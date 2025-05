Каналы, история и комфорт: Топ-14 гостиниц в Венеции

Венеция, известная своими каналами и романтической атмосферой, является мечтой многих путешественников. Отель в этом магическом городе – это не просто место для ночлега, это погружение в историю и культуру. Именно это делает путешествие в Венецию уникальным опытом.

В этой статье мы представляем список из 14 отелей, которые стали любимцами среди путешественников. От роскошных дворцов, украшенных антикварной мебелью и произведениями искусства, до современных курортов с видом на залив – каждый отель в Венеции обещает незабываемые впечатления. Готовьтесь к путешествию, которое останется с вами навсегда, ведь Венеция – это не просто город, это живая легенда.

Hotel Danieli

Воплощение венецианской роскоши и истории.

Адрес: Riva degli Schiavoni, 4196, 30122 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.hoteldanieli.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Danieli – одна из самых известных гостиниц Венеции. Расположенный в нескольких шагах от площади Сан Марко, отель предлагает гостям не просто номера, а настоящие произведения искусства, каждое из которых оформлено с безупречным вкусом и вниманием к деталям.

Danieli привлекает величественную фасадную часть и интерьеры, которые переносят в эпоху Возрождения. Номера украшены антикварной мебелью и предлагают захватывающие виды на венецианскую лагуну. Гости могут наслаждаться завтраком или ужином в ресторане Terrazza Danieli, известном своей изысканной кухней и потрясающими видами на город.

Danieli – одна из лучших гостиниц Венеции. Это не просто место для ночлега, это путешествие во времени, где каждый уголок рассказывает историю, а каждый вид открывает новую страницу Венеции.

Gritti Palace

Символ венецианской истории и изящества.

Адрес: Campo Santa Maria Del Giglio, 2467, 30124 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/vcegl-the-gritti-palace-a-luxury-collection-hotel-venice/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Расположенный в бывшем имении вельможи на берегу Большого канала, Gritti Palace предлагает гостям уникальное сочетание исторического обаяния и современного комфорта. Каждый номер – это шедевр, украшенный антикварными предметами и элементами муранского стекла, создающими атмосферу роскоши и тепла.

Gritti Palace предлагает не только комфортное размещение, но и возможность погрузиться в мир венецианской кухни в ресторане Club del Doge, где подают блюда из свежих продуктов со знаменитого рынка Риальто. Завтраки сервируются в элегантном зале с хрустальными люстрами, а отель открывает захватывающие панорамы на собор Санта-Мария-делла-Салюте и живописные воды канала.

Gritti Palace – одна из лучших гостиниц Венеции. Это место, где каждая деталь говорит о величии города, а каждый момент пребывания обещает стать частью вашей истории.

JW Marriott Venice Resort & Spa

Роскошные отели Венеции. Источник: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website

Уникальный оазис роскоши и спокойствия на частном острове Изола делле Роза в Венеции лагуне.

Адрес: Isola Delle Rose Laguna Di, 30133 Venezia VE, Италия

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/vcejw-jw-marriott-venice-resort-and-spa/overview/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Этот пятизвездочный курорт привлекает посетителей изысканными садами, видами на лагуну и эксклюзивным спа-центром.

Среди удобств JW Marriott Venice Resort & Spa – три открытых бассейна и четыре ресторана, каждый из которых предлагает собственное видение венецианской кухни и чикетти. Самое значимое – ресторан на крыше, где гости могут смаковать местную кухню, наслаждаясь панорамными видами лагуны.

Комфортные номера и люксы оснащены кондиционерами и собственными ванными комнатами с душем или ванной. В главном корпусе есть бассейн на крыше, а также великолепные виды на живописные сады. На территории курорта есть церковь, оливковые рощи и велосипедные дорожки.

Для удобства гостей доступен бесплатный челночный трансфер, который за 15 минут доставляет к частному причалу возле площади Сан Марко.

JW Marriott Venice Resort & Spa – это шикарная гостиница Венеции. Идеальное место для тех, кто ищет уединения и роскоши подальше от суеты, но хочет оставаться рядом с сердцем Венеции.

Hilton Molino Stucky Venice

Историческое наследие Венеции, превращенное в шедевр современного гостеприимства.

Адрес: Giudecca, 810, 30133 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.hilton.com/en/hotels/vcehihi-hilton-molino-stucky-venice/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Hilton Molino Stucky Venice, расположенный на живописном острове Джудекка в здании бывшей мукомольной мельницы, был тщательно отреставрирован и превращен в уникальный отель, сочетающий исторический шарм и современный комфорт.

