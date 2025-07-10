Місця, які варто відвідати в Бельгії: Відкрийте таємниці середньовічних замків

Бельгія — країна, яка здатна здивувати та захопити своїх гостей різноманітністю пам’яток. Від середньовічних замків і готичних соборів до сучасних музеїв і модних бутиків — тут є все для насиченого та цікавого відпочинку. Бельгію варто відвідати хоча б раз у житті.

Ми розповімо про топ-10 місць у Бельгії, які не залишать вас байдужими. Ви дізнаєтеся про найгарніші та унікальні куточки цієї країни, які розкриють її історію та культуру. Це ті місця, які варто побачити в Бельгії, якщо ви хочете отримати незабутні враження.

1. Брюгге — старовинне місто з красивою архітектурою та каналами

Брюгге, одне з найвідоміших міст Бельгії, приваблює туристів своєю вишуканою архітектурою, затишними каналами та численними культурними пам’ятками. Його варто включити до маршруту знайомства з визначними місцями Бельгії.

У Брюгге розташовано багато замків і середньовічних будівель, таких як:

Дзвіниця Белфорт;

Ратуша;

Собор Христа Спасителя.

Також варто відвідати Музей старовинного мистецтва та Музей Грьонінге, де представлені твори мистецтва різних епох.

Крім того, можна покататися на баржах затишними каналами, насолодитися краєвидами міста з площі Маркт і скуштувати знамениті бельгійські вафлі та шоколад.

Ці пам’ятки роблять Брюгге обов’язковим місцем для відвідування в Бельгії.

2. Брюссель — столиця Бельгії

Церква Святої Марії, Брюссель. Джерело: Pixabay

Брюссель — це не лише столиця Бельгії, а й цілий світ, сповнений дивовижних відкриттів і вражень. Тут кожен знайде щось до душі, адже місто славиться багатством культурних, архітектурних і кулінарних скарбів.

Звичайно, неможливо оминути найвідоміші туристичні місця Бельгії, такі як:

символ міста — Маннекен-Піс;

велична Гран-Плас;

вражаюча Базиліка Святого Серця Ісуса.

Щоб побачити справжній Брюссель, варто вийти за межі звичних маршрутів і дослідити його приховані куточки. У місті багато вузьких вуличок, де можна насолодитися красою старих будівель, зазирнути до затишних крамниць із бельгійськими делікатесами та відпочити в тінистих парках. Це одні з найкращих місць у Бельгії, де можна відчути атмосферу міста та його унікальний дух.

Для глибшого знайомства з Брюсселем можна замовити пішу екскурсію або орендувати велосипед, склавши власний план огляду пам’яток. Так ви побачите не лише традиційні, а й незвичайні місця, які здивують своєю оригінальністю. Не забудьте зупинитися біля кумедних фонтанів, спробувати апетитні вафлі та насолодитися різноманітністю культур, що злилися в Брюсселі.

Брюссель має безліч місць, які варто побачити, і вони точно не залишать вас байдужими.

3. Гент — університетське місто з красивою середньовічною архітектурою та каналами

Гент — дивовижне місто в Бельгії, яке часто залишається в тіні популярніших напрямків. Проте це не робить його менш привабливим для туристів, які хочуть відкрити красу та культуру цієї країни.

Тут можна насолодитися середньовічною архітектурою, що збереглася в Старому місті. Варто відвідати Ратушу, яка вражає своїм стилем і деталями, а також церкву Святого Миколая — один із найважливіших релігійних пам’ятників Бельгії. Це одні з обов’язкових місць для відвідування в Бельгії, які дозволять відчути атмосферу минулого.

Гент — це не лише історія, а й сучасність. У місті є багато сучасних будівель, які демонструють розвиток мистецтва та науки. Наприклад, можна відвідати галерею сучасного мистецтва SMAK або музей доктора Гіслейна, присвячений психічному здоров’ю.

Місто також тішить гостей кулінарними стравами, характерними для бельгійської кухні. Гент — одне з найгарніших місць у Бельгії, яке не переповнене туристами та зберігає свій унікальний шарм.

4. Антверпен — великий портовий центр

Вокзал Антверпена. Джерело: Pixabay

Антверпен — друге за величиною місто Бельгії, розташоване на річці Шельда, яке приваблює своїм шармом. Це місце поєднує традиції та сучасність країни.

Тут можна помилуватися архітектурою різних епох і стилів, а також відвідати відомі пам’ятки, такі як:

Ратуша Антверпена — приклад готики;

вокзал, який вражає своєю красою та елегантністю;

собор Діви Марії — найвища та найвеличніша церква Бельгії.

