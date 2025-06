Ідеальні місця для відпустки: найкращі сімейні пляжі на Карибах

Карибські острови — це не лише місце для романтичних втеч та пригод для закоханих. Цей райський архіпелаг також пропонує безліч варіантів для сімейного відпочинку. Піщані пляжі, теплий океан, пальми та веселі активності чекають на вас і ваших близьких. Якщо ви хочете провести сімейну відпустку на Карибах, ми знаємо кілька чудових локацій. У цій статті ми виділимо 10 найкращих курортів, де ви зможете насолодитися сімейним відпочинком біля моря.

Пунта-Кана, Домініканська Республіка

Один із найвідоміших і найвідвідуваніших курортів Карибів, що пропонує широкий вибір готелів, розваг і активностей для будь-якого віку. Пунта-Кана славиться своїми довгими білосніжними піщаними пляжами, кришталево чистою водою та тропічною рослинністю. Тут можна зайнятися дайвінгом, серфінгом, гольфом, риболовлею, верховою їздою та багато чим іншим. Рекомендуємо відвідати найкращий готель у Пунта-Кані.

Princess Family Club Bavaro

Топовий сімейний курорт на Карибах.

Адреса: Bavaro Princess All Suites Resort, Spa & Casino, 23000, Dominican Republic

Телефон: +1 809-221-2311

Вебсайт: https://www.princess-hotels.com/punta-cana/princess-family-club-bavaro/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Справжній рай для сімей, де кожен знайде щось до душі:

Фокус на сім’ї. Курорт спеціально створений для сімейного відпочинку. Тут є все необхідне для комфортного перебування з дітьми.

Міні-клуб для дітей. Аніматори займаються дітьми, проводячи різноманітні ігри та заняття. Діти можуть малювати, творити та знаходити нових друзів.

Аніматори займаються дітьми, проводячи різноманітні ігри та заняття. Діти можуть малювати, творити та знаходити нових друзів. Басейни з водними гірками. Діти будуть у захваті від водних гірок і басейнів. А батьки можуть розслабитися на шезлонгах, спостерігаючи за веселими бризками.

Діти будуть у захваті від водних гірок і басейнів. А батьки можуть розслабитися на шезлонгах, спостерігаючи за веселими бризками. Просторі номери з видом. Номери готелю — справжні затишні гніздечка. Оберіть вид на сад або басейн і насолоджуйтесь відпусткою.

Princess Family Club Bavaro — це місце, де сім’ї створюють спогади, які залишаться назавжди. Пунта-Кана — один із найкращих пляжних курортів Карибів для сімейного відпочинку.

Палм-Біч, Аруба

Один із найгарніших і доглянутих пляжів Карибів, який приваблює туристів м’яким піском, спокійним морем і пишними пальмами. Палм-Біч також є центром туристичної інфраструктури Аруби з численними готелями, ресторанами, казино, магазинами та нічними клубами. Тут можна насолоджуватися сонцем, пляжем, водними видами спорту, шопінгом і розвагами. Тут розташований чудовий готель.

Білосніжні пляжі для сімейного відпочинку на Арубі. Джерело: Image by Helmut Mueller from Pixabay

Holiday Inn Resort Aruba - Beach Resort & Casino

Топовий пляжний курорт для сімейного відпочинку.

Адреса: J.E. Irausquin Blvd 230, Noord, Aruba

Телефон: +297 586 3600

Вебсайт: https://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/aruba/auaan/hoteldetail

Рейтинг: 4.3 ⭐

Справжній рай для відпустки, який пропонує:

Все включено. Забудьте про турботи та насолоджуйтесь безлімітними частуваннями. Від сніданку до вечері, від бару до ресторану — усе включено!

Забудьте про турботи та насолоджуйтесь безлімітними частуваннями. Від сніданку до вечері, від бару до ресторану — усе включено! Прямий доступ до пляжу. Крокуйте прямо з території готелю на піщаний пляж. Пальми, бірюзове море та ніжне сонце чекають на вас.

Крокуйте прямо з території готелю на піщаний пляж. Пальми, бірюзове море та ніжне сонце чекають на вас. Дитячий клуб. Маленькі мандрівники знайдуть своє щастя в дитячому клубі. Аніматори, ігри та веселі активності: діти будуть у захваті!

