Wizz Air запускає мобільну функцію для управління збоями літніх рейсів

8 липня 2025 року Wizz Air додала нову функцію до свого мобільного додатку під назвою My Journey. Ця функція допомагає пасажирам відстежувати, що відбувається з їхнім рейсом під час подорожі. Вона дозволяє перевіряти статус рейсу в реальному часі та швидко дізнаватися про доступну допомогу у разі збоїв, таких як затримки, скасування чи зміни. Запуск збігається з періодом посиленого авіаційного руху в Європі, коли літній трафік 2025 року перевищує рівні, зафіксовані у 2024 році та до пандемії.

За даними авіакомпанії, цього літа повітряний трафік зріс на п’ять відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. У кількох регіонах Європи зберігається недостатня пропускна здатність диспетчерських служб, що призводить до заторів і затримок в основних хабах. Функція My Journey була представлена в рамках ширшої ініціативи авіакомпанії для підтримки пасажирів під час збоїв рейсів і надання чіткого, негайного доступу до відповідних варіантів подорожі.

"My Journey — це ідеальне рішення для наших пасажирів, яке дозволяє їм самостійно керувати своїм досвідом подорожі, що б не сталося. З My Journey ми надаємо клієнтам інструменти в реальному часі для управління поїздкою на їхніх умовах. Це ще один крок до виконання наших зобов’язань у межах ініціативи Customer First Compass. Ми вважаємо, що запуск цієї функції під час пікового літнього періоду, коли більше рейсів зазнають впливу погоди та затримок, пов’язаних із повітряним рухом, допоможе нашим клієнтам легше орієнтуватися та заощадити час і енергію під час подорожей", — Богларка Спак, керівник відділу клієнтського досвіду Wizz Air.

З цим оновленням користувачі можуть відстежувати ключові аспекти своєї подорожі безпосередньо на мобільному пристрої. Додаток надає доступ до такої інформації та послуг:

Статус реєстрації та деталі посадки;

Оновлення номерів виходів на посадку;

Оповіщення в реальному часі про затримки чи скасування;

Список доступних варіантів підтримки у разі збою, таких як:

Проживання в готелі;

Ваучери на харчування;

Компенсація або відшкодування, залежно від права.

Усе це доступно в додатку без необхідності стояти в черзі чи спілкуватися з персоналом.

Крім того, пасажири можуть вибирати альтернативні варіанти для продовження подорожі, такі як перебронювання на інший рейс, запит на відшкодування або підтвердження альтернативного маршруту, запропонованого авіакомпанією. Функція впроваджується поетапно і доступна всім пасажирам, які увійшли в додаток Wizz Air. Додаток відображає все мовою, яку користувач обрав у налаштуваннях профілю.

Інструмент доступний на основних операційних системах, включно з Apple, Google і Huawei. Він призначений для використання як постійними пасажирами, так і тими, хто подорожує з Wizz Air уперше. Оскільки аеропорти по всій Європі продовжують справлятися з великими обсягами трафіку та погодними збоями, доступність централізованих оновлень подорожі та функцій підтримки в додатку може покращити доступ пасажирів до термінової інформації та реагування на зміни розкладу під час їхньої подорожі.