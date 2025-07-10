Uber запускає сезонні послуги гелікоптерів і човнів уздовж узбережжя Амальфі

Сезонна ініціатива запровадить маршрути гелікоптерів і човнів уздовж узбережжя Амальфі в Італії з 26 липня по 24 серпня. Послуги, які надаватимуться у вихідні та будуть доступні через додаток Uber, включають гелікоптерне сполучення між Сорренто та островом Капрі, а також окремий чотиригодинний човновий тур уздовж узбережжя з відправленням із Сорренто. Бронювання відкрили 25 червня. Послуги обмежені за тривалістю та призначені для невеликих груп пасажирів.

Гелікоптерне сполучення дозволяє перевозити до шести мандрівників за рейс, включаючи наземний трансфер до геліпорту. Човновий маршрут розрахований на до дванадцяти осіб за поїздку і буде безкоштовним протягом цього періоду. Ці транспортні опції діятимуть лише в суботу та неділю. Час проведення збігається з піковим туристичним сезоном, коли в регіоні часто повідомляють про затори на дорогах і затримки поромів.

"Італія швидко стає одним із найпопулярніших туристичних напрямків, і мандрівники звертаються до додатка Uber, щоб зробити свої відпусткові поїздки без стресу", — зазначила Анабел Діас, віце-президент із мобільності в регіоні EMEA компанії Uber.

Для тих, хто прибуває в Сорренто перед запланованим відправленням, місто пропонує кілька цікавих місць поблизу. Одним із таких є Клуатр Сан-Франческо — тихий дворик, оточений середньовічними аркадами, де часто проводяться невеликі художні виставки чи концерти. Недалеко від центру розташований Валлоне деї Муліні — крута ущелина з руїнами млинів серед густої рослинності, що дає уявлення про промислове минуле регіону. Обидва місця доступні пішки.

На острові Капрі мандрівники можуть прогулятися до Садів Августа, де серія терасних доріжок відкриває широкі краєвиди на узбережжя та скельні утворення Фаральйоні. Ще одна визначна пам’ятка — Вілла Йовіс, руїни римської резиденції імператора Тіберія, розташовані на східному краю острова та доступні через позначену пішохідну стежку. Ці місця зазвичай відвідують перед поверненням на материк.

Віа Крупп з’єднує Марина Піккола з садами Августа. Джерело: unsplash

Ініціатива збігається з відновленням комерційних рейсів в аеропорту Салерно-Коста д’Амальфі. Для відвідувачів ці тимчасові маршрути можуть стати способом обійти переповнені поромні термінали та дорожні затори під час високого сезону, хоча масштаби та розклад залишаються обмеженими. Те, наскільки широко ці послуги будуть затребувані, може вплинути на майбутнє транспортне планування в регіоні. Довгостроковий ефект залежатиме від попиту пасажирів і координації з наявною регіональною інфраструктурою.