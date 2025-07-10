Найкраще джелато в Римі: Топ-12 чудових місць для відвідування

Жодна подорож до Рима не буде повною без кульки джелато (або й десяти, хто знає?). У місті розкидано безліч чудових джелатерій, але деякі з них варто відвідати насамперед.

Джелато, що в перекладі означає "заморожений", надзвичайно популярне в Італії. Цей улюблений прохолодний десерт має кілька ключових особливостей. Наприклад, він містить менше жиру та повітря, що робить його густішим і насиченішим за смаком. Також джелато тане трохи швидше, особливо в спекотне італійське літо.

Прогулюючись столицею, ви обов’язково натрапите на численні джелатерії в Римі. Щоб не витрачати час і не зіпсувати настрій, радимо уникати занадто яскравих десертів, оскільки це найімовірніше свідчить про наявність штучних барвників і ароматизаторів. Ще одна важлива ознака — джелато дуже густе, тому його важко викладати гіркою, і зазвичай десерт зберігається в металевих контейнерах у холодильнику, щоб залишатися свіжим. Середня ціна за одну кульку становить від 1,5 до 3 євро, тож навряд чи ви встоїте перед спокусою замовити одразу кілька.

Нижче наведено список місць, які допоможуть вам знайти найкраще джелато в Римі. Проте попереджаємо: зробити вибір буде непросто, адже джелато надзвичайно смачне, а його різновидів безліч.

1. Brivido Gelateria

Насолода джелато та Римом. Джерело: Pixabay

Розташована в районі Тестаччо, колись робітничому кварталі, ця джелатерія щодня виготовляє смачне традиційне римське джелато з 1986 року. Десерт не містить штучних барвників, консервантів чи підсолоджувачів. Асортимент джелато варіюється від класичних, перевірених часом смаків до оригінальних шедеврів, натхненних місцевими десертами та фантазією кондитера. Для максимальної насолоди рекомендуємо занурити римське джелато в шоколад. Найпопулярніші смаки — солоний арахіс, яєчний лікер і веганська малина.

Окрім смаку, перевагою Brivido Gelateria є широкий вибір безцукрових і веганських десертів.

2. Fassi

Найкраще джелато в Римі можна знайти в такому автентичному місці, як Fassi Gelateria. У той час як більшість закладів у центрі міста стали надто "туристичними" з довгими чергами та гучною популярною музикою, ця джелатерія зберегла свою унікальну атмосферу.

Тут подають не лише відоме джелато, а й семіфреддо (італійський заморожений десерт) та торти. Fassi Gelateria працює з 1880 року, що робить її справжньою пам’яткою. Завдяки різноманітному та інноваційному меню сюди повертаються як туристи, так і багато поколінь місцевих жителів.

Смаки, які варто спробувати:

смородина;

яєчний лікер;

фісташка;

Zuppa Inglese (англійський суп).

Замовте конус у сицилійському стилі або бріош із кулькою джелато всередині. Якщо хочете чогось особливого, рекомендуємо спробувати санп’єтрині — десерт, що виглядає як бруківка, але насправді це джелато, покрите шоколадом.

3. Come Il Latte

Come Il Latte — одна з найкращих джелатерій у Римі, розташована в районі Саллустіано. Шеф-кухар цього закладу — талановита Ніколетта К’якк’ярі, колишня художниця-декораторка. Завдяки своїм навичкам дизайнера, вона створила елегантний інтер’єр, у якому римське джелато смакує ще приємніше! Найпопулярніші смаки:

рікотта з карамелізованими лісовими горіхами та інжиром;

солона карамель;

маскарпоне.

Тут можна придбати не лише джелато, а й handmade-шоколад та вафлі, прикрашені різноманітними декоративними посипками. Особливість закладу — стабільна якість інгредієнтів і свіжість.

4. Günther Gelato Italiano

Завдяки своїй популярності Günther Gelato Italiano має три найкращі джелатерії в Римі, розташовані в самому центрі столиці. Перший заклад було відкрито у 2012 році. Особливістю цих джелатерій є ретельно відібрані високоякісні інгредієнти. Наприклад, знамените римське джелато виготовляється з органічного молока місцевих ферм і сезонних фруктів. Навіть вода для джелато береться з гори Плозе. Тож ви можете бути впевнені, що все зроблено на найвищому рівні. Радимо спробувати смаки "сосна муго", рікотта-штрейзель або яєчний лікер.

5. Otaleg

Найкраще джелато в Римі, Італія, можна скуштувати в модному районі Трастевере. Otaleg — це заклад, який швидко завоював любов туристів і місцевих завдяки стабільно високій якості продукції. Джелатерія ретельно відбирає всі інгредієнти та віддає перевагу повільному процесу приготування з дотриманням усіх етапів.

Otaleg часто змінює та додає нові смаки. Серед найпопулярніших і креативних:

боби фава з сиром пекоріно;

солоний качо е пепе;

яєчний лікер із вином Марсала;

грецька фісташка;

манго з шматочками темного шоколаду.

Не забудьте про різноманітні фруктові та ягідні сорбети, які залежать від сезону, наприклад, полуниця чи маракуйя. Загалом, найкраща джелатерія в Римі не розчарує, який би смак ви не обрали.