Отель предлагает гостям 379 роскошных номеров и люксов, объединяющих комфорт и уют, с декором, отражающим современный дизайн и историческое прошлое здания. Некоторые номера и люксы располагают прекрасными видами на город и канал, позволяя гостям каждое утро наслаждаться магией Венеции.

Одна из жемчужин отеля – Skyline Rooftop Bar, самый высокий бар в городе, где можно наслаждаться напитками и панорамными видами исторического центра Венеции. Отель также предлагает летний бассейн на крыше, спа-центр и несколько ресторанов, которые предлагают местную и международную кухню.

Hilton Molino Stucky Venice – топовая гостиница Венеции. Идеальное место для тех, кто ищет изысканный отдых в атмосфере венецианской элегантности.

Belmond Hotel Cipriani

Воплощение венецианской роскоши и уединение.

Адрес: Giudecca, 10, 30133 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.belmond.com/hotels/europe/italy/venice/belmond-hotel-cipriani/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Belmond Hotel Cipriani, расположенный на острове Джудекка, предлагает великолепные виды на венецианскую лагуну и Дворец Дожей. Гости имеют доступ к открытому бассейну, теннисному корту и роскошным оздоровительным услугам, что делает его идеальным местом для отдыха и восстановления.

Интерьеры отеля изящны и элегантны, а многочисленные зоны отдыха на открытом воздухе позволяют полностью погрузиться в атмосферу Венеции. Рестораны Belmond Hotel Cipriani, включая изысканный Oro и уютный Cip's Club с деревянной террасой, предлагают вкусную итальянскую кухню. Просторные и комфортные номера и люксы оснащены всем необходимым для современного путешественника, включая бесплатный Wi-Fi и доступ к электронным журналам.

Для удобства гостей доступен трансфер до аэропорта, а до площади Сан Марко можно добраться всего за 4 минуты на частной лодке отеля.

Belmond Hotel Cipriani – идеальный выбор для тех, кто ищет утонченного пребывания в одной из самых живописных частей Венеции.

Ca' Sagredo Hotel

Комфортные спальные номера в лучших отелях Венеции. Источник: VirgoStudio image from the Pixabay website

Жив музей, где каждый уголок дышит историей.

Адрес: Campo Santa Sofia, 4198/99, 30121 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.casagredohotel.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Ca' Sagredo, расположенный в здании XIV века прямо на Большом канале, является идеальным сочетанием венецианской аристократии и современного комфорта.

Переступив величественные двери Ca' Sagredo, вы оказываетесь в мире, где антикварная мебель и оригинальные произведения искусства создают атмосферу роскоши и изящества. Номера оформлены с вниманием к деталям и предлагают виды на величественный Большой канал или живописные венецианские крыши.

Ca' Sagredo гордится своей великолепной коллекцией искусства, которую можно увидеть в общих зонах и некоторых номерах. Это делает каждый шаг в отеле похожим на прогулку по галерее.

Ca' Sagredo – уникальная гостиница Венеции. Это место, где история города оживает, предлагая гостям не просто ночлег, а путешествие во времени, полное открытий и впечатлений.

Aman Venice

Прекрасный пятизвездочный отель Венеции на Большом канале в историческом дворце Пападополи.

Адрес: Palazzo Papadopoli, Calle Tiepolo, 1364, 30125 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.aman.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Aman Venice сочетает роскошь и утонченность с современным дизайном интерьера от Жан-Мишель Гати. Гостям предлагаются индивидуально оформленные номера и люксы, а отель можно забронировать для частных мероприятий и празднований.

Удобства Aman включают в себя террасу на крыше, услуги консьержа и обслуживание номеров. Гости могут посещать фитнес-центр и наслаждаться бесплатным завтраком. Отель также имеет уникальные сады, являющиеся редкостью для Венеции, и расположен всего в нескольких шагах от площади Сан Марко, что делает его идеальным местом для исследования романтического города.

Aman Venice – удивительное место для уникального опыта, которое по праву считается одним из лучших отелей Венеции.

Hotel Excelsior Venice Lido Resort

Символ венецианской элегантности и богемной роскоши.

Адрес: Lungomare Guglielmo Marconi, 41, 30126 Lido VE, Italy

Вебсайт: https://www.hotelexcelsiorvenezia.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Excelsior, расположенный на золотых песках Лидо, представляет собой воплощение мавританского стиля и венецианского шика.

