Канали, історія та комфорт: Топ-14 готелів у Венеції

Венеція, відома своїми каналами та романтичною атмосферою, є мрією багатьох мандрівників. Готель у цьому магічному місті – це не просто місце для ночівлі, це занурення в історію та культуру. Саме це робить подорож до Венеції унікальним досвідом.

У цій статті ми представляємо список із 14 готелів, які стали улюбленцями серед мандрівників. Від розкішних палаців, прикрашених антикварними меблями та творами мистецтва, до сучасних курортів із видом на затоку – кожен готель у Венеції обіцяє незабутні враження. Готуйтеся до подорожі, яка залишиться з вами назавжди, адже Венеція – це не просто місто, це жива легенда.

Hotel Danieli

Втілення венеційської розкоші та історії.

Адреса: Riva degli Schiavoni, 4196, 30122 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.hoteldanieli.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Danieli – один із найвідоміших готелів Венеції. Розташований за кілька кроків від площі Сан Марко, готель пропонує гостям не просто номери, а справжні витвори мистецтва, кожен із яких оформлений із бездоганним смаком і увагою до деталей.

Danieli приваблює величною фасадною частиною та інтер’єрами, які переносять у епоху Відродження. Номери прикрашені антикварними меблями та пропонують захопливі краєвиди на венеційську лагуну. Гості можуть насолоджуватися сніданком або вечерею в ресторані Terrazza Danieli, відомому своєю вишуканою кухнею та приголомшливими видами на місто.

Danieli – один із найкращих готелів Венеції. Це не просто місце для ночівлі, це подорож у часі, де кожен куточок розповідає історію, а кожен краєвид відкриває нову сторінку Венеції.

Gritti Palace

Символ венеційської історії та витонченості.

Адреса: Campo Santa Maria Del Giglio, 2467, 30124 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/vcegl-the-gritti-palace-a-luxury-collection-hotel-venice/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Розташований у колишньому маєтку вельможі на березі Великого каналу, Gritti Palace пропонує гостям унікальне поєднання історичного шарму та сучасного комфорту. Кожен номер – це шедевр, прикрашений антикварними предметами та елементами муранського скла, що створюють атмосферу розкоші та тепла.

Gritti Palace пропонує не лише комфортне розміщення, а й можливість зануритися у світ венеційської кухні в ресторані Club del Doge, де подають страви, приготовані зі свіжих продуктів із знаменитого ринку Ріальто. Сніданки сервірують в елегантній залі з кришталевими люстрами, а готель відкриває захопливі панорами на собор Санта-Марія-делла-Салюте та мальовничі води каналу.

Gritti Palace – один із найкращих готелів Венеції. Це місце, де кожна деталь промовляє про велич міста, а кожен момент перебування обіцяє стати частиною вашої власної історії.

JW Marriott Venice Resort & Spa

Розкішні готелі Венеції. Джерело: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website

Унікальний оазис розкоші та спокою на приватному острові Ізола делле Роза в лагуні Венеції.

Адреса: Isola Delle Rose Laguna Di, 30133 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/vcejw-jw-marriott-venice-resort-and-spa/overview/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Цей п’ятизірковий курорт приваблює відвідувачів вишуканими садами, краєвидами на лагуну та ексклюзивним спа-центром.

Серед зручностей JW Marriott Venice Resort & Spa – три відкриті басейни та чотири ресторани, кожен із яких пропонує власне бачення венеційської кухні та чікетті. Найвизначніше – ресторан на даху, де гості можуть смакувати місцеву кухню, насолоджуючись панорамними краєвидами лагуни.

Комфортні номери та люкси оснащені кондиціонерами та власними ванними кімнатами з душем або ванною. У головному корпусі є басейн на даху, а також чудові краєвиди на мальовничі сади. На території курорту є церква, оливкові гаї та велосипедні доріжки.

Для зручності гостей доступний безкоштовний човниковий трансфер, який за 15 хвилин доставляє до приватного причалу біля площі Сан Марко.

JW Marriott Venice Resort & Spa – це шикарний готель Венеції. Ідеальне місце для тих, хто шукає усамітнення та розкоші подалі від метушні, але хоче залишатися поруч із серцем Венеції.

Hilton Molino Stucky Venice

Історична спадщина Венеції, перетворена на шедевр сучасної гостинності.

Адреса: Giudecca, 810, 30133 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.hilton.com/en/hotels/vcehihi-hilton-molino-stucky-venice/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Hilton Molino Stucky Venice, розташований на мальовничому острові Джудекка в будівлі колишнього борошномельного млина, був ретельно відреставрований і перетворений на унікальний готель, який поєднує історичний шарм і сучасний комфорт.

