Топ-10 готелів в Единбурзі: від розкоші до комфорту

Мрієте про незабутню подорож до Единбурга? Середньовічні замки, бруковані вулички, атмосфера магії – столиця Шотландії зачаровує з першого погляду! Але де зупинитися, щоб відчути це місто на 100%?

Не хвилюйтеся, ми подбали про це! У цій статті ми зібрали 10 найкращих готелів Единбурга на основі оцінок мандрівників.

Готові вирушити в незабутню подорож? Тоді читайте далі!

The Balmoral Hotel

Шукаєте готель, який стане справжньою родзинкою вашої подорожі до Единбурга? Тоді вам обов’язково варто звернути увагу на The Balmoral Hotel!

Адреса: 1 Princes St, Edinburgh EH2 2EQ

Вебсайт: https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/the-balmoral-hotel/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Розташований на знаменитій Princes Street, за крок від Единбурзького замку, The Balmoral уже понад століття є символом міста. Цей розкішний 5-зірковий готель поєднує вікторіанську велич із сучасним комфортом і бездоганним сервісом.

Чим так вирізняється The Balmoral Hotel?

Унікальна атмосфера. Пориньте в розкіш і елегантність, де кожна деталь продумана до дрібниць.

Королівський сервіс

. Персонал готелю зробить усе можливе, щоб ваш відпочинок був незабутнім. Ідеальне розташування. У самому серці міста, поруч із головними пам’ятками.

У The Balmoral Hotel на вас чекає по-справжньому королівський відпочинок:

Ресторани світового рівня з шотландською та міжнародною кухнею.

Спа-центр для релаксу та відновлення.

Басейн і тренажерний зал для тих, хто хоче залишатися у формі.

Елегантні бари для приємного вечора.

Номери та люкси, оформлені в найкращих традиціях британського дизайну, з видами на місто або Единбурзький замок.

The Balmoral Hotel – це не просто найкращий готель Единбурга, це легенда! Не забудьте відвідати Brasserie on the Eight, де подають традиційний шотландський чай із вишуканими десертами!

The Witchery by the Castle

Готелі для незабутньої відпустки в Единбурзі. Джерело: Image from Pixabay website

Переступіть поріг The Witchery by the Castle і пориньте у світ середньовічної розкоші.

Розташований у історичній будівлі XVI століття, цей бутик-готель зачаровує гостей унікальною атмосферою містики та магії.

Адреса: 352 Castlehill, Edinburgh EH1 2NF

Вебсайт: https://www.thewitchery.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

The Witchery by the Castle пропонує 9 унікальних номерів, кожен із яких оформлений у готичному стилі:

Ліжка з балдахінами;

Антикварні меблі;

Каміни;

Розкішні ванні кімнати.

Відчуйте середньовічну атмосферу з духом таємничості та магії.

У The Witchery є затишний ресторан, де можна насолодитися вишуканими стравами з місцевих продуктів. У меню – делікатеси, як-от коричневий краб із Бакі та лобстери з вод Лотіана.

The Witchery by the Castle – це місце, де розкіш, історія та романтика поєднуються в унікальний спосіб, занурюючи вас в атмосферу таємничості й пристрасті.

Gleneagles Townhouse

Розташований на площі Сент-Ендрю в самому серці Единбурга, Gleneagles Townhouse – це втілення розкоші та елегантності.

Адреса: 39 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2AD

Вебсайт: https://gleneagles.com/townhouse/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Готель Gleneagles Townhouse поєднує історичну атмосферу будівлі XIX століття з сучасними зручностями. Персонал завжди готовий допомогти гостям і зробити їхнє перебування максимально комфортним.

Побалуйте себе незабутньою подорожжю до Единбурга, зупинившись у Gleneagles Townhouse. Тут до ваших послуг:

Ресторан із зіркою Мішлен The Spence , де подають шотландську кухню з сучасними нотками;

, де подають шотландську кухню з сучасними нотками; Бар на даху Lamplighters із панорамними видами на місто;

із панорамними видами на місто; Спа-центр Gleneagles для релаксу та відновлення;

для релаксу та відновлення; Фітнес-центр із найсучаснішим обладнанням;

Номери та люкси, оформлені в сучасному стилі з використанням високоякісних матеріалів.

У номерах готелю вас зустрінуть:

Комфортні ліжка;

Просторі ванні кімнати;

Wi-Fi;

Телевізори з плоским екраном;

Міні-бари.

Gleneagles Townhouse – ідеальне місце для тих, хто хоче відпочити в розкішних умовах і відчути дух Единбурга.

