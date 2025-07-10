Топ-10 атракціонів у Disneyland Paris: на чому варто покататися

Подорож до Disneyland Paris — це мрія як для дітей, так і для багатьох дорослих. З понад 50 найкращими атракціонами в Disneyland Paris важко вирішити, на якому з них покататися. Деякі з них легкі та чарівні, підходять для найменших відвідувачів, тоді як інші по-справжньому лякають і призначені лише для відчайдушних шукачів адреналіну. Щоб не опинитися в ситуації, коли після довгого очікування в черзі ви зрозуміли, що атракціон вам не цікавий, краще заздалегідь вивчити, які атракціони в Disneyland Paris варто відвідати, а які ви не готові спробувати або можете пропустити. Крім того, у цьому тематичному парку не лише багато атракціонів, але й багато відвідувачів, тож ви не зможете насолодитися всіма, якщо у вас обмежений час. У такому випадку ознайомтеся з цими топ-10 атракціонами в Disneyland Paris, щоб зробити правильний вибір для веселого відпочинку.

1. Пірати Карибського моря

Цей атракціон має кілька версій у всьому світі, і багато фанатів тематичних парків вважають версію в Disneyland Paris найкращою. Його відкрили у 2014 році після реконструкції, і він знову пропонує відвідувачам відчути себе справжніми піратами. Це човнова подорож, що проходить повністю в приміщенні, заснована на всесвітньо відомій серії фільмів "Пірати Карибського моря" про харизматичного капітана піратського корабля Джека Горобця. Ви подорожуватимете захоплюючими локаціями, створеними з великою увагою до деталей, під оригінальний саундтрек, зустрінете багатьох персонажів, таких як сам капітан Джек Горобець, його команда, капітан Барбосса та інші. На вас чекають цікаві повороти, скарби, зомбі та навіть повномасштабна битва між фортом і галеоном. Це класичний, один із найпопулярніших і гумористичних атракціонів у Disneyland Paris, який сподобається як дорослим, так і дітям.

Локація: Острів Пригод

Обмеження за зростом: Немає

Орієнтовний час очікування: 30 хвилин

2. Вежа Жаху

Наберіться сміливості, щоб увійти до Вежі Жаху. Джерело: Image Disneylandparis.com

Це один із найкращих атракціонів у Disneyland Paris для справжніх сміливців, що пропонує незабутні висоти та вільне падіння разом із похмурою тематичною атмосферою. Страшний старий готель Hollywood Tower 1930-х років запрошує гостей до, мабуть, найстрашнішого атракціону. Ви дістанетеся до ліфта, схованого в глибині готелю, який підніме вас угору, а потім скине вниз із 13-го поверху. Падіння змінює темп — від довгих до коротких, з раптовими паузами, щоб пасажири могли трохи віддихатися, а потім знову різко падає. Момент початку падіння здається випадковим, що додає гостроти відчуттям. Але перед тим, як потрапити до ліфта, ви зустрінетеся з моторошним персоналом готелю, який додає пікантності вашому досвіду. Інтер’єр готелю ідеально відповідає тематиці: темні штори, похмурий декор і павутиння. Додайте цей атракціон до списку найкращих місць у Disneyland Paris, щоб полоскотати нерви. Загальна атмосфера надзвичайно моторошна, а напруга не відпускає ні на секунду від початку до кінця.

Локація: Двір Виробництва, Walt Disney Studios Park

Обмеження за зростом: 1,02 метра

Орієнтовний час очікування: 30 хвилин

3. Це маленький світ

Це ідеальний атракціон у Disneyland Paris для дітей будь-якого віку. Цей вічний атракціон у французькому тематичному парку називають "найщасливішим круїзом у світі". Він зачаровує відвідувачів чудово оформленими костюмами, яскравим освітленням і танцями різних культур світу. Паризька версія має багато тонких відмінностей від оригіналу в Анахаймі, включно з різними відомими світовими пам’ятками та унікальною секцією про Америку, але розташована в красивій будівлі, схожій на оригінал, на відміну від версії в Орландо. Відвідувачі вирушать у спокійну човнову подорож різними країнами, де їх зустрічатимуть танцюючі та співаючі персонажі. Музична тема базується на культовій пісні Disney і представляє цікавий музичний експеримент із відтворенням однієї мелодії в різних стилях і на різних інструментах. Швидше за все, ви ще довго наспівуватимете її мотив після завершення поїздки. Відвідуйте цей атракціон на початку або в кінці дня, щоб мінімізувати час очікування в черзі.