Басейни з водними гірками. Для любителів веселощів є басейни з водними гірками! Скочуйтеся вниз, щоб зустріти сонячні промені.

Для любителів веселощів є басейни з водними гірками! Скочуйтеся вниз, щоб зустріти сонячні промені. Зона для малюків. Навіть найменші гості не залишаться осторонь. Веселі басейни та безпечна зона для купання — радість для малечі!

Holiday Inn Resort Aruba — дивовижне місце, щоб зануритися в спокійну відпустку. Палм-Біч — сучасний курорт для незабутніх моментів усією сім’єю на Карибах.

Грейс-Бей, Теркс і Кайкос

Один із найрозкішніших і ексклюзивних курортів Карибів, відомий своїм неперевершеним сервісом, елегантним дизайном і вишуканою кухнею. Грейс-Бей також має один із найефектніших пляжів у світі, довжиною 19 кілометрів, із оксамитовим піском, бірюзовою водою та захищеним кораловим рифом. Тут можна насолоджуватися романтичною атмосферою, спокоєм, красою та комфортом. А найкращий сімейний готель допоможе вам у цьому.

Grace Bay Club

Вишуканий сімейний курорт на Карибах.

Адреса: Grace Bay Circle, Dr, TKCA 1ZZ, Turks and Caicos

Телефон: +1 800-946-5757

Вебсайт: https://gracebayclub.gracebayresorts.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Тут казкові пляжі Теркс і Кайкос зустрічаються з розкішшю та спокоєм. Уявіть: ви прокидаєтесь у своєму готельному номері, відкриваєте очі та бачите безмежний океан, який ніби запрошує вас до своїх хвиль. Ласкаво просимо до раю:

Сімейний куточок. Тут кожен знайде шматочок щастя. Діти полюблять нескінченні ігри на піску, а батьки — відпочинок на шезлонгах. Вілли з власним рестораном, баром і басейном створені для сімейного комфорту.

Тут кожен знайде шматочок щастя. Діти полюблять нескінченні ігри на піску, а батьки — відпочинок на шезлонгах. Вілли з власним рестораном, баром і басейном створені для сімейного комфорту. Куточок для закоханих. Дорослі можуть насолоджуватися приватністю в окремій частині готелю. Тут є приватний ресторан, бар і басейн. Романтичні вечері на березі моря — саме те, що потрібно для закоханих.

Дорослі можуть насолоджуватися приватністю в окремій частині готелю. Тут є приватний ресторан, бар і басейн. Романтичні вечері на березі моря — саме те, що потрібно для закоханих. Ультра-люкси. Усе — від приватного пляжу до спа-процедур на заході сонця, а також бездоганний сервіс і ексклюзивні смаколики.

Grace Bay Club — це не просто готель. Це місце, де час зупиняється, а враження залишаються назавжди. У Грейс-Бей ви неодмінно знайдете найкращі емоції та незабутній досвід. Це ідеальний курорт для сімейного пляжного відпочинку на Карибах.

Севен-Майл-Біч, Кайманові Острови

Один із наймальовничіших і різноманітних пляжів Карибів, який пропонує не лише красивий пісок і воду, але й багато цікавих пам’яток і атракцій. Севен-Майл-Біч розташований на острові Великий Кайман, де можна відвідати знамените місто скатів (Stingray City) і погодувати або поплавати зі скатами, а також побачити екзотичних тварин у ботанічному парку королеви Єлизавети II, фермі черепах Кайманів і Dolphin Discovery. Тут також доступні дайвінг, снорклінг, вітрильний спорт, каякінг та багато іншого. Саме тут розташований найпривабливіший сімейний готель.

Активний відпочинок на Карибах для всієї сім’ї. Джерело: Image by Chris Vigneau from Pixabay

The Westin Grand Cayman Seven Mile Beach Resort

Комфортний сімейний курорт для пляжного відпочинку на Карибах.

Адреса: 30620 Seven Mile Beach Grand Cayman, KY1-1200, Cayman Islands

Телефон: +1 345-945-3800

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/gcmmi-the-westin-grand-cayman-seven-mile-beach-resort-and-spa/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Готель розташований на пляжі Севен-Майл-Біч, надаючи прямий доступ до білого піску та теплої води Карибського моря. Він має низку привабливих особливостей:

Сімейні номери. Westin пропонує просторі номери, ідеальні для сімей. У них є все необхідне для комфортної відпустки.