Kimpton Charlotte Square Hotel

Неймовірна атмосфера в найкращих готелях Единбурга. Джерело: Image by José Cláudio Guimarães JCGuimaraes from the Pixabay website

Затишний готель в Единбурзі, який поєднує розкіш із історичним шармом. Його розташування в самому серці міста, біля прекрасної площі Шарлотти, робить його ідеальною базою для дослідження міста.

Адреса: 38 Charlotte Square, Edinburgh EH2 4HQ

Вебсайт: https://www.kimptoncharlottesquare.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Kimpton Charlotte Square Hotel – це унікальне поєднання семи таунхаусів XVIII століття, ретельно відреставрованих у сучасний готельний комплекс. Стильні номери, орієнтовані на деталі, кожен із яких по-своєму унікальний, наповнені затишком і комфортом. Приємний бонус – вид на історичний центр міста або доглянуті сади з вікон номерів.

У готелі на вас чекають першокласні зручності. Спа-центр із різноманітними процедурами стане чудовим місцем для релаксу після насиченого дня. Фітнес-центр оснащений сучасними технологіями, щоб ви могли залишатися у формі навіть у подорожі.

Особливої уваги заслуговують ресторани Kimpton Charlotte Square Hotel. BABA – справжня перлина, де середземноморська кухня поєднується з шотландськими продуктами. Тут можна насолодитися смачними стравами та креативними коктейлями. А в The Garden ви зможете відпочити в атмосфері міського оазису, оточеного зеленню, і скуштувати легкі закуски та напої.

Але що робить Kimpton Charlotte Square Hotel по-справжньому особливим – це його атмосфера та сервіс. Персонал завжди готовий допомогти, чи то рекомендації щодо найкращих пам’яток, чи організація екскурсії.

Kimpton Charlotte Square Hotel – це не просто місце для ночівлі, а справжня подорож у світ елегантності та комфорту. Ідеальний вибір для тих, хто хоче насолодитися Единбургом у всій його красі, відчуваючи розкіш і комфорт.

The Scotsman Hotel

Відчуйте справжню шотландську гостинність. Розташований у історичній будівлі, де раніше розміщувалася редакція газети The Scotsman, цей готель пропонує не лише розкішне розміщення, але й унікальне поєднання історії та сучасності.

Адреса: 20 North Bridge, Edinburgh EH1 1TR

Вебсайт: https://scotsmanhotel.co.uk/

Рейтинг: 4.4 ⭐

The Scotsman Hotel розташований у самому серці Единбурга, на межі Старого та Нового міста. Він знаходиться в кількох кроках від знаменитої Королівської милі, Единбурзького замку та Princes Street. Завдяки такому розташуванню ви легко зможете досліджувати головні пам’ятки міста.

Будівля, зведена на початку XX століття, вражає своєю величчю та архітектурою. Інтер’єри The Scotsman Hotel елегантні, поєднують класичний стиль із сучасними елементами. Розкішні номери та люкси оформлені з великим смаком: теплі кольори, дерев’яні панелі та високі стелі створюють затишну й аристократичну атмосферу. З вікон відкриваються приголомшливі краєвиди на місто та його околиці.

The Scotsman Hotel пропонує першокласні зручності:

Спа-центр із різноманітними процедурами та масажами для релаксу після довгого дня;

Фітнес-центр із найновішим обладнанням;

Критий басейн, який дозволяє плавати в будь-яку пору року.

Ресторан The Grand Café пропонує шотландську та міжнародну кухню з найсвіжіших місцевих продуктів. У барі готелю представлений широкий вибір віскі та креативних коктейлів, щоб ви могли насолодитися справжнім смаком Шотландії.

Візитівкою The Scotsman Hotel є його сервіс. Ввічливий і уважний персонал завжди готовий допомогти в організації екскурсій, бронюванні квитків і наданні будь-якої необхідної інформації. Ви будете оточені турботою та увагою, що зробить ваше перебування тут по-справжньому комфортним.

The Scotsman Hotel – це більше, ніж просто місце для ночівлі. Це подорож у світ шотландської історії та культури, де кожна деталь продумана. Тут ви зможете насолодитися розкішшю, комфортом і відчути унікальну атмосферу Единбурга.

Hotel Indigo Edinburgh – Princes Street

Затишні готелі Единбурга. Джерело: Image by José Cláudio Guimarães JCGuimaraes from the Pixabay website

Завдяки унікальному стилю та атмосфері цей бутик-готель є ідеальною базою для дослідження елегантного й величного Единбурга.