Готель пропонує гостям 379 розкішних номерів і люксів, що поєднують комфорт і затишок, із декором, який відображає сучасний дизайн і історичне минуле будівлі. Деякі номери та люкси мають чудові краєвиди на місто та канал, дозволяючи гостям щоранку насолоджуватися магією Венеції.

Одна з перлин готелю – Skyline Rooftop Bar, найвищий бар у місті, де можна насолоджуватися напоями та панорамними краєвидами історичного центру Венеції. Готель також має літній басейн на даху, спа-центр і кілька ресторанів, які пропонують як місцеву, так і міжнародну кухню.

Hilton Molino Stucky Venice – топовий готель Венеції. Ідеальне місце для тих, хто шукає вишуканого відпочинку в атмосфері венеційської елегантності.

Belmond Hotel Cipriani

Втілення венеційської розкоші та усамітнення.

Адреса: Giudecca, 10, 30133 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.belmond.com/hotels/europe/italy/venice/belmond-hotel-cipriani/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Belmond Hotel Cipriani, розташований на острові Джудекка, пропонує чудові краєвиди на венеційську лагуну та Палац Дожів. Гості мають доступ до великого відкритого басейну, тенісного корту та розкішних оздоровчих послуг, що робить його ідеальним місцем для відпочинку та відновлення.

Інтер’єри готелю елегантні та витончені, а численні зони відпочинку на відкритому повітрі дозволяють повністю зануритися в атмосферу Венеції. Ресторани Belmond Hotel Cipriani, включно з вишуканим Oro та затишним Cip’s Club із дерев’яною терасою, пропонують смачну італійську кухню. Просторі та комфортні номери й люкси оснащені всім необхідним для сучасного мандрівника, включаючи безкоштовний Wi-Fi та доступ до електронних журналів.

Для зручності гостей доступний трансфер до аеропорту, а до площі Сан Марко можна дістатися лише за 4 хвилини на приватному човні готелю.

Belmond Hotel Cipriani – ідеальний вибір для тих, хто шукає витонченого перебування в одній із наймальовничіших частин Венеції.

Ca’ Sagredo Hotel

Комфортні спальні номери в найкращих готелях Венеції. Джерело: VirgoStudio image from the Pixabay website

Живий музей, де кожен куточок дихає історією.

Адреса: Campo Santa Sofia, 4198/99, 30121 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.casagredohotel.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Ca’ Sagredo, розташований у будівлі XIV століття прямо на Великому каналі, є ідеальним поєднанням венеційської аристократії та сучасного комфорту.

Переступивши величні двері Ca’ Sagredo, ви опиняєтеся в світі, де антикварні меблі та оригінальні твори мистецтва створюють атмосферу розкоші та витонченості. Номери оформлені з увагою до деталей і пропонують краєвиди на величний Великий канал або мальовничі венеційські дахи.

Ca’ Sagredo пишається своєю чудовою колекцією мистецтва, яку можна побачити в загальних зонах і в деяких номерах. Це робить кожен крок у готелі схожим на прогулянку галереєю.

Ca’ Sagredo – унікальний готель Венеції. Це місце, де історія міста оживає, пропонуючи гостям не просто ночівлю, а подорож у часі, сповнену відкриттів і вражень.

Aman Venice

Чудовий п’ятизірковий готель Венеції на Великому каналі в історичному палаці Пападополі.

Адреса: Palazzo Papadopoli, Calle Tiepolo, 1364, 30125 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.aman.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Aman Venice поєднує розкіш і витонченість із сучасним дизайном інтер’єру від Жан-Мішеля Гаті. Гостям пропонуються індивідуально оформлені номери та люкси, а весь готель можна забронювати для приватних заходів і святкувань.

Зручності Aman включають терасу на даху, послуги консьєржа та обслуговування номерів. Гості можуть відвідувати фітнес-центр і насолоджуватися безкоштовним сніданком. Готель також має унікальні сади, що є рідкістю для Венеції, і розташований лише за кілька кроків від площі Сан Марко, що робить його ідеальним місцем для дослідження романтичного міста.

Aman Venice – дивовижне місце для унікального досвіду, яке заслужено вважається одним із найкращих готелів Венеції.

Hotel Excelsior Venice Lido Resort

Символ венеційської елегантності та богемної розкоші.

Адреса: Lungomare Guglielmo Marconi, 41, 30126 Lido VE, Italy

Вебсайт: https://www.hotelexcelsiorvenezia.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Excelsior, розташований на золотих пісках Лідо, є втіленням мавританського стилю та венеційського шику.

