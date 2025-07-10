Чим Путін шантажує Трампа?

"Путін жбурляє в нас купу лайна", - заявив сьогодні Трамп під час засідання кабінету міністрів (цитата за The Guardian).

Трамп страшенно злий на Путіна і радикально змінив до нього ставлення після останньої телефонної розмови. Він був несподівано шокований поведінкою співрозмовника і сказав потім, що наче це був не Путін (тобто Путіна як підмінили).

Що ж його так розлютило? Моя версія - Путін, за ГБістською звичкою, спробував шантажувати свого американського співрозмовника, вимагаючи негайного визнання Криму та інших окупованих українських територій російськими тощо.

У Кремля, найімовірніше, давно є компромат на Трампа, який багато років співпрацював із російськими бізнес-мафіозі. Це може бути інформація про зв'язки Трампа і його сім'ї з російськими спецслужбами і брудними грошима, сексуальний компромат у справі Епштейна тощо.

За цю версію свідчить і більш ніж дивна заява путінського помічника Ушакова, який, розповідаючи про зміст переговорів, передусім наголосив на тому, що Путін і Трамп обговорили обмін відеофільмами, які просувають "традиційні цінності", наче їм нема чого обговорювати більше. Це було частиною шантажу - натяком на наявне у Кремля відео, що компрометує Трампа з погляду все тих же "традиційних цінностей"?

Якщо все так, і Путін намагається шантажувати Трампа - це велика помилка російського диктатора. МАГА-електорат уже не раз демонстрував, що не повірить у будь-що, що компрометує кумира. Тому Трампа такий компромат налякати не може, а от розлютити - цілком імовірно.

На жаль, він навіть у цьому випадку навряд чи здатен якось покарати Путіна за нахабство. Трамп узагалі мало на що здатний, окрім самозамилування, хайпу і хаосу.