Адреса: 20 Princes St, Edinburgh EH2 2AN

Вебсайт: https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/edinburgh/ediin/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Hotel Indigo Edinburgh – Princes Street розташований у історичній будівлі, яка зберігає свій вікторіанський шарм. При вході вас зустрічає затишна та стильна атмосфера, яка миттєво занурює в спокій і комфорт. Номери готелю вражають яскравими акцентами, оригінальними елементами декору та приголомшливими краєвидами на Единбурзький замок і Старе місто.

Кожен номер унікальний, але всі оснащені сучасними технологіями:

Комфортні ліжка;

Великі телевізори;

Стильні ванні кімнати з дощовими душами;

Безкоштовний Wi-Fi.

Особлива увага приділяється дрібницям – від дизайнерських туалетних засобів до безкоштовного міні-бару з місцевими смаколиками.

У готелі є чудовий ресторан і бар Twenty Princes Street, де можна насолодитися сучасною шотландською кухнею. Шеф-кухар використовує лише свіжі сезонні продукти, перетворюючи кожну страву на кулінарний шедевр. У барі Juniper пропонують фірмові коктейлі та широкий вибір місцевих віскі, які можна смакувати, милуючись Единбурзьким замком.

Одна з головних особливостей Hotel Indigo Edinburgh – Princes Street – це його розташування. Знаходячись на головній вулиці міста, ви будете за кілька кроків від багатьох магазинів, ресторанів і пам’яток. Единбурзький замок або Королівська миля – лише за коротку прогулянку, а зручне транспортне сполучення дозволяє легко дістатися до будь-якої точки міста.

Hotel Indigo Edinburgh – Princes Street – це не просто готель, а місце, де кожен гість відчуває себе особливим. Тут історична спадщина поєднується з сучасними зручностями, створюючи унікальну атмосферу для незабутнього перебування в серці Единбурга.

The Glasshouse

Топовий готель, розташований у районі Лейт в Единбурзі. Він знаходиться неподалік від залізничного вокзалу Edinburgh Waverley і трамвайної зупинки York Place. Особливістю готелю є дивовижний сад на даху площею 2 акри із видом на пагорб Калтон.

Адреса: 2 Greenside Pl, Edinburgh EH1 3AA

Вебсайт: https://www.theglasshousehotel.co.uk/

Рейтинг: 4.4 ⭐

The Glasshouse пропонує затишні апартаменти з кондиціонером і міні-баром. Безкоштовний Wi-Fi доступний для постійного зв’язку. Готель також надає цілодобову стійку реєстрації, послуги консьєржа та обслуговування номерів. Для гостей, які прибувають на автомобілі, доступна парковка.

У The Glasshouse є добре обладнаний тренажерний зал, де можна підтримувати форму, не перериваючи відпустку. А освіжитися можна в затишному ресторані готелю, де подають найвишуканіші страви.

The Glasshouse – це сучасний дизайн і унікальний відпочинок в одному з найкращих готелів Единбурга.

The Knight Residence by Mansley

Повністю обладнані ванні кімнати в готелях Единбурга. Джерело: THAM YUAN YUAN image from the Pixabay website

Затишний готель із бездоганним сервісом, розташований у Новому місті Единбурга.

Адреса: 12 Lauriston St, Edinburgh EH3 9DJ

Вебсайт: https://bymansley.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Апартаменти The Knight Residence by Mansley оформлені в сучасному стилі з акцентом на комфорт і функціональність. Просторі та світлі, вони оснащені всім необхідним для комфортного перебування:

Повністю обладнані кухні;

Затишні вітальні з м’якими меблями;

Великі спальні з розкішними ліжками.

Ванні кімнати з сучасними зручностями, включно з дощовими душами та високоякісними туалетними засобами, додають нотку розкоші.

Одна з головних особливостей The Knight Residence by Mansley – увага до деталей. Від високошвидкісного Wi-Fi і великих телевізорів із плоским екраном до пральних машин і посудомийок – у кожному апартаменті є все необхідне для комфортного перебування. Тут ви почуватиметеся як удома, готуючи улюблені страви та насолоджуючись ними в затишній атмосфері.

Персонал готелю заслуговує особливої похвали. Ввічливі та уважні співробітники завжди готові допомогти з будь-якими питаннями – чи то організація трансферу, бронювання екскурсій, чи рекомендації місцевих ресторанів і пам’яток. Вони роблять усе можливе, щоб ваше перебування було комфортним і приємним.