Відкрившись у 1908 році, Hotel Excelsior став улюбленим місцем відпочинку знаменитостей і аристократії. Його унікальна архітектура та чудове розташування роблять його ідеальним для тих, хто шукає усамітненого відпочинку з видом на безкрає Адріатичне море.

Гості можуть насолоджуватися розкішними номерами, кожен із яких оформлений із бездоганним смаком і увагою до деталей. Готель пропонує безкоштовний трансфер через лагуну до центру Венеції до площі Сан Марко, що дозволяє легко досліджувати всю красу цього магічного міста.

Зручності Hotel Excelsior включають великий відкритий басейн із підігрівом, тренажерний зал із сучасним обладнанням і два ресторани, які пропонують середземноморську кухню. Гості можуть насолоджуватися романтичною вечерею при свічках на літній терасі або потягувати коктейлі, слухаючи живу музику в Blue Bar.

Hotel Excelsior Venice Lido Resort – місце, де кожен може відчути себе знаменитістю, насолоджуючись неперевершеним сервісом і комфортом в одному з наймальовничіших готелів Венеції.

Palazzo Venart Luxury Hotel

Затишні готелі у Венеції. Джерело: Image by Steve Buissinne from the Pixabay website

Справжня перлина серед готелів Венеції, розташована в чудовій будівлі XVI століття з видом на Великий канал.

Адреса: Calle Tron, 1961, 30135 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.ldchotelsitaly.com/it/palazzovenart-venezia/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Palazzo Venart Luxury Hotel, член асоціації The Leading Hotels of the World, пропонує елегантні номери та люкси, а також ресторан для гурманів.

Гості можуть відпочивати на патіо готелю, насолоджуючись спокоєм і красою околиць. Номери та люкси оснащені міні-баром, телевізором із каналами Sky і Mediaset Premium, а також мармуровими ванними кімнатами, халатами та капцями.

Особливістю Palazzo Venart Luxury Hotel є ресторан Glam, відзначений двома зірками Мішлен, який пропонує ексклюзивну кухню під керівництвом шеф-кухаря Донато Аскані. Готель розташований лише за 10 хвилин пішки від залізничного вокзалу Венеція Санта-Лючія та площі Сан Марко, а зупинка водного автобуса Сан-Стае – за кілька кроків.

Palazzo Venart Luxury Hotel – ідеальне місце для тих, хто шукає вишуканого перебування в атмосфері венеційської елегантності та історії.

Hotel Metropole

Справжнє втілення елегантності та історичного шарму.

Адреса: Riva degli Schiavoni, 4149, 30122 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.hotelmetropole.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Розташований лише за 500 метрів від Палацу Дожів, Metropole – це п’ятизірковий готель, який пропонує гіпоалергенні номери, сад, ресторан і безкоштовний Wi-Fi на всій території.

Metropole надає послуги консьєржа, екскурсійне бюро та камеру схову багажу. Стійка реєстрації працює цілодобово, доступні обмін валют і доставка їжі та напоїв у номер.

Апартаменти Metropole оснащені шафою, власною ванною кімнатою з біде та безкоштовними туалетними засобами, телевізором із плоским екраном, кондиціонером і сейфом. Деякі номери мають простору терасу з чудовими краєвидами.

Гості можуть розпочати день із континентального, італійського або американського сніданку. У готелі також є бар і бізнес-центр для зручності гостей.

Завдяки вигідному розташуванню Hotel Metropole є ідеальним готелем у Венеції для тих, хто хоче досліджувати місто та насолоджуватися його культурними пам’ятками.

Ruzzini Palace Hotel

Історичні готелі Венеції. Джерело: Image by falco from Pixabay website

Вишуканий готель, розташований у серці Венеції на одній із найстаріших і найбільших площ – Кампо Санта-Марія-Формоза.

Адреса: Campo Santa Maria Formosa, 5866, 30122 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.ruzzinipalace.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Лише за 10 хвилин пішки від мосту Ріальто, цей історичний готель поєднує грандіозний декор із сучасними зручностями.

Ruzzini Palace пропонує просторі номери, оформлені в традиційному венеційському стилі, з сучасними телевізорами та міні-барами. Дружній і професійний персонал, смачний сніданок, бар, лаундж-зона та Wi-Fi доступні для гостей.

Завдяки Ruzzini Palace Hotel ви матимете чудове транспортне сполучення, включно із зупинкою водного таксі прямо біля готелю, що робить його ідеальним вибором для мандрівників, які хочуть досліджувати Венецію та насолоджуватися її культурними пам’ятками.