Открывшись в 1908 году, Hotel Excelsior стал излюбленным местом отдыха знаменитостей и аристократии. Его уникальная архитектура и прекрасное расположение делают его идеальным для тех, кто ищет уединенного отдыха с видом на бескрайнее Адриатическое море.

Гости могут наслаждаться роскошными номерами, каждый из которых оформлен с идеальным вкусом и вниманием к деталям. Отель предлагает бесплатный трансфер через лагуну в центр Венеции до площади Сан Марко, что позволяет легко исследовать всю красоту этого магического города.

Удобства Hotel Excelsior включают в себя большой открытый бассейн с подогревом, тренажерный зал с современным оборудованием и два ресторана, предлагающих средиземноморскую кухню. Гости могут наслаждаться романтическим ужином при свечах на летней террасе или потягивать коктейли, слушая живую музыку в Blue Bar.

Hotel Excelsior Venice Lido Resort – место, где каждый может почувствовать себя знаменитостью, наслаждаясь непревзойденным сервисом и комфортом в одном из самых живописных отелей Венеции.

Palazzo Venart Luxury Hotel

Уютные отели в Венеции. Источник: Image by Steve Buissinne from the Pixabay website

Настоящая жемчужина среди гостиниц Венеции, расположенная в прекрасном здании XVI века с видом на Большой канал.

Адрес: Calle Tron, 1961, 30135 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.ldchotelsitaly.com/it/palazzovenart-venezia/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Palazzo Venart Luxury Hotel, член ассоциации The Leading Hotels of the World, предлагает элегантные номера и люксы, а также ресторан для гурманов.

Гости могут отдыхать на патио отеля, наслаждаясь спокойствием и красотой окрестностей. Номера и люксы оснащены мини-баром, телевизором с каналами Sky и Mediaset Premium, а также мраморными ванными комнатами, халатами и тапочками.

Особенностью Palazzo Venart Luxury Hotel является ресторан Glam, отмеченный двумя звездами Мишлен, который предлагает эксклюзивную кухню под руководством шеф-повара Донато Аскани. Отель находится всего в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Венеция Санта-Лючия и площади Сан Марко, а остановка водного автобуса Сан-Стаэ – в нескольких шагах.

Palazzo Venart Luxury Hotel – идеальное место для тех, кто ищет изысканное пребывание в атмосфере венецианской элегантности и истории.

Hotel Metropole

Настоящее воплощение элегантности и исторического обаяния.

Адрес: Riva degli Schiavoni, 4149, 30122 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.hotelmetropole.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Расположенный всего в 500 метрах от Дворца Дожей, Metropole – это пятизвездочный отель, который предлагает гипоаллергенные номера, сад, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Metropole предоставляет услуги консьержа, экскурсионное бюро и камеру хранения багажа. Стойка регистрации работает круглосуточно, доступны обмен валют и доставка еды и напитков в номер.

Апартаменты Metropole оснащены шкафом, собственной ванной комнатой с биде и бесплатными туалетными принадлежностями, телевизором с плоским экраном, кондиционером и сейфом. В некоторых номерах есть просторная терраса с прекрасными видами.

Гости могут начать день с континентального, итальянского или американского завтрака. В отеле также есть бар и бизнес-центр для удобства гостей.

Hotel Metropole это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Венеции.

Ruzzini Palace Hotel

Исторические отели Венеции. Источник: Image by falco from Pixabay website

Изысканная гостиница, расположенная в сердце Венеции на одной из старейших и самых больших площадей – Кампо Санта-Мария-Формоза.

Адрес: Campo Santa Maria Formosa, 5866, 30122 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.ruzzinipalace.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Только в 10 минутах ходьбы от моста Риальто, этот исторический отель объединяет грандиозный декор с современными удобствами.

Ruzzini Palace предлагает просторные номера, оформленные в традиционном венецианском стиле, с современными телевизорами и мини-барами. Дружественный и профессиональный персонал, вкусный завтрак, бар, лаундж-зона и Wi-Fi доступны для гостей.

Благодаря Ruzzini Palace Hotel вы будете иметь прекрасное транспортное сообщение, включая остановку водного такси прямо у отеля, что делает его идеальным выбором для путешественников, которые хотят исследовать Венецию и наслаждаться ее культурными достопримечательностями.

Ruzzini Palace Hotel – одна из лучших гостиниц Венеции, которая подарит комфортный отдых, полный незабываемых моментов.