Місто відоме своїми культурними пам’ятками та розмаїттям розваг. Наприклад, можна відвідати Королівський музей образотворчих мистецтв, який показує розвиток мистецтва від Ренесансу до сьогодення. Любителі моди та дизайну оцінять музей моди MoMu, де можна дізнатися про секрети та тенденції світової моди.

Насолодитися атмосферою затишних вуличок міста, численними ресторанами та кафе можна, скуштувавши справжнє бельгійське пиво та великі порції страв, якими краще ділитися з близькими.

Якщо плануєте поїздку до Бельгії, обов’язково завітайте до Антверпена, щоб відкрити культуру та історію цієї чудової країни.

5. Льєж — місто на річці Мозель

Льєж — місто, яке рідко потрапляє до списків туристичних напрямків, хоча тут є багато пам’яток, вартих уваги.

Перше місце, яке варто відвідати в Льєжі, — це знаменита Ратуша, розташована на набережній Променад де ла Гар. Ця прекрасна історична будівля, що є національним пам’ятником Бельгії, колись слугувала резиденцією для міських рад та інших важливих подій.

Інші місця, які варто побачити в Бельгії, включають музей Гран-Куртюс. Він розташований у замку Куртюс, де ви дізнаєтеся про численні аспекти культури та мистецтва цього міста:

меблі;

скло;

срібло.

Серед найважливіших пам’яток міста — католицькі церкви, зокрема велична церква Святого Павла. Ця вишукана готична будівля з її прикрасами, вітражами та релігійними символами справді вражає.

Якщо ви шукаєте місця в Бельгії, які відкриють країну з нового ракурсу, прямуйте до Льєжа.

6. Бінш — маленьке містечко з красивими замками та парками

Дзвіниця в Бінші, Бельгія. Джерело: Pixabay

Це бельгійське містечко варте уваги. Кожен замок у місті — справжній витвір мистецтва, що вражає своєю розкішшю та архітектурною красою.

Окрім замків, у Бінші є багато затишних парків, де можна провести час із сім’єю чи друзями. Атмосфера тут дуже романтична та спокійна, ідеальна для любителів прогулянок і пікніків.

Але найголовніше, що вирізняє Бінш серед інших міст і робить його популярним місцем у Бельгії, — це його унікальна атмосфера. Тут можна відпочити від метушні великих міст. Якщо ви ще не відвідали Бінш, обов’язково надолужте.

7. Дінан — романтичне містечко на березі річки Мозель

Дінан — чарівне містечко в провінції Люксембург на півдні Бельгії. Його старе місто сповнене вузькими вуличками, кам’яними мостами та готичними й бароковими будівлями, що створюють унікальну атмосферу. Це ще одне чудове місце для відвідування в Бельгії.

Головною пам’яткою Дінана є його фортеця — замок Буйон. Ця старовинна будівля, зведена ще у VIII столітті, неодноразово реставрувалася. Вона використовувалася для захисту міста від ворогів, тому її стіни та вежі залишилися неушкодженими протягом століть.

Ще одна цікава пам’ятка — річка Семуа, що протікає через місто. Вона створює мальовничі краєвиди для прогулянок на природі.

Також можна скуштувати місцеву кухню, відому смачними стравами з місцевих продуктів.

Якщо ви хочете подорожувати маленькими містечками Бельгії, Дінан — найкращий вибір. Його історія, архітектура та природа залишать незабутні враження.

8. Остенде — місто на узбережжі Північного моря

Остенде — обов’язкове місце для відвідування в Бельгії. Джерело: Pixabay

Куди поїхати в Бельгії, щоб насолодитися пляжним відпочинком?

Це Остенде — мальовниче місто на північному заході Бельгії, розташоване на узбережжі Північного моря. Місто славиться піщаними пляжами, які приваблюють численних туристів, зокрема з інших країн.

Одна з головних пам’яток Остенде — його набережна, Пляж д’Остенде. Це місце, де можна позасмагати, покупатися в морі або просто прогулятися берегом, насолоджуючись красивими краєвидами.

У Остенде також є багато музеїв і художніх галерей, де можна ознайомитися з творами місцевих майстрів і відомих іноземних митців.

Символ міста — кований пам’ятник Леопольду II — розташований у самому центрі. Цей монумент присвячений легенді, за якою героїчний кінь урятував місто від ворожої атаки, перестрибнувши через огорожу та розбудивши сплячих захисників.

Остенде — одне з найкращих місць для відвідування в Бельгії. Його красиві пляжі, атмосфера та архітектура залишать незабутні враження.

