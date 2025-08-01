Диво посеред пісків ОАЕ: відвідувачі вражені ультрасучасним SeaWorld Abu Dhabi

Столиця ОАЕ Абу-Дабі відкрила перший у регіоні неймовірний морський тематичний парк SeaWorld. Парк площею 183 000 кв. м вражає дивовижними чудесами.

У SeaWorld відвідувачі можуть побачити понад 150 видів морських тварин. Крім того, зони відпочинку поділені на своєрідні "королівства", яких усього вісім, пише Traveller.

Туристи мають можливість відвідати найнеймовірніші куточки планети — від палаючих тропіків до холодних полюсів. Ба більше, атракціони, ресторани та торгові центри в кожному з королівств унікальні.

У дивовижному акваріумі туристи можуть насолоджуватися красою багатьох океанських видів. Тут комфортно почуваються морські леви, неймовірні риби, а також дельфіни та фламінго. Є також морські змії, черепахи, бамбукові акули та скати.

Загалом у найбільшому акваріумі мешкає понад 68 000 тварин, таких як акули, скати та зграї риб. Особливість SeaWorld полягає в тому, що всі тварини забезпечені ідеальними умовами дикої природи, тому вони почуваються комфортно та безпечно.

Шалені атракціони в SeaWorld

Шалені атракціони. Джерело: seaworldabudhabi.com

Відвідувачів вражають дивовижні американські гірки. На них можна відчути справжнє хвилювання. Атракціон пропонує гостям подорож океаном і дослідження коралових рифів та затонулих кораблів. Несподіваною родзинкою є те, що цей атракціон перший у світі здійснює викид із нульовою гравітацією та перше у світі подвійне піке з обертанням.

Крім того, туристів приваблює атракціон Hypersphere 360°, який дозволяє зайти всередину гігантської кулі для захоплюючого мультимедійного занурення на 360º, щоб відкрити, що ховається під морями.

Антарктида посеред пісків ОАЕ

Антарктида посеред пісків. Джерело: seaworldabudhabi.com

Неймовірно, але організаторам парку вдалося відтворити атмосферу справжньої Антарктиди в спекотних пісках. Тут дійсно можна охолонути, оскільки температура повітря в цій зоні становить 1°C, а температура води — 7°C. Це забезпечує ідеальний клімат для головної атракції цього королівства — пінгвінів. Ба більше, у цьому королівстві є шість різних видів пінгвінів.

Найбільший у світі акваріум

Акваріум вражає своєю величчю. Джерело: seaworldabudhabi.com

Відвідувачів вражає приголомшливий акваріум у SeaWorld Abu Dhabi. Справді, варто відвідати парк лише заради цього акваріума, адже він містить 25 мільйонів літрів води та є домом для різноманітних водних тварин. Розташований у королівстві Безмежного океану, цей вражаючий досвід є обов’язковою атракцією парку.

Найбільший у світі LED-екран

Найбільший у світі LED-екран. Джерело: seaworldabudhabi.com

Але це ще не все. Після шалених розваг і казкових тварин туристам запропонують подивитися на найбільший у світі LED-екран. Він виглядає як гігантський циліндр, що охоплює весь периметр. Його розміри вражають. Екран простягається від п’яти метрів над землею до 21 метра над землею — і має ширину 227 метрів, створюючи простір для вражаючих візуальних ефектів.

Центр догляду за тваринами

Професійний центр догляду за тваринами. Джерело: seaworldabudhabi.com

SeaWorld Abu Dhabi також має професійний центр догляду за тваринами. Тож відвідувачі можуть бути впевнені, що за всіма тваринами в парку належним чином доглядають.