Hotel Londra Palace

Настоящая жемчужина Венеции, привлекающая путешественников своим уникальным шармом.

Адрес: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.londrapalace.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Londra Palace с 1853 года с радостью приветствует любознательных и независимых путешественников. Это не просто одна из лучших гостиниц Венеции, это элегантное и уютное убежище, где каждый гость может почувствовать себя частью аутентичной Италии. Отель расположен всего в нескольких шагах от площади Сан Марко.

Londra Palace предлагает великолепные виды на город. С его крыши открывается удивительная панорама, а рестораны отеля предлагают уникальные меню и напитки.

Отель имеет 53 уникально оформленных номера, некоторые из которых посвящены историческим личностям, которые останавливались здесь на протяжении многих лет. Во всех номерах есть телевизоры с плоским экраном, мини-бары, мраморные ванные комнаты и чайники для приготовления кофе и чая. Гости могут выбрать номера с видом на лагуну или балконом.

Londra Palace – это не просто отель, это проводник в мир сказочной Венеции. Здесь вы можете почувствовать душу города и погрузиться в его историю.

Baglioni Hotel Luna

Идеальные отели Венеции для романтики. Источник: Engine Akyurt image from Pixabay website

Часть истории Венеции, объятая аурой роскоши и утонченности.

Адрес: P.za San Marco, 1243, 30124 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://venice.baglionihotels.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Baglioni Luna расположен в самом сердце города, всего в нескольких шагах от площади Сан Марко. Он предлагает гостям непревзойденный опыт пребывания в одном из самых известных исторических построек Венеции.

Интерьеры Baglioni Luna украшены оригинальными фресками, а номера с антикварной мебелью и люстрами из муранского стекла создают уникальную атмосферу венецианской эпохи. Номера просторные и элегантные, с мраморными ванными комнатами, оснащены всеми современными удобствами, включая кондиционер, телевизор и мини-бар.

Каждый день утром предлагается завтрак в формате шведского стола в зале Salone Marco Polo, украшенном фресками. Кафе Baglioni предлагает следующее: закуски и напитки в течение дня, а ресторан Canova предлагает венецианские деликатесы и винтажные вина.

Baglioni Luna имеет собственный причал, до которого можно добраться на лодке или гондоле, добавляя еще одно измерение венецианского опыта.

Baglioni Luna – лучшее место для тех, кто ищет утонченный отдых и хочет погрузиться в атмосферу величественной Венеции.

The St. Regis Venice

Настоящее воплощение роскоши и элегантности расположено в привилегированном месте на Большом канале.

Адрес: P.za San Marco, 2159, 30124 Venezia VE, Italy

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/vcexr-the-st-regis-venice/

Рейтинг: 4.7 ⭐

The St. Regis Venice привлекает посетителей современными интерьерами, гармонирующими с историческим наследием здания.

Гости могут выбрать из 126 номеров или 37 люксов, некоторые из которых имеют частные террасы с видом на город. Отель также гордится Ginori Garden, эксклюзивным оазисом, где можно пообедать или поужинать в ресторане Gio's или насладиться напитком в St. Regis Bar или Arts Bar.

Для тех, кто ищет релакс, отель предлагает спа-люксы и тренажерный зал. Кроме того, услуги дворецких St. Regis обеспечивают безупречное пребывание. The St. Regis Venice располагает удобным расположением: роскошные бутики и галереи современного искусства, где можно приобрести сувениры или полюбоваться элегантностью, находятся в пешей доступности. Отель также всего в нескольких шагах от театра Ла Фениче и сокровищ площади Сан Марко.

The St. Regis Venice – идеальный отель в Венеции для тех, кто хочет исследовать этот невероятный город и наслаждаться комфортом.

Венеция – это город, который вдохновляет, очаровывает и оставляет незабываемые впечатления в сердцах посещающих его. Отели, описанные в этой статье, – это не просто ночевочные места, они являются частью магии Венеции, ее истории и культуры. От роскошных дворцов до уютных бутик-гостиниц – каждый предлагает уникальный опыт и шанс почувствовать дух этого неповторимого города.

Выбирая отель в Венеции, вы выбираете больше, чем просто кровать и завтрак. Вас ждут удивительная история, теплые воспоминания и моменты, которые станут драгоценными жемчужинами вашей жизни. Венеция ждет вас, чтобы открыть свои тайны и подарить частицу своей вечной красоты.