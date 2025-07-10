Життя на узбережжі: найкращі місця для проживання біля моря у Великобританії

Провести літо, милуючись безкрайнім океаном, вдихаючи свіжий морський бриз і насолоджуючись спокоєм прибережного життя — що може бути прекрасніше? Де ж у Великобританії можна знайти такі місця? Ми зібрали десять найкращих прибережних міст Великобританії для життя, які ідеально підходять для українців, які перебувають у Європі та мріють про комфортне життя біля моря.

1. Брайтон

Брайтон — одне з найкращих прибережних міст Великобританії для життя. Цей жвавий і сучасний курорт на південному узбережжі Англії славиться своєю унікальною атмосферою та мальовничими пляжами. Тут є все для комфортного життя та розваг: музеї, театри, кінотеатри, сучасні торговельні центри, ресторани та кафе на будь-який смак, а також дискотеки та клуби для любителів нічного життя.

Особливості Брайтона:

Пляжі : Мальовничі галькові пляжі приваблюють туристів і місцевих жителів.

: Мальовничі галькові пляжі приваблюють туристів і місцевих жителів. Водні види спорту : Серфінг, кайтсерфінг, віндсерфінг і плавання доступні для активного відпочинку.

: Серфінг, кайтсерфінг, віндсерфінг і плавання доступні для активного відпочинку. Культурне життя : Численні фестивалі, виставки та концерти протягом року.

: Численні фестивалі, виставки та концерти протягом року. Транспорт : Добре розвинена система громадського транспорту — автобуси, поїзди та трамваї — забезпечує легке пересування містом і околицями.

: Добре розвинена система громадського транспорту — автобуси, поїзди та трамваї — забезпечує легке пересування містом і околицями. Нерухомість: Висока якість життя поєднується з доступною нерухомістю, що робить Брайтон привабливим для переїзду.

Для українців: Брайтон — чудовий вибір для тих, хто перебуває у Великобританії за програмою тимчасового захисту. Місто пропонує можливості для роботи, навчання та інтеграції, а також розвинену українську діаспору.

2. Борнмут

Борнмут — це узбережжя Британії. Джерело: Pixabay

Борнмут — одне з найкращих прибережних місць для життя у Великобританії. Розташоване на південному узбережжі Англії, це місто відоме своїм прекрасним пляжем, можливостями для серфінгу та унікальною атмосферою.

Особливості Борнмута:

Пляжна зона : Кілометри золотого піску та довгі набережні з мальовничими краєвидами.

: Кілометри золотого піску та довгі набережні з мальовничими краєвидами. Розваги : Висококласні ресторани, магазини, кафе, спортивні та театральні заходи.

: Висококласні ресторани, магазини, кафе, спортивні та театральні заходи. Спорт : Серфінг, плавання, гольф і велоспорт доступні для активного відпочинку.

: Серфінг, плавання, гольф і велоспорт доступні для активного відпочинку. Інфраструктура: Розвинена економіка, медицина, культура та освіта роблять місто привабливим для інвестицій у майбутнє.

Для українців: Борнмут ідеально підходить для сімейного життя та роботи. Завдяки доступним цінам на нерухомість і близькості до Лондона, це місто зручно для українців, які шукають баланс між морським спокоєм і міськими можливостями.

3. Солсбері

Солсбері — найкраще прибережне місто на півдні Англії для тих, хто шукає спокійного та усамітненого способу життя. Розташоване на узбережжі, воно відоме своєю мальовничою набережною та краєвидами на море.

Особливості Солсбері:

Спокій : Менш гамірне, ніж інші прибережні міста, що ідеально для тих, хто хоче втекти від міської метушні.

: Менш гамірне, ніж інші прибережні міста, що ідеально для тих, хто хоче втекти від міської метушні. Заклади : Численні кафе, ресторани, місцеві магазини та ринки з свіжими морепродуктами.

: Численні кафе, ресторани, місцеві магазини та ринки з свіжими морепродуктами. Водні види спорту: Можливості для активного відпочинку на воді.

Культура : Поруч розташовані старовинні замки, музеї та художні галереї.

: Поруч розташовані старовинні замки, музеї та художні галереї. Нерухомість: Доступні ціни та різноманітність варіантів — від квартир до будинків на узбережжі.

Для українців: Солсбері підійде для тих, хто шукає тихе місце для життя з можливістю швидкого доступу до більших міст, таких як Лондон чи Брайтон.

4. Істборн

Істборн, Великобританія. Джерело: Pixabay

Істборн — одне з найкращих прибережних міст Англії для життя! Розташоване на південному сході країни, воно славиться мальовничими пляжами та затишною атмосферою.

Особливості Істборна:

Пляжі : Чудові пляжі для відпочинку, серфінгу, віндсерфінгу та плавання.

: Чудові пляжі для відпочинку, серфінгу, віндсерфінгу та плавання. Розваги: Ресторани, кафе, паби, нічні клуби та торговельні центри.

Транспорт : Зручне розташування поблизу Лондона та Брайтона, розвинена транспортна інфраструктура.

: Зручне розташування поблизу Лондона та Брайтона, розвинена транспортна інфраструктура. Нерухомість: Доступні ціни на квартири та будинки на узбережжі.

Для українців: Істборн — ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднати морське життя з можливістю працювати в більших містах. Легкий доступ до Лондона робить його привабливим для українців, які отримали дозвіл на проживання у Великобританії.