Ruzzini Palace Hotel – один із найкращих готелів Венеції, який подарує комфортний відпочинок, сповнений незабутніх моментів.

Hotel Londra Palace

Справжня перлина Венеції, яка приваблює мандрівників своїм унікальним шармом.

Адреса: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.londrapalace.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Londra Palace із 1853 року радо вітає допитливих і незалежних мандрівників. Це не просто один із найкращих готелів Венеції, це елегантний і затишний притулок, де кожен гість може відчути себе частиною автентичної Італії. Готель розташований лише за кілька кроків від площі Сан Марко.

Londra Palace пропонує чудові краєвиди на місто. З його даху відкривається дивовижна панорама, а ресторани готелю пропонують унікальні меню та напої.

Готель має 53 унікально оформлені номери, деякі з яких присвячені історичним постатям, що зупинялися тут протягом багатьох років. Усі номери оснащені телевізорами з плоским екраном, міні-барами, мармуровими ванними кімнатами та чайниками для приготування кави та чаю. Гості можуть обирати номери з видом на лагуну або балконом.

Londra Palace – це не просто готель, це провідник у світ казкової Венеції. Тут ви можете відчути душу міста та зануритися в його історію.

Baglioni Hotel Luna

Ідеальні готелі Венеції для романтики. Джерело: Engin Akyurt image from Pixabay website

Частина історії Венеції, огорнута аурою розкоші та витонченості.

Адреса: P.za San Marco, 1243, 30124 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://venice.baglionihotels.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Baglioni Luna розташований у самому серці міста, лише за кілька кроків від площі Сан Марко. Він пропонує гостям неперевершений досвід перебування в одній із найвідоміших історичних будівель Венеції.

Інтер’єри Baglioni Luna прикрашені оригінальними фресками, а номери з антикварними меблями та люстрами з муранського скла створюють унікальну атмосферу венеційської епохи. Номери просторі та елегантні, із мармуровими ванними кімнатами, оснащені всіма сучасними зручностями, включаючи кондиціонер, телевізор і міні-бар.

Щодня вранці подається різноманітний сніданок у форматі шведського столу в залі Salone Marco Polo, прикрашеній фресками. Кафе Baglioni, що виходить на канал, пропонує закуски та напої протягом дня, а ресторан Canova подає венеційські делікатеси та вінтажні вина.

Baglioni Luna має власний причал, до якого можна дістатися човном або гондолою, додаючи ще один вимір до венеційського досвіду.

Baglioni Luna – найкраще місце для тих, хто шукає витонченого відпочинку та хоче зануритися в атмосферу величної Венеції.

The St. Regis Venice

Справжнє втілення розкоші та елегантності, розташоване в привілейованому місці на Великому каналі.

Адреса: P.za San Marco, 2159, 30124 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/vcexr-the-st-regis-venice/

Рейтинг: 4.7 ⭐

The St. Regis Venice приваблює відвідувачів сучасними інтер’єрами, які гармоніюють із історичною спадщиною будівлі.

Гості можуть обрати один із 126 номерів або 37 люксів, деякі з яких мають приватні тераси з видом на місто. Готель також пишається Ginori Garden, ексклюзивним оазисом, де можна пообідати чи повечеряти в ресторані Gio’s або насолодитися напоєм у St. Regis Bar чи Arts Bar.

Для тих, хто шукає релаксу, готель пропонує спа-люкси та тренажерний зал. Крім того, послуги дворецьких St. Regis забезпечують бездоганне перебування. The St. Regis Venice має зручне розташування: розкішні бутики та галереї сучасного мистецтва, де можна придбати сувеніри чи помилуватися елегантністю, знаходяться в пішій доступності. Готель також лише за кілька кроків від театру Ла Феніче та скарбів площі Сан Марко.

The St. Regis Venice – ідеальний готель у Венеції для тих, хто бажає досліджувати це неймовірне місто та насолоджуватися комфортом.

Венеція – це місто, яке надихає, зачаровує та залишає незабутні враження в серцях тих, хто його відвідує. Готелі, описані в цій статті, – це не просто місця для ночівлі, вони є частиною магії Венеції, її історії та культури. Від розкішних палаців до затишних бутік-готелів – кожен пропонує унікальний досвід і шанс відчути дух цього неповторного міста.

Обираючи готель у Венеції, ви обираєте більше, ніж просто ліжко та сніданок. На вас чекають дивовижна історія, теплі спогади та моменти, які стануть дорогоцінними перлинами вашого життя. Венеція чекає на вас, щоб відкрити свої таємниці та подарувати частинку своєї вічної краси.