The Knight Residence by Mansley також пропонує додаткові послуги, як-от щоденне прибирання та безпечну парковку, що робить його ідеальним вибором для сімей, пар і ділових мандрівників. Крім того, розташування в тихому та безпечному районі забезпечує спокійний відпочинок після насиченого дня.

The Knight Residence by Mansley – чудовий варіант для тих, хто шукає комфорт і зручність у поєднанні з високим рівнем сервісу та відмінним розташуванням. Це місце, де кожен гість відчуває себе особливим, насолоджуючись усіма принадами Единбурга в комфортних і стильних умовах.

The Raeburn

Розташований в елегантному районі Стокбридж, цей бутик-готель пропонує гостям унікальне перебування в будівлі XIX століття, ретельно відреставрованій і перетвореній на оазис розкоші та комфорту.

Адреса: 112 Raeburn Pl, Edinburgh EH4 1HG

Вебсайт: https://www.theraeburn.com/

Рейтинг: 4.3 ⭐

The Raeburn – один із найкращих готелів Единбурга, який поєднує історичний шарм із сучасним комфортом.

Готель пропонує просторі номери, оформлені з великим смаком і увагою до деталей. Кожен номер оснащений комфортними ліжками, стильними ванними кімнатами з високоякісними туалетними засобами та сучасною технікою для максимального комфорту гостей.

Особливої згадки заслуговують ресторан і бар готелю. Тут можна насолодитися вишуканою шотландською кухнею, приготованою з місцевих продуктів, а також скуштувати широкий вибір вин і крафтових коктейлів.

Персонал The Raeburn відомий своїм уважним і дружелюбним сервісом, що робить ваше перебування по-справжньому незабутнім. Крім того, зручне розташування готелю забезпечує легкий доступ до головних пам’яток Единбурга, таких як Единбурзький замок і Королівська миля.

The Raeburn – ідеальне місце для тих, хто цінує комфорт, елегантність і високий рівень сервісу в історичному оточенні.

The Murrayfield Hotel

Чудові балкони в найкращих готелях Единбурга. Джерело: Image by KriptoHr from the Pixabay website

Справжнє втілення шотландської гостинності та комфорту. Розташований у мальовничому районі Мюррейфілд, цей готель поєднує шарм традиційної архітектури з сучасними зручностями, пропонуючи гостям незабутнє перебування в серці столиці Шотландії.

Адреса: 18 Corstorphine Rd, Edinburgh EH12 6HN

Вебсайт: https://themurrayfieldhotel.co.uk/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Перше, що впадає в око при вході в The Murrayfield Hotel, – це елегантний фасад будівлі, оточений доглянутими садами. Інтер’єр готелю продовжує цю атмосферу: стильні номери оформлені з вишуканим смаком, де кожен елемент продуманий. Затишні крісла, м’які килими та теплі кольори створюють середовище, до якого захочеться повертатися знову й знову.

Номери в The Murrayfield Hotel – справжній притулок комфорту. Вони оснащені зручними ліжками, сучасними ванними кімнатами з розкішними туалетними засобами та всім необхідним для відпочинку й роботи. Особлива увага приділяється деталям – від високошвидкісного Wi-Fi до безкоштовного чаю та кави в номері.

Гастрономічні насолоди чекають у ресторані та барі готелю. The Bothy Restaurant & Drinkery пропонує вишукану шотландську кухню, приготовану зі свіжих місцевих продуктів. Сніданки, обіди та вечері тут – справжня кулінарна подорож, доповнена вражаючим вибором вин і крафтових напоїв. Бар готелю – ідеальне місце для відпочинку з келихом віскі чи коктейлем після насиченого дня.

The Murrayfield Hotel ідеально підходить для любителів спорту, оскільки розташований за кілька хвилин ходьби від знаменитого стадіону Мюррейфілд, де проходять захоплюючі матчі з регбі. Зручне розташування готелю також забезпечує легкий доступ до центру Единбурга та його головних пам’яток, таких як Единбурзький замок, Королівська миля та Princes Street.

The Murrayfield Hotel – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути справжню шотландську гостинність, насолодитися комфортом і зручністю та дослідити багатства й красу Единбурга.

Висновок

Единбург чекає на вас! Обирайте готель на будь-який смак і бюджет – від розкішних апартаментів із видом на Королівську милю до затишних бутик-готелів в історичному центрі.

Зробіть свою подорож до Единбурга незабутньою!

P.S. Не забудьте скуштувати традиційний шотландський віскі та джин, а також смачну шотландську кухню!