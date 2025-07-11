Найкращі місця для бранчу в Лондоні: Де поїсти в столиці Англії

к провідне британське місто, столиця славиться своєю різноманітною кулінарною пропозицією. Бранч у найкращих закладах Лондона — одна з улюблених розваг лондонців на вихідних. Ось 23 найкращі варіанти, які варто спробувати, якщо ви опинитеся в місті. Ми зібрали найкращі місця для бранчу в Лондоні, щоб чудово розпочати день.

1. Dishoom з індійською кухнею

Якщо ви шукаєте найкращі місця для бранчу в Лондоні, обов’язково відвідайте ресторан Dishoom. Цей заклад вражає своєю атмосферою та автентичною індійською кухнею.

Обов’язково спробуйте найпопулярніші страви:

Беконовий наан-рол : індійський сніданок із нарізаного свіжого наана, підсмаженого бекону та сиру, приправлений йогуртом із кропом і соковитим томатним чатні.

: індійський сніданок із нарізаного свіжого наана, підсмаженого бекону та сиру, приправлений йогуртом із кропом і соковитим томатним чатні. Кеджрівал: страва з м’яким смаженим яйцем, тостом з авокадо, помідорами та перцем.

Крім того, ресторан Dishoom пропонує багато інших страв, включно з традиційною індійською кухнею та оригінальними авторськими стравами, які не залишать нікого байдужим. До того ж, ресторан має особливості, такі як напої, підібрані до кожної страви, та оригінальна атмосфера, створена інтер’єром і обслуговуванням.

Вебсайт: https://www.dishoom.com/

Адреса: 7 Boundary St, London E2 7JE

Рейтинг: 4.8 ⭐

Якщо ви шукаєте найкращі місця для їжі в Лондоні, Dishoom точно вразить.

2. The Good Egg з єврейською кухнею

The Good Egg — чудове місце для бранчу в Лондоні. Заклад пропонує широке меню, яке задовольнить усіх — від традиційного іранського сніданку з курдським тандиром і яйцями до бананових млинців, які точно стануть однією з ваших улюблених страв для сніданку.

Крім того, The Good Egg пропонує багато рослинних страв, що робить їхнє меню ще більш різноманітним і привабливим для всіх, незалежно від дієти.

Атмосфера в ресторані дружня та затишна, що робить його ідеальним місцем для відпочинку з друзями чи сім’єю на вихідних. The Good Egg має кілька філій по всьому Лондону, тож ви можете обрати найзручнішу локацію.

Вебсайт: https://www.thegoodegg.co/

Адреса: 93 Stoke Newington Church St, London N16 0AS

Рейтинг: 4.2 ⭐

Звісно, у Лондоні багато хороших місць для бранчу, але The Good Egg вартий вашої уваги. Тут ви знайдете смачну їжу, чудову атмосферу та фантастичне обслуговування.

3. The Breakfast Club з американською кухнею

Бранч у The Breakfast Club. Джерело: Pixabay

The Breakfast Club — круте місце для бранчу в Лондоні, яке варто відвідати. Заклад відомий своїми чудовими сніданками та затишним інтер’єром.

Вони пропонують широкий вибір страв — від традиційного стейка з яйцями до більш екзотичних варіантів, як-от тост з авокадо чи бенедикт із крабом.

Крім того, у The Breakfast Club є кілька хітів:

Знамениті американські млинці з різноманітними смачними начинками;

Ірландський сніданок;

Традиційний англійський сніданок.

Атмосфера в The Breakfast Club дуже приємна та дружня. Багато філій оформлені в стилі 80-х, що додає їм особливого шарму. Це місце ідеально підходить для відпочинку з друзями чи романтичних побачень.

Вебсайт: https://thebreakfastclubcafes.com/

Адреса: 31 Camden Psge, London N1 8EA

Рейтинг: 4.2 ⭐

Якщо ви шукаєте найкращі місця для бранчу в Лондоні, The Breakfast Club — одне з них.

4. The Riding House Cafe з європейською кухнею

The Riding House Cafe — чудове місце для бранчу в Лондоні. Джерело: Pixabay

The Riding House Cafe — одне з найкрутіших місць для бранчу в Лондоні. Цей заклад поєднує атмосферу маленької кав’ярні та елегантного ресторану, пропонуючи широкий вибір страв на будь-який смак.

Меню досить різноманітне:

Страви з яйцями;

Смачні сендвічі;

Паста;

Свіжовичавлені соки та натуральна кава.

Крім того, The Riding House Cafe відомий своїм оформленням: елегантний інтер’єр, вишуканий декор і затишні дивани зроблять ваш візит приємним і незабутнім.

Атмосфера в The Riding House Cafe дружня та елегантна, ідеальна для відпочинку з друзями та сім’єю на вихідних.

Вебсайт: https://www.riding.house/

Рейтинг: 4 ⭐

The Riding House Cafe — одне з найкращих місць для бранчу в Лондоні, яке варто відвідати. Вони пропонують високоякісну їжу, приємну атмосферу та чудове обслуговування.

5. Balthazar з французькою кухнею

Найкращий початок дня в Balthazar. Джерело: Pixabay

Balthazar — місце для бранчу в Лондоні з французьким колоритом. Розташований у самому серці Ковент-Гардена, він досі вважається одним із найпопулярніших закладів міста.

Balthazar — один із найкращих варіантів для любителів бранчу. Вони пропонують класичну французьку кухню:

Круасани;

Коктейлі "Кривава Мері";

Омлети;

Сирні тарілки.

