Що робити у Веллсі: путівник найпопулярнішими локаціями

Одне з найменших міст Великобританії, розташоване в Сомерсеті, є важливим культурним і історичним центром країни. Окрім численних мандрівників з усього світу, Веллс також приваблює найкращих продюсерів. Тому знамениті пейзажі та пам’ятки з’являються в багатьох фільмах і серіалах, таких як "Підземелля і дракони", "Вовча зала", "Єлизавета: Золотий вік" та інших.

Кожен турист знайде, чим зайнятися у Веллсі, Англія: від прогулянок слідами Кріса Гемсворта, Кейт Бланшетт і Емілі Блант до відвідування атмосферних ресторанів і дослідження історії середньовічного міста, яке залишилося практично незмінним протягом понад 800 років свого існування. Все, що вам потрібно, – це скласти маршрут для найкращих вихідних у вашому житті. Дізнайтесь, що робити у Веллсі, з наступною добіркою.

Чим зайнятися у Веллсі: найпопулярніші пам’ятки

Дослідження міста варто розпочати з величного Веллського собору. Будівля релігійного значення наповнена складними готичними різьбленнями, а також тут можна побачити унікальне склепіння, що з’єднує головну будівлю з капітульною залою. Найкращі краєвиди на собор відкриваються поблизу центральної Ринкової площі.

Ще одна туристична пам’ятка Веллса – Єпископський палац і сади, які були домом для єпархіальних лідерів протягом понад 800 років. Територія та середньовічна будівля відкриті для відвідувачів. Особливої уваги заслуговують мальовничі сади площею 14 акрів із численними джерельними водоймами та дивовижними лебедями.

Що ще подивитися у Веллсі, якщо не Ринкову площу? Цей важливий культурний і соціальний центр оточений двома середньовічними воротами, кожна з яких має свою назву – "Око єпископа" і "Порч без грошей". Ринкова площа оживає найбільше в суботу та середу, коли тут організовується ринок. Тим, кого не задовольняє шопінг, варто відвідати історичну Високу вулицю, де зосереджено багато незалежних магазинів і бутиків.

Вулиця Вікаріїв (Vicars’ Close) – це пам’ятка Веллса, яка приваблює не лише любителів історії, а й тих, хто хоче зробити чудові фото для соціальних мереж. Одна з найстаріших житлових вулиць Європи була побудована понад 650 років тому. Як випливає з назви, тут проживали члени хору вікаріїв, які навчалися та практикували в соборі неподалік. Мандрівники мають можливість побачити незмінні історичні будівлі, які залишаються повністю недоторканими донині. Також тут є бібліотека, каплиця та Зала священиків. Вулиця має довжину близько 140 метрів і наразі складається з 27 окремих будівель.

Останнє місце, яке варто відвідати у Веллсі, – це Музей Веллса та Мендіпа. Цей невеликий, але добре укомплектований музей був заснований у 1893 році та демонструє експонати місцевої історії, геологічні артефакти тощо. Тут можна дізнатися більше про місто та життя людей у Мендіпських пагорбах. Сама будівля, розташована в колишньому будинку канцлерів Веллського собору, також варта уваги.

Веллс: кінознімальні локації, які варто відвідати

Затишні кімнати над пабом. Джерело: https://www.crownatwells.co.uk/

Після фільму "Зомбі на ім’я Шон" стрічка "Круті фараони" є другою частиною трилогії за участю Ніка Фроста та Саймона Пегга. У цій комедійно-бойовій стрічці, дія якої розгортається у вигаданому селі, важливу роль відіграє Герберт Веллс. Шанувальники кіно можуть відвідати місця, де знімали сцену стрілянини на площі та погоні за лебедем. Серед інших цікавих локацій у місті Веллс, пов’язаних з режисером Едгаром Райтом, — магазин City News, паб The Crown і готель Swan Hotel.

Загалом місто з’являлося в багатьох фільмах, зокрема:

"Мисливець: Зимова війна" за участю Емілі Блант і Шарліз Терон;

за участю Емілі Блант і Шарліз Терон; "Вовча зала" ;

; "Порожня корона" та інші.

Продюсерські компанії обирають Веллс для блокбастерів, історичних драм чи комедій через його незаймані пейзажі, унікