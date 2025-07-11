Китай штовхає РФ до нападу на ЄС, але Москва побоюється

Китай підштовхує РФ до нападу на Європу, в той час як "рибки гуппі" все ще пускають злісні бульбашки на адресу Трампа і США. глобально шкеребенть через його передвиборчу обіцянку закінчити російсько-українську війну за 24 години, і заразом зачепило банку з "гуппі".

Після публікації 8 липня СNN аудіозапису за 2024 р. зі зборів, де Трамп просив грошей на вибори, у зв'язку з чим обіцяв "Розбомбити Москву до біса", "гуппі" повинні закопатися глибше в мул і не каламутити". Бродський 9 липня, його посол у Києві, де-факто, Бродський більш витончено сформулював слова Обами наприкінці 2022 р., що "є межа допомоги Україні".

Якщо CNN нагадує Трампу, що він обіцяв розбомбити Москву, а Майк Джонсон, спікер Палати представників, ненависний "гуппі" з осені 2023 р., заявляє 9 липня, що підтримує ухвалення закону Грема - Блюменталя, то міжпартійна єдність рухається до апею. Трампа терміново припинити стріляти. Замість це кремлівці тягнуть гуму, демонстративно бомбардують Київ, але намагаються не хамити Трампу.

Їм хамити Трампу ідеологічно не можна, оскільки він теж декларує так звані традиційні цінності, а Рубіо навіть малював на лобі "Попелястий хрест". Традиційніше нікуди. головою, як і "мироточила" Поклонська, "Сатаністки", міг би сказати Рамзан, але він готується до зустрічі з Аллахом, пакує сина Адама, і йому вже не до всього цього.

Команда Трампа лихо вибила у кремля наратив про те, що РФ веде війну в Україні за повернення Заходу, включаючи США, до традиційних або триндеційних цінностей, бо там розповзається "гейропейство" Загалом, російський солдат врятує в нього ще й весь Захід витратила, ймовірно, не менше, ніж будівництво газопроводів в обхід України.

Але з'явився Трамп і заявив: "Я головний і істинний традиціоналіст і консерватор на планет, і це не обговорюється".

У фіналі Ілон Маск ще й дискутував з главою нових німецьких традиціоналістів з "АдГ" Алісою Вайдель, лесбіянкою, що має супутницю життя на Шрі Ланці. оголосив про створення нової партії. До Трампу через Маска вже не підкопаєшся.

Такер Карлсон недаремно страждав рік тому кілька годин у Москві, коли брав інтерв'ю у "путіна".

У кремлі шкодують, що зв'язалися з Карлсоном, але вже пізно - Трамп береться вбивати цвяхи в труну цього стародавнього наративу Москви. у самих себе можуть тільки росіяни.

Очевидно, що США не обмежаться тільки нагадуванням РФ заповідей: не вбивай українця, не зажадай дружини його та дітей його, не вкради в українця ні землі його, ні води його і навіть пральну машинку не згортай. Традиціоналістові Трампу логічно відводиться в ньому роль зброї в руках Провидіння та інструменту партії.

Великого нагадування про заповіді очікується на ювілейній сесії Генасамблеї ООН, яка відкриється 9 вересня в Нью-Йорку і головуватиме Анналена Бербок. Дебати лідерів держав розпочнуться 23 вересня. Трамп ще в січні заявив, до кінця року США вийдуть із ВООЗ як структури ООН. Оскільки ВООЗ закликала підняти на 50% ціни на тютюн, алкоголь і солодку воду, що, на її думку, рятуватиме щороку життя мільйона людей, то США таки вийдуть, бо війна Трампа з Пепсі-Колою та Кока-Колою виглядає зовсім неймовірно. Можливо, не лише США і цим не обмежиться. Російсько-українська війна однозначно стане темою Генасамблеї і більш предметною, ніж у президентство Байдена.

Москва, затягуючи із припиненням вогню, лише дає Трампу нові аргументи, щоб її розбомбити. Можливо, навіть зі схвалення ООН. Принаймні ще один консерватор і традиціоналіст Ердоган це схвалить, бо нефіг заповіді порушувати.

Показово також, що Карлсон взяв 7 липня інтерв'ю ще в одного традиціоналіста - Пезешкіана, який заявив, це все вигадки Нетаньяху, що Іран має ядерну бомбу і він хоче скинути її на Ізраїль. Аятола благословення на знесення Єрусалиму не дасть, бо священне місто. Тому по ньому не прилітали під час війни, на відміну від Хайфи, Тель-Авіва та інших. Пезешкіан, якщо смакуватиме, то може навіть запропонувати США та ООН свою підтримку у знесення Москви в обмін на знесення уряду Нетаньяху, та обміняти Ізраїль на Україну, додавши нафту як бонус.

Справді, якщо корінь зла та ядерної технології Москва, то чому Нетаньяху бомбив Тегеран, а не корінь зла? Проти кореня в нього навіть однієї поганої санкції не знаходиться, зате сила-силенна слів, що в Ізраїлю та України спільні вороги. Але спільними вони стали лише після нападу Хамас на Ізраїль, і то у Нетаньяху досі "червоні лінії" для допомоги Україні. Схоже, Карлсон зондує, як відреагує Тегеран, якщо Трамп розбомбить Москву, і як поведеться Нетаньяху.