Westin пропонує просторі номери, ідеальні для сімей. У них є все необхідне для комфортної відпустки. Басейн із видом на океан. Плавайте в басейні, насолоджуючись приголомшливими краєвидами безмежного океану.

Дитячий клуб. Для молодших гостей є дитячий клуб із різноманітними розвагами та активностями.

Для молодших гостей є дитячий клуб із різноманітними розвагами та активностями. Ресторани та бари. Готель пропонує різноманітні варіанти харчування, включно з ресторанами місцевої та світової кухні.

Готель пропонує різноманітні варіанти харчування, включно з ресторанами місцевої та світової кухні. Спа. Розслабтеся та покращте своє здоров’я в спа-центрі готелю.

Розслабтеся та покращте своє здоров’я в спа-центрі готелю. Професійний сервіс. Уважний персонал готовий допомогти з будь-якими питаннями чи запитами.

The Westin Grand Cayman Seven Mile Beach Resort пропонує найкращі, незабутні моменти на довгий час. Севен-Майл-Біч — чудовий курорт для сімейного відпочинку на Кайманових островах.

Шоал-Бей-Іст, Ангілья

Один із найспокійніших і відокремлених курортів Карибів, ідеальний для тих, хто шукає спокою, миру та релаксу. Шоал-Бей-Іст розташований на маленькому острові Ангілья, який славиться своїми білими пляжами, блакитною водою та привітними жителями. Тут можна насолоджуватися простотою, природою, свіжим повітрям і зоряним небом. Також доступні снорклінг, віндсерфінг, велоспорт і прогулянки вздовж берега. А все це можливо, відвідавши найкращий готель.

Zemi Beach House

Атмосферний пляжний курорт для сімейного відпочинку на Карибах.

Адреса: Shoal Bay East, West Indies 2640, Anguilla

Телефон: +1 264-584-0001

Вебсайт: https://www.hilton.com/en/hotels/axazbol-zemi-beach-house/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Неперевершений готель для сімейного відпочинку, розташований на березі Шоал-Бей. Тут ви знайдете:

Сімейний басейн із видом на океан. Готель пропонує сімейний басейн із неймовірними краєвидами на океан.

Готель пропонує сімейний басейн із неймовірними краєвидами на океан. Просторі номери. Zemi Beach House має комфортні номери, ідеальні для сімей.

Zemi Beach House має комфортні номери, ідеальні для сімей. Ресторани та бари. Готель пропонує різноманітні варіанти харчування, включно з ресторанами місцевої та світової кухні.

Готель пропонує різноманітні варіанти харчування, включно з ресторанами місцевої та світової кухні. Спа та фітнес. Розслабтеся та покращте своє здоров’я в спа-центрі та відвідайте фітнес-зал.

Розслабтеся та покращте своє здоров’я в спа-центрі та відвідайте фітнес-зал. Професійний сервіс. Уважний персонал готовий допомогти з будь-якими питаннями чи запитами.

Zemi Beach House — чудовий вибір для сімейного відпочинку та релаксу в природному оточенні. Шоал-Бей-Іст — найкращий вибір для тихого пляжного відпочинку, один із найкращих сімейних курортів Карибів.

Нассау, Багами

Це столиця та найбільше місто Багамських островів, яке поєднує колоніальний шарм, сучасну інфраструктуру та карибську жвавість. Нассау пропонує багато пам’яток, таких як історичний район, музей піратів, національна художня галерея, сади та зоопарк. Узбережжя Нассау є домом для прекрасних пляжів, таких як Кейбл-Біч, Джункану-Біч і Сондерс-Біч. Тут доступні водні види спорту, круїзи, риболовля та азартні ігри. Також тут розташований один із найкращих готелів.

Прекрасні лаундж-зони в найкращих курортах Карибів. Джерело: Image by Lisa Larsen from Pixabay

Atlantis Paradise Island

Найкращий курорт для сімейного відпочинку на білосніжних пісках Карибів.