Локація: Фантазійна країна

Обмеження за зростом: Нема

є Орієнтовний час очікування: 10 хвилин

4. Лазерний бій Базза Лайтера

Один із найулюбленіших атракціонів у Disneyland Paris для дорослих і дітей дозволяє перенестися у всесвіт "Історії іграшок". Ви опинитеся на борту космічного корабля, який обертається на 360 градусів і керується джойстиком, а також знищуватиме ворогів за допомогою лазерної гармати. Єдиний інтерактивний атракціон у парку порадує глибокою деталізацією та безліччю відсилок до популярного мультфільму. Всередині темно, але всі фігури мають яскраве кольорове підсвічування. Ваша мета — допомогти Баззу зупинити Злого Імператора Зурга, який краде іграшки. Один із найкращих атракціонів у Disneyland Paris дозволяє гостям змагатися один з одним, набираючи якомога більше очок за знищених ворогів і стати королями атракціону. Порада: прицілюйтеся до трикутних і ромбовидних цілей — вони дають найбільше очок.

Локація: Країна Відкриттів

Обмеження за зростом: Немає

Орієнтовний час очікування: 30 хвилин

5. Гіперпросторова гора із "Зоряних війн"

Один із найпопулярніших атракціонів у Disneyland Paris — улюбленець шукачів гострих відчуттів. Ви вирушите на розвідувальну місію з Альянсом повстанців, щоб шпигувати за Імперським зоряним руйнівником. На повній швидкості вас підніме крутий підйом, ніби ви злітаєте на кораблі, а потім закрутить і ще раз закрутить у темряві гіперпростору, дозволяючи насолоджуватися візуальними ефектами на тему "Зоряних війн". Оригінальна версія атракціону містила відсилки до книги Жюля Верна "Із Землі на Місяць". У 2017 році тематику змінили на "Зоряні війни", а сам атракціон відремонтували. Мало які атракціони в Disneyland Paris можуть зрівнятися з ним за красою зовнішнього вигляду, особливо порівняно з іншими парками Disney, зокрема вночі. Він вирізняється чудовою архітектурою в стилі стимпанк і величезною гарматою на будівлі. Атракціон розташований у приміщенні та розрахований на любителів адреналіну, петель і штопорів.

Локація: Країна Відкриттів

Обмеження за зростом: 1,20 метра

Орієнтовний час очікування: 25 хвилин

6. Зоряні тури: пригоди тривають

Вирушайте в міжгалактичну подорож. Джерело: Image Disneylandparis.com

Ще один із головних атракціонів Disneyland Paris із тематикою "Зоряних війн". Сідайте в рухомі крісла в інтерактивному театрі, надягайте 3D-окуляри, і ви відчуєте неймовірне занурення у всесвіт, ставши екіпажем космічного корабля Starspeeder 1000. Капітаном буде C-3PO, але він не найкращий пілот у галактиці, тож подорож буде інтенсивною та сповненою гострих відчуттів. Космічна подорож через зруйновані війною світи, від Хота до Татуїна і навіть Зірки Смерті, вражає приголомшливою графікою та передовими технологіями. Додайте це місце до списку обов’язкових атракціонів у Disneyland Paris, якщо ви фанат "Зоряних війн" або любите гострі відчуття. Ви можете покататися кілька разів, адже є понад 60 комбінацій місій.

Локація: Країна Відкриттів

Обмеження за зростом: 1,02 метра

Орієнтовний час очікування: 25 хвилин

7. Велика Громова Гора

Один із найкращих атракціонів у Disneyland Paris і, мабуть, найдикіший із них. Якщо ви любите американські гірки, ласкаво просимо до їхньої шаленої версії. Гірки розташовані на острові посеред озера і гарантують яскраві емоції. Цей атракціон запам’ятається надовго: безліч поворотів, підйомів, спусків і в’їзд у тунелі на повній швидкості. Зовнішній вигляд атракціону зображує старе шахтарське містечко та покинуту шахту на примарній горі Тандер Меса. Нещодавно цю локацію відремонтували, але вона все ще сповнена деталей у стилі Дикого Заходу. Вагонетки навмисно зроблені з виглядом зношеності та іржі, щоб посилити відчуття небезпеки. Але оскільки тут немає петель, атракціон доступний для дітей і підлітків: маршрут досить швидкий, щоб сподобатися дорослим, але не надто страшний для дітей. Оскільки це один із топових атракціонів у Disneyland Paris, очікування займає чимало часу.