5. Торкі

Торкі — одне з найпривабливіших прибережних міст для життя у Великобританії. Розташоване на південно-західному узбережжі Англії, воно відоме своїм красивим пляжем і можливостями для серфінгу та кайтингу.

Особливості Торкі:

Пляжі : Відкриті та закриті пляжі для плавання, серфінгу, віндсерфінгу та кайтингу.

: Відкриті та закриті пляжі для плавання, серфінгу, віндсерфінгу та кайтингу. Культура : Ресторани, паби, театри, кінотеатри та музеї.

: Ресторани, паби, театри, кінотеатри та музеї. Архітектура: Автентичні білі будинки та ідеальні зелені газони.

Події : Фестивалі, концерти та виставки протягом року.

: Фестивалі, концерти та виставки протягом року. Нерухомість: Доступні квартири та будинки з видом на море.

Для українців: Торкі підійде для тих, хто шукає спокійне місце для життя з можливістю активного відпочинку та культурного розвитку.

6. Стріт

Захід сонця в британському приморському містечку. Джерело: Pixabay

Стріт — одне з найкращих місць для життя біля моря в Англії. Це невелике курортне містечко ідеально підходить для тих, хто шукає релаксу, розваг і свіжого морського повітря.

Особливості Стріт:

Історія : Музей піратів занурює в атмосферу золотої ери піратства.

: Музей піратів занурює в атмосферу золотої ери піратства. Пляжі : Луїза Біч та прилеглий парк із дитячим майданчиком.

: Луїза Біч та прилеглий парк із дитячим майданчиком. Заклади : Магазини, ресторани, кафе та бари для вечірнього відпочинку.

: Магазини, ресторани, кафе та бари для вечірнього відпочинку. Транспорт: Година їзди поїздом від Лондона.

Для українців: Стріт — чудовий варіант для тих, хто хоче жити в невеликому місті з доступом до столиці.

7. Портсмут

Портсмут — одне з найстаріших і наймальовничіших міст на південному узбережжі Англії, яке заслуговує місця в списку найкращих прибережних міст для життя.

Особливості Портсмута:

Історія : Музей морської історії та вежа Спіннакер — найвища пам’ятка Великобританії.

: Музей морської історії та вежа Спіннакер — найвища пам’ятка Великобританії. Пляжі : Популярний пляж Саутсі для плавання та відпочинку.

: Популярний пляж Саутсі для плавання та відпочинку. Інфраструктура : Розвинений центр морської торгівлі та туризму.

: Розвинений центр морської торгівлі та туризму. Нерухомість: Різноманітні райони для сімей і студентів.

Для українців: Портсмут підійде для тих, хто любить морську культуру та хоче жити в місті з багатою історією та сучасною інфраструктурою.

8. Саутенд-он-Сі

Романтика прибережних міст Великобританії. Джерело: Pixabay

Саутенд-он-Сі — мальовниче місто на східному узбережжі Англії, яке заслуговує місця в списку найкращих прибережних місць для життя у Великобританії.

Особливості Саутенд-он-Сі:

Набережна : Понад 2 км золотих піщаних пляжів із мальовничими краєвидами.

: Понад 2 км золотих піщаних пляжів із мальовничими краєвидами. Культура : Театри, музеї, кінотеатри, магазини та парк розваг Adventure Island.

: Театри, музеї, кінотеатри, магазини та парк розваг Adventure Island. Транспорт : Відмінне сполучення з Лондоном та сусідніми містами.

: Відмінне сполучення з Лондоном та сусідніми містами. Нерухомість: Доступне житло для сімей і студентів.

Для українців: Саутенд-он-Сі ідеально підходить для сімейного життя завдяки школам, дитсадкам і безпечному середовищу.

9. Дорсет

Дорсет заслужено займає високе місце в списку найкращих місць для життя біля моря у Великобританії. Розташований на південному узбережжі Англії, він ідеально підходить для любителів спокою та природи.

Особливості Дорсета:

Природа: Юрське узбережжя з відбитками динозаврів і мальовничі пляжі.

Спокій : Тихе місце для відпочинку від міського шуму.

: Тихе місце для відпочинку від міського шуму. Спорт : Кайтсерфінг, серфінг, вітрильний спорт і водні лижі.

: Кайтсерфінг, серфінг, вітрильний спорт і водні лижі. Нерухомість: Від затишних котеджів до розкішних апартаментів.

Для українців: Дорсет — ідеальний вибір для тих, хто шукає спокійне життя біля моря з можливістю насолоджуватися природою та історією.

10. Тенбі

Пляж Танбі. Джерело: Pixabay

Цей курорт на південному узбережжі Англії — одне з найкращих прибережних місць для життя у Великобританії. Він відомий своїми красивими пляжами, парками та приємною атмосферою.

Особливості Тенбі:

Пляжі : Пляж Танбі з мальовничими краєвидами.

: Пляж Танбі з мальовничими краєвидами. Культура : Музеї, театри та художні галереї.

: Музеї, театри та художні галереї. Заклади : Кафе, ресторани та магазини з місцевими делікатесами.

: Кафе, ресторани та магазини з місцевими делікатесами. Транспорт: Близькість до Лондона робить його зручним для подорожей.

Для українців: Тенбі — чудовий вибір для тих, хто хоче поєднати морське життя з культурними подіями та активним відпочинком.