Адреса: Paradise Island, Nassau, Bahamas

Телефон: +1 242-363-3000

Вебсайт: https://www.atlantisbahamas.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Цей дивовижний готель відомий своїми аквапарками, акваріумами та безліччю активностей для дітей і дорослих. Тут є понад 20 басейнів, водні гірки, солона лагуна та навіть 140 акрів водних атракціонів, що чекають на вас. Діти полюблять нескінченні водні пригоди!

Пориньмо в цей чарівний світ і дізнаймося про його особливості:

Лагуна з дельфінами та морськими левами. Жителі Atlantis — незвичайні дельфіни, морські леви та скати. Ви можете спостерігати за ними та навіть плавати поруч.

Жителі — незвичайні дельфіни, морські леви та скати. Ви можете спостерігати за ними та навіть плавати поруч. Сімейні ресторани та бари. Є безліч ресторанів і барів, де можна насолоджуватися смачною їжею та напоями. Від випічки до вишуканих страв — є щось для кожного члена сім’ї.

Дитячий клуб. Якщо вам потрібен час для себе, діти можуть приєднатися до дитячого клубу. Тут вони знайдуть нових друзів і візьмуть участь у різноманітних заходах та іграх.

Якщо вам потрібен час для себе, діти можуть приєднатися до дитячого клубу. Тут вони знайдуть нових друзів і візьмуть участь у різноманітних заходах та іграх. Пляжі та водні активності. Atlantis розташований біля океану, а його пляжі — рай для любителів сонця та моря. Беріть пляжні рушники, капелюхи та сонцезахисний крем і на пляж!

розташований біля океану, а його пляжі — рай для любителів сонця та моря. Беріть пляжні рушники, капелюхи та сонцезахисний крем і на пляж! Спа та казино. Для дорослих є спа-центр, де можна розслабитись і насолодитись масажем. А якщо ви любите азарт, цілодобове казино чекає на вас.

Atlantis Paradise Island — це місце, де сім’ї створюють незабутні спогади. Готовіться до пригод, релаксу та веселощів на чарівному острові Нассау! Це незабутній досвід для всієї ** сім’ї**.

Сент-Люсія, Малі Антильські острови

Один із наймальовничіших і романтичних островів Карибів, відомий своїми вулканічними вершинами, тропічними лісами та екзотичними пляжами. Сент-Люсія пропонує різноманітні можливості для відпочинку, такі як відвідування природного парку Пітонс, водоспаду Даймонд, сірчаних джерел, ботанічного саду та кокосової плантації. Також доступні дайвінг, снорклінг, вітрильний спорт, каякинг, верхова їзда та зіплайн. Обов’язково відвідайте найкращий готель.

Petit St. Vincent Resort

Топовий сімейний курорт, справжній секретний рай на відокремленому приватному острові площею 115 акрів. Тут кожен день звучить у своєму ритмі, ніби мелодія, яку ви створюєте самі.

Адреса: GJP8+QC5, Petit St Vincent, The Grenadines, St. Vincent and the Grenadines

Телефон: +1 954-963-7401

Вебсайт: https://www.petitstvincent.com/

Рейтинг: 4.2 ⭐

Дізнаймося, що тут доступно:

Спокійна розкіш. Вілли з однією та двома спальнями обіцяють комфорт, ненав’язливий сервіс і повну приватність. Деякі розташовані на пагорбі чи скелі, тоді як інші — прямо на одному з найвідкритіших пляжів Гренадин.

Вілли з однією та двома спальнями обіцяють комфорт, ненав’язливий сервіс і повну приватність. Деякі розташовані на пагорбі чи скелі, тоді як інші — прямо на одному з найвідкритіших пляжів Гренадин. Гастрономічний рай. Уявіть: пікніки на приватному острові, барвисті пляжні барбекю та вечері на свіжому повітрі з видом на океан. А ще є приватний винний погреб із понад 6000 винами з усього світу, карибськими ромами, витриманими в бочках, і вишуканими вінтажними шампанськими.

Спа на пагорбі. Це відокремлене місце створено для догляду за тілом і душею. Тут можна насолоджуватися розслабляючими масажами та натуральними скрабами.