Balthazar також відомий своїм вибором десертів. Ви можете спробувати:

Французькі макарони;

Десертні млинці;

Тарт Татен.

Також тут є широкий вибір віскі та інших алкогольних напоїв.

Атмосфера в Balthazar дуже елегантна та розкішна, що робить його ідеальним місцем для відпочинку з друзями чи сім’єю на вихідних. Ви можете насолоджуватися красивим інтер’єром із класичними ретро-елементами та затишними шкіряними панелями.

Вебсайт: https://balthazarlondon.com

/ Адреса: 4-6 Russell St, London WC2B 5HZ

Рейтинг: 4.2 ⭐

Якщо ви шукаєте круті місця для бранчу в Лондоні, Balthazar — одне з найкращих місць для відвідування. Вони пропонують якісну їжу, розкішну атмосферу та чудове обслуговування.

6. Honey & Co. з середземноморською кухнею

Класичний сніданок у Honey & Co. Джерело: Pixabay

Honey & Co — заклад, який швидко стає одним із найкрутіших місць для бранчу в Лондоні. Справжні поціновувачі британської кухні люблять це місце за неймовірно смачну та красиву їжу, а також за затишну атмосферу.

Страви в Honey & Co поєднують місцеві інгредієнти з традиційними техніками приготування. Ви можете насолодитися класичними сніданками, смачним тостом з авокадо або дуже індійським коржем фулка з кукурудзяного борошна.

Атмосфера в Honey & Co затишна та домашня, що робить його ідеальним місцем для вихідних із друзями та сім’єю.

Вебсайт: https://honeyandco.co.uk/

Адреса: 54 Lamb's Conduit St, London WC1N 3LW

Рейтинг: 4.5 ⭐

Якщо ви шукаєте місця для бранчу в Лондоні, Honey & Co має саме те, що вам потрібно. Їхня їжа, атмосфера та обслуговування на найвищому рівні, що робить їх одним із найпопулярніших місць для бранчу.

7. The Albion з європейською кухнею

Європейський бранч у Лондоні. Джерело: Pixabay

The Albion — заклад, який вважається одним із найкрутіших місць для бранчу в Лондоні. Він розташований поруч із Шордічем і пропонує неймовірно смачну та красиву їжу, приготовану зі свіжих інгредієнтів. Різноманітні страви, такі як круасани з лососем або яйця з соусом голландез, точно задовольнять будь-якого гурмана.

Крім того, тут ви знайдете широкий вибір напоїв, включно зі свіжовичавленим соком і чаєм.

Атмосфера в The Albion приємна та затишна, з великою кількістю світла та красивим інтер’єром, що робить його ідеальним місцем для відпочинку з друзями та сім’єю.

Вебсайт: https://www.the-albion.co.uk/

Адреса: 10 Thornhill Rd, London N1 1HW

Рейтинг: 4.1 ⭐

Якщо ви шукаєте топові місця для бранчу в Лондоні, The Albion — одне з найпопулярніших і відомих. Їхня їжа, атмосфера та обслуговування на найвищому рівні, що робить їх одним із найкращих місць для бранчу в місті.

8. Andina з перуанською кухнею

Бранч у Лондоні. Джерело: Pixabay

Andina — заклад, розташований у самому серці Шордіча, що пропонує чудовий вибір південноамериканської кухні. Вони відомі своїми андськими сніданками та стравами, натхненними Перу, які є ідеальним вибором для бранчу.

Якщо ви шукаєте топові місця для бранчу в Лондоні, Andina — місце, яке варто відвідати. Вони пропонують страви, як-от тостада з авокадо та квасолею каннелліні, а також багато інших смажених варіантів.

Атмосфера в Andina тепла та дружня, з цікавим декором і приємною музикою, що робить її чудовим місцем для недільного бранчу.

Вебсайт: https://andinalondon.com/

Адреса: 60-62 Commercial St, London E1 6LT

Рейтинг: 4.2 ⭐

Andina пропонує неймовірну їжу, привітну атмосферу та високоякісні продукти, що робить її одним із найкращих місць для бранчу в Лондоні.

9. Lantana з австралійською кухнею

Смачний початок дня в Лондоні. Джерело: Pixabay

Lantana — кафе-ресторан, який має кілька локацій у Лондоні. Він відомий своєю смачною їжею, натхненною Австралією, а також затишною атмосферою.

Якщо ви шукаєте гарні місця для бранчу в Лондоні, Lantana — місце, яке варто відвідати. Вони пропонують різноманітні страви, від агави з тортильями до свіжих круасанів із лососем.

Атмосфера в Lantana затишна та комфортна, з приємним інтер’єром, що робить її чудовим місцем для бранчу. Ви також знайдете широкий вибір напоїв, включно зі свіжовичавленим соком і кавою.

Вебсайт: https://lantana.co.uk/fitzrovia

Адреса: 13 Charlotte Pl, London W1T 1SN

Рейтинг: 4.3 ⭐

Якщо ви шукаєте найкращі місця для бранчу в Лондоні, Lantana — одне з найкращих і найвідоміших місць.

Кожен із цих ресторанів і кафе є топовим місцем для бранчу в Лондоні. Вони пропонують свої фірмові сніданки, включно з класикою, як-от яєчня Бенедикт, млинці, гранола та тост з авокадо, а також унікальні страви, що включають середземноморську, індійську, американську та інші кухні. Ви можете відвідати ці місця для романтичної вечері або з друзями та сім’єю. У будь-якому випадку, ви отримаєте задоволення.