9. Тюрнхаут — старовинне містечко на кордоні з Францією

Багато людей приїжджають до Бельгії, щоб побачити красиві католицькі церкви. Тюрнхаут — чудове містечко на південному заході країни, яке приваблює туристів своїм середньовічним шармом і красивою архітектурою. Місто розташоване в ущелині річки Лілль, що додає йому ще більшого шарму.

Одна з головних пам’яток міста — собор Нотр-Дам де Тюрнхаут, готичний собор із червоної цегли, побудований у XII столітті. Цей собор є однією з найвідоміших архітектурних перлин міста, що вражає своєю красою.

Крім того, можна відвідати замок Тюрнхаут, зведений у XV столітті. Ця вражаюча будівля з багатою історією створює атмосферу, яка нікого не залишить байдужим.

У місті є численні музеї, які розповідають історію Тюрнхаута від його заснування до сьогодення. Ви можете дізнатися про готичне та монастирське життя, переглянувши відповідні експозиції.

Якщо вас цікавлять історія та архітектура, Тюрнхаут обов’язковий для відвідування.

10. Мехелен — місто з численними замками та красивою готичною архітектурою

Набережна Мехелена має романтичну атмосферу. Джерело: Pixabay

Мехелен — невелике місто на півночі Бельгії, розташоване між Брюсселем і Антверпеном. Воно відоме своєю багатою історією, культурною спадщиною та красивими готичними й ренесансними будівлями.

Одне з найкращих місць для відвідування в Бельгії — старе місто Мехелена, розташоване в історичному центрі. Воно сповнене різноманітними будівлями, музеями та місцями для відпочинку. Тут ви побачите численні канали та мости, які створюють унікальну атмосферу.

Ще одна визначна пам’ятка Мехелена — великий покинутий замок, побудований на початку XVI століття. Сьогодні в ньому розташований музей, який розповідає про життя та культуру міста в Середньовіччі.

У місті також є кілька красивих церков і соборів, зокрема собор Святого Румбольда, зведений у XIII столітті, який є одним із найбільших готичних соборів у країні.

Мехелен пропонує багато цікавих місць для відвідування в Бельгії, щоб насолодитися готичною та середньовічною атмосферою.

Поради для українців у Європі

Для українців, які подорожують до Бельгії з країн Європи, ця країна пропонує ідеальне поєднання культури, історії та гастрономії. Ось кілька практичних порад:

Транспорт: Бельгія має розвинену залізничну мережу, тож між містами (Брюссель, Гент, Антверпен, Мехелен) зручно пересуватися поїздами. Квитки краще купувати заздалегідь через сайт Belgian Rail.

Бюджет : Відвідування музеїв і пам’яток може бути дорогим (5–15 євро), але багато міст пропонують комбіновані квитки або безкоштовний вхід у певні дні. Брюгге та Гент ідеально підходять для бюджетних прогулянок.

: Відвідування музеїв і пам’яток може бути дорогим (5–15 євро), але багато міст пропонують комбіновані квитки або безкоштовний вхід у певні дні. Брюгге та Гент ідеально підходять для бюджетних прогулянок. Гастрономія : Обов’язково скуштуйте бельгійські вафлі (2–5 євро), шоколад і пиво в місцевих кафе. У Бінші чи Дінані спробуйте страви з місцевих продуктів.

: Обов’язково скуштуйте бельгійські вафлі (2–5 євро), шоколад і пиво в місцевих кафе. У Бінші чи Дінані спробуйте страви з місцевих продуктів. Мова : У Брюсселі та Антверпені широко використовується англійська, але в менших містах, як Тюрнхаут чи Льєж, знання базової французької чи нідерландської може стати в нагоді.

: У Брюсселі та Антверпені широко використовується англійська, але в менших містах, як Тюрнхаут чи Льєж, знання базової французької чи нідерландської може стати в нагоді. Проживання: Для економії обирайте хостели чи апартаменти через Airbnb у Мехелені чи Генті, де ціни нижчі, ніж у Брюсселі.

Бельгія — країна, яка задовольнить смаки та інтереси всіх туристів. Тут є багато місць для відвідування, які дозволять насолодитися її красою та шармом. Тепер ви знаєте, що подивитися в Бельгії: від старовинних міст із вузькими вуличками та архітектурними шедеврами до мальовничих пейзажів із зеленими луками та лісами. Скуштуйте знамениті бельгійські вафлі й шоколад і відчуйте атмосферу європейської культури та моди.

Ми представили топ-10 обов’язкових місць у Бельгії, щоб дізнатися більше про цю країну та її людей. Ці місця змусять вас закохатися в них і захотіти повернутися сюди знову.

Сподіваємося, що наша стаття допомогла вам вирішити, що подивитися в Бельгії, і підготуватися до подорожі. Бажаємо вам приємного відпочинку та незабутніх вражень від Бельгії!