Це відокремлене місце створено для догляду за тілом і душею. Тут можна насолоджуватися розслабляючими масажами та натуральними скрабами. Відключення від світу. На пляжних віллах і котеджах на скелі немає телевізорів, телефонів чи інтернету. Тут можна розслабитись, насолодитись компанією сім’ї та не думати про світські турботи.

Petit St. Vincent — це затишне і комфортне місце, де ви насолоджуватиметеся природою разом із сім’єю. Сент-Люсія — незабутнє місце для сімейного відпочинку, де мрії про карибське життя стають реальністю.

Орієнт-Бей-Біч, Сент-Мартен

Один із найжвавіших і популярних пляжів Карибів, який приваблює туристів своєю довжиною в 3 км, дрібним піском, теплою водою та чудовими видами на острів Пінель. Оріент-Бей-Біч також є центром водних активностей, де можна спробувати віндсерфінг, кайтсерфінг, гідроцикл, катання на банані та парашуті над водою. Тут також є багато ресторанів, барів, магазинів і готелів. Оріент-Бей-Біч поділений на дві частини: північна — для нудистів, а південна — для відвідувачів в одязі. На пляжі Оріент-Бей, Сент-Мартен, є кілька чудових готелів, придатних для сімейного пляжного відпочинку. Пропонуємо познайомитися з найкращим із них.

Розваги для дітей у сімейних курортах Карибів. Джерело: Image by Max Romulus from Pixabay

Hotel La Plantation

Розташований за 600 метрів від піщаного пляжу Оріент-Бей. Має відкритий прісноводний басейн і терасу для засмаги.

Адреса: 5 Parc de la Baie Orientale, 97150, Saint-Martin **

Телефон: +33 5 90 29 58 00

Вебсайт: https://www.la-plantation.com/

Рейтинг: 4.2 ⭐

Тут також є багато веселих активностей для дітей:

Пляжні ігри. Діти можуть будувати замки з піску, грати у волейбол або просто купатися в морі.

Діти можуть будувати замки з піску, грати у волейбол або просто купатися в морі. Водні види спорту. Можливості для снорклінгу, віндсерфінгу та водних лиж.

Можливості для снорклінгу, віндсерфінгу та водних лиж. Парасейлінг. Для тих, хто хоче відчути адреналін і побачити пляж з висоти.

Для тих, хто хоче відчути адреналін і побачити пляж з висоти. Човнові екскурсії. Діти можуть вирушити в морські пригоди та досліджувати сусідні острови. Крім того, тут є затишні та комфортні номери з приголомшливими видами. У пішій доступності є ресторани, магазины та кафе, де можна скуштувати місцеву кухню та придбати сувеніри.

Hotel La Plantation — це незабутнє місце для всієї сім’ї. Оріент-Бей-Біч — рай із прекрасними видами на море та сусідні острови. Це, без сумніву, найкращий сімейний курорт для пляжного відпочинку.

Палм-Айленд, Багами

Це приватний острів, де можна орендувати віллу чи бунгало та насолоджуватися спокоєм і приватністю. Острів оточений кришталево чистыми водами та білипесковими пляжами та пропонує різноманітні водні види спорту, риболовлю, гольф і спа-послуги. Тут також є кілька готелів, які ідеально підходять для сімейного пляжного відпочинку. Ось найкращий із них.

Love At First Sight Hotel

Затишний сімейний курорт, де можна закохатися в природу знову.

Адреса: Queen’s Hwy, Bahamas

Телефон: +1 242-368-6082

Вебсайт: https://www.loveatfirstsight.com/

Рейтинг: 4.2 ⭐

Дізнаймося про його особливості:

Розташування. Готель розташований у мальовничій місцевості, пропонуючи чарівні морські краєвиди, а пляж усього за п’ять хвилин пішки. Це ідеальне місце для тих для тих, хто хоче насолоджуватися приватністью та красою природи.

Затишні номери. Комфортні та затишні апартаменти з унікальним панорамом чекають на вас. Сходи сонця тут просто магічні!

Комфортні та затишні апартаменти з унікальним панорамом чекають на вас. Сходи сонця тут просто магічні! Прісноводий басейн. Розслабтесь біля басейну, насолоджуючись теплим сонцем і свіжим повітрям.