Локація: Прикордонна країна

Обмеження за зростом: 1,02 метра

Орієнтовний час очікування: Понад 60 хвилин

8. Лабіринт Аліси

Один із найкращих атракціонів у Disneyland Paris для найменших відвідувачів проведе їх через химерний і фантастичний лабіринт із живоплоту. На шляху вони зустрінуть персонажів із відомої казки Льюїса Керролла "Аліса в країні чудес", тож готуйтеся до витівок Королеви Червів, погоні за білим кроликом і полювання на Чеширського кота. Це нескладний лабіринт, тож не бійтеся заблукати. Серед найкращих атракціонів у парку Disneyland Paris цей улюблений як дітьми, так і дорослими. Діти розважатимуться, шукаючи вихід і взаємодіючи з аніматронними персонажами, а батьки зможуть неквапливо прогулюватися та насолоджуватися барвистим декором і навколишньою красою: це чудова зелена зона з красивим садом і безліччю квітів. У центрі можна піднятися на оглядовий майданчик Замку Королеви, оглянути весь лабіринт і насолодитися панорамою Фантазійної країни. Барвистий, неквапливий і без довгих черг — саме те, що потрібно для відпочинку з маленькими дітьми.

Локація: Фантазійна країна

Обмеження за зростом: Немає

Орієнтовний час очікування: 5 хвилин

9. Рататуй: Пригода

Веселий і атмосферний, один із найкращих атракціонів у Disneyland Paris із мультфільмовою тематикою вирізняється чудовим оформленням і декораціями. Ззовні він виглядає як чарівна паризька площа, але всередині відвідувачі пройдуть темними вулицями під звуки акордеона. Для цього вони сядуть на "щура", з яким досліджуватимуть усі куточки великого французького ресторану, поки їх не помітить шеф-кухар. Потім доведеться тікати під кухонними столами та трубами: вагонетка "щур" проведе вас різними кімнатами на високій швидкості. Завдяки 3D-окулярам та іншим спецефектам занурення неймовірне — ви навіть відчуєте жар від печі чи холод, проїжджаючи через холодильник. Це один із топових атракціонів для всієї родини в Disneyland Paris. Якщо плануєте його відвідати, варто переглянути мультфільм, щоб повною мірою оцінити атмосферу. Це місце надзвичайно популярне, тож черги можуть бути довгими.

Локація: Мультстудія

Обмеження за зростом: Немає

Орієнтовний час очікування: Понад 60 хвилин

10. Індіана Джонс™ і Храм Небезпеки

Прокатайтеся на вагонетці крізь таємничі руїни. Джерело: Image Disneylandparis.com

Прокататися на цих американських гірках — must-do для кожного шукача пригод у Disneyland Paris. Заснований на культовій сазі про Індіану Джонса, цей вражаючий атракціон змусить вас відчути себе дослідником у пошуках загубленої цивілізації. Сівши у вагонетку для шахт, яка в якийсь момент просто божеволіє, ви промчите через стародавні руїни храму, загубленого в джунглях. Ці американські гірки з переворотами та численними поворотами — один із найкращих і найпопулярніших атракціонів у Disneyland Paris, зокрема завдяки унікальній петлі на 360 градусів, яка подарує небувалу дозу адреналіну. Дизайн самої вагонетки та експедиційного табору виглядає дуже зношеним і слабким відповідно до тематики, що додає хвилювання поїздці. Найкращий час для відвідування — перед і під час феєрверків та нічного освітлення: більшість людей будуть зайняті святкуванням, тож черга буде меншою, а ви зможете додатково помилуватися красивими вогнями під час поїздки.

Локація: Пригодницька країна

Обмеження за зростом: 1,40 метра

Орієнтовний час очікування: 40 хвилин