Хмари згущуються над Москвою і добрі китайські комуністи, бачачи це, підштовхують її до зіткнення з Європою не коли-небудь, а прямо зараз.

Для цього Пекін зробив три кроки. Перший, оприлюднив через південно-китайську газету, слова Ван І з телефонної розмови з Каєю Каллас 3 липня, що Китай не допустить поразки РФ у війні. Цікаво, що газета опублікувала це 4 липня в день, коли Трамп дзвонив "путину" і питав, коли той припинить стріляти. Перед цим Пентагон зробив реверанс у бік кремля та оголосив переоблік на складах. Переоблік тривав аж два дні, до досади "рибок гуппі", а 8 липня Трамп оголосив: "Я незадоволений путіним", і на питання "Що робити?", відповів - "Я не розповідатиму вам, ми хочемо зробити невеликий сюрприз". Попереднім сюрпризом було бомбардування Ірану.

Другим китайським кроком на підтримку кремлівців стало осуд БРІКС 7 липня падіння двох мостів у РФ півтора місяці тому, але без вказівки, що до цього причетна армія України. Члени БРІКС мають свої "червоні лінії", і жодна Москва не в змозі змусити їх перейти.

Третій крок – атака 8 липня лазером з китайського військового корабля біля берегів Ємену німецького літака-розвідника, який стежив за хуситами. Через неї німці викликали посла КНР у Берліні для пояснень. Але й без пояснень, Пекін переконує Москву, якщо вона візьме з нього приклад і атакує Європу, то нехай розраховує на його підтримку. Поразки РФ китайці не допустять і разом із Кімом Третім введуть до неї війська, щоб захистити братський російський народ і направити його до процвітання та комунізму.

Але спочатку РФ має атакувати агресивний блок НАТО в Європі, якщо не планує десант на Аляску чи Каліфорнію. Атакувати Європу кремлівцям конче необхідно і вже цього року. Інакше не вдасться виграти війну проти України.

Якщо влаштувати Європі маленьку військову розруху та великий управлінський хаос, то можна сподіватися, що ЄС припинить давати зброю та гроші Україні, "рибки гуппі" закричать, що Трамп здав усіх "путину" і нічого іншого не залишається, як підписати розширений Стамбульський договір 2022 р. та армію розпустити. Якщо не зробити це зараз, то Трамп виграє час і у 2026 році. набере РФ традиційним чи нетрадиційним способом. Адже Маск витівник і новатор у всьому, а тут ще Бербок з ООН нависають.

Тому у кремлівців мало часу на розгойдування та промацування за методикою Хамас, скільки треба запустити труб, щоб пробити "Залізний купол". Для цього в ніч з 9 на 10 липня вони пішли на новий рекорд і запустили по Києву майже 400 дронів та 18 ракет, але не повторили це, як завжди, наступної ночі. Нальоти на столицю України, схоже, вже не вражають китайських комуністів і наполягають на ударах по НАТО. Якщо РФ не зважиться на них цього року, то закотиться під плінтус в очах старшого брата. Китайці вчать росіян, бити треба в корінь, а не Україною, якщо стверджуєте, що воюєте з НАТО. Не займайтеся імітацією. Як комуністи та традиціоналісти, ми й самі знаємо, як це робиться.

Не дивно, що СБУ заарештувала 10 липня двох малоцінних китайських шпигунів. Раніше 7 липня Міжвідомча комісія запровадила на п'ять років антидемпінгові мита на постачання сполучних трубок до радіаторів опалення з Китаю та Туреччини у розмірі 166,65% та 34,72% від вартості товару. Туреччини це торкнулося, оскільки частина їх роблять у КНР.

Можна вважати це відповіддю на слова Ван І. Цікаві не лише цифри мит, а й те, що у травні ця комісія продовжила їх на постачання металу та цементу з РФ та Білорусі і теж на 5 років. Ввозять їх через Польщу. Тому прощальні слова Анджея Дуди, варто закрити Жешув для транзиту зброї в Україну, виглядають як тролінг РФ, коли ж ти нарешті на Польщу нападеш? Лавров обіцяв полякам зробити це ще 2022 р., а тепер запевняє угорців, що РФ ніколи на них не нападе.

Не тільки китайці, а й багато хто в Європі, задають Москві питання, коли буде атака на агресивний блок НАТО, який хитає на всі боки і з якого Трамп збирався вивести США через брак членських внесків. Але кремлівці ніяк не наважаться на щось більше, ніж підпали та диверсії зі словами "Це не ми". Ми поки що не готові, ми готові лише викочувати ультиматуми НАТО, і хай краще вона сама нападе на нас.

Час і в Пекіні падає кредит довіри до РФ, як до авангардному борцю за новий світовий порядок. Стратегія комуністів, нехай РФ трохи повоює з ЄС, і європейці стануть зговірливішими в отриманні товарів і кредитів Китаю, а там дивишся, і самі захочуть у "Один пояс та один шлях".