бути впевнені, що за всіма тваринами в парку належним чином доглядають.