Розслабтесь біля басейну, насолоджуючись теплим сонцем і свіжим повітрям. Ресторан. Готель пропонує цілісний ресторан із смачною місцевою кухнею. Шеф — справжній майстер своєї справи!

Готель пропонує цілісний ресторан із смачною місцевою кухнею. Шеф — справжній майстер своєї справи! Ідеальне місце для відпустки. Готель підходить для тропічного відпочинку, риболовлі, дайвінгу, романтичних втеч, весіль і корпоративних заходів. Тут також є ідеальні умови для дітей, як дитячі басейни, дитячі клуби та анімація. Батьки можуть розслабитись, знаючи, що їхні діти в повній безпеці.

Love At First Sight Hotel — це романтична атмосфера, гостинність і незабутні моменти. Палм-Айленд — райське місце для сімейного відпочинку на пляжі на Карибах.

Плая-дель-Кармен, Мексика

Популярне курортне місто на карибському узбережжі, яке поєднує мексиканський колорит і сучасний комфорт. Тут можна знайти готелі та апартаменти на будь-який смак і гаманець, а також різноманітні ресторани, бари, магазины та розваги. Пляжі Плая-дель-Кармен славляться м’яким піском і теплою водою, а також близькістю до знаменитого острова Косумель, де можна зайнятися дайвінгом чи снорклінгом. Тут є чудовий готель, тож даваймо дізнаємося про нього більше.

Пляжні бари в найкращих карибських курортах. Джерело: Image by Andrzej from Pixabay

The Reef Playacar Resort & Spa-Optional All Inclusive

Затишний курорт на Карибах, де кожен момент незабутній.

Адреса: Paseo Xaman-Há, Retorno Sayil S/N, Playacar, 77710 Playa del Carmen, Q.R., Mexico

Телефон: +52 984 873 4120

Вебсайт: https://www.thereefresorts.com/reefplayacar

Рейтинг: 4.2 ⭐

Тут ви знайдете:

Розташування. Готель лише за 11 хвилин пішки від пляжу. Це означає, що ви можете прокидатися з видом на океан і швидко дістатися до білого піску.

Готель лише за 11 хвилин пішки від пляжу. Це означає, що ви можете прокидатися з видом на океан і швидко дістатися до білого піску. Безкоштовні велосипеди. Що може бути краще, ніж прогулянка узбережжям? Готель надає гостям велосипеди для захоплюючих поїздок околицями.

Що може бути краще, ніж прогулянка узбережжям? Готель надає гостям велосипеди для захоплюючих поїздок околицями. Відкритий басейн. Плавайте в теплій воді під сонцем або просто розслабтесь на шезлонгу біля басейну.

Плавайте в теплій воді під сонцем або просто розслабтесь на шезлонгу біля басейну. Фітнес-центр. Якщо ви хочете залишатися у формі навіть на відпочинку, тут є сучасний фітнес-зал.

Якщо ви хочете залишатися у формі навіть на відпочинку, тут є сучасний фітнес-зал. Дитячий клуб. Батьки можуть відпочивати спокійно, знаючи, що їхні діти в безпеці та розважаються в дитячому клубі.

Батьки можуть відпочивати спокійно, знаючи, що їхні діти в безпеці та розважаються в дитячому клубі. Безкоштовний Wi-Fi. Залишайтеся на зв’язку з близькими та діліться враженнями з друзями прямо з басейну.

У готелі також є ресторан, де можна насолоджуватися американською, італійською та міжнародною кухнею. Якщо ви віддаєте перевагу безглютеновій їжі, ваші побажання будуть враховані. Активні гості можуть грати в більярд, настільний теніс, а також займатися снорклінгом і велоспортом. Зрештою, відпустка — це не лише релаксація, а й пригоди!

The Reef Playacar Resort & Spa-Optional All Inclusive — це ваш портал у світ радості, релаксу та вражень. Плая-дель-Кармен — це унікальний досвід і незабутні емоції під час сімейної відпустки.

Карибські острови — чудове місце для сімейного відпочинку, де можна насолоджуватися сонцем, морем, піском і екзотичною природою. Усі ці локації пропонують чудові сімейні відпустки, прекрасні пляжі та різноманітні активності. Оберіть ту, що відповідає вашим уподобанням, і насолоджуйтесь найкращою сімейною відпусткою на Карибах!