6. Fiordiluna

Fiordiluna вже понад тридцять років є однією з найкращих джелатерій у Римі. Тут дотримуються принципів мінімалістичного підходу. Наприклад, деякі смаки виготовляються лише з двох інгредієнтів. Також використовується мінімальна кількість цукру. Завдяки цьому, а також неймовірно кремовій текстурі, ця джелатерія в Римі є найкращою та найпопулярнішою в районі Трастевере.

Власники приділяють особливу увагу якості продуктів, співпрацюючи з невеликими місцевими виробниками та фермерами, особливо коли йдеться про натуральні сезонні фрукти та ягоди. Сам магазин Fiordiluna невеликий, із обмеженою кількістю місць. Тож ми рекомендуємо замовити найкраще джелато в Римі в конусі, паперовому стаканчику чи навіть бріоші та насолоджуватися прохолодними ласощами, прогулюючись мальовничими вулицями столиці. Якщо не знаєте, що обрати, спробуйте вишню, шоколад із сичуанським перцем, фісташку або Fred — заварний крем із печивом.

7. Gelateria del Teatro

Натуральне джелато в Римі. Джерело: Pixabay

Важко уявити день, коли біля Gelateria del Teatro немає черги з місцевих і туристів, які хочуть якнайшвидше скуштувати найвідоміше джелато в Римі. Звісно, тут використовуються високоякісні натуральні інгредієнти, а класичні та оригінальні смаки поєднуються з незвичайними компонентами, такими як розмарин, шавлія, мед, лаванда, білий персик чи лимон.

Найкраща джелатерія в Римі також пропонує продукти без глютену, яєць чи молочних продуктів. Таке джелато позначене для зручності клієнтів. Рекомендуємо спробувати традиційне безцукрове джелато з оливковою олією та свіжими вершками, подане у вафельному конусі. Інші популярні смаки включають Sacher з апельсином, малину, шавлію та екстратемний шоколад із Аволи.

8. La Gourmandise

Ця маленька, на перший погляд, дуже скромна джелатерія в Римі розташована в районі Монтеверде. La Gourmandise працює з 2019 року. Талановитий шеф-кухар Даріо Бенеллі щоразу створює дедалі креативніші смаки та не боїться сміливих комбінацій інгредієнтів, використовуючи чебрець, безсмертник, ялівець тощо. У результаті ви можете скуштувати найкраще джелато в Римі, яке є водночас високоякісним і незвичайним.

Рекомендуємо спробувати такі смаки:

римська м’ята з лимонною цедрою;

малина в рожевій воді;

солоний мигдаль.

Одне з топових джелато в Римі — "горіх із кремом шафрану", ексклюзивний смак La Gourmandise.

9. FataMorgana

Мережа FataMorgana має дев’ять джелатерій у Римі. Марія Аньєзе Спаньоло, уродженка Таранто, надихнулася ідеєю створення сміливих, але збалансованих комбінацій високоякісних інгредієнтів, які швидко стали улюбленими. Смаки цього красивого джелато в Римі часто змінюються залежно від сезону. Проте гості FataMorgana завжди знайдуть професійне поєднання горіхів, спецій, свіжих ягід і фруктів, меду, алкоголю, кави, шоколаду та інших інгредієнтів.

10. Neve di Latte

Це одна з найкращих джелатерій у Римі, яка має два філіали. Один заклад розташований у районі Праті, інший — біля музею сучасного мистецтва та архітектури MAXXI. Тут ви знайдете повністю натуральне джелато та мінімалістичний декор із зручними столиками.

Під час створення цієї відомої джелатерії в Римі найбільша увага приділяється відбору органічних інгредієнтів. Результат — соковиті та ніжні фруктові сорбети, а також насичені кремові смаки. Серед смаків, які варто спробувати: вишні "Fragile" з шоколадом і лісовими горіхами, апельсиновий і малиновий сорбети, а також крихта з кленовим сиропом.

11. Al Settimo Gelo

Мірелла Ф’юмано, шеф-кухар-самоучка, заснувала відкриту лабораторію Gelateria Al Settimo Gelo у 1997 році. Нині популярна джелатерія в Римі розташована в жвавому туристичному районі Праті, пропонуючи великий вибір безлактозних фруктових сорбетів і кремового джелато. Обов’язково спробуйте ці смаки:

перський (рожева вода та шафран);

афганський, на основі кардамону;

рікотта з карамелізованим інжиром;

сорбет із дикої ожини Алові та мигдалю.

Al Settimo Gelo пропонує не просто найкраще джелато в Римі, а й унікальний і пряний смак.

12. Gelateria dei Gracchi

Одна з найкращих джелатерій у Римі розташована біля Ватикану в районі Праті. Біля Gelateria dei Gracchi завжди є черга, а невелика площа закладу спроектована так, що відвідувачі не затримуються надовго. Вони просто замовляють бажане та йдуть насолоджуватися божественним смаком під час прогулянки. Однак досконалість продукту компенсує всі можливі недоліки. Радимо купити одну або кілька кульок одразу та прогулятися мальовничою торговою вулицею Кола ді Рієнцо, яка веде до Ватикану.

Апельсин із підсмаженим мигдалем, яблуко з корицею та класичний темний шоколад — це смаки, які вражають своєю насиченістю.

Поради для українців у Європі

Для українців, які подорожують до Рима з країн Європи, джелато — це не лише смачний десерт, але й чудовий спосіб відчути італійську культуру. Ось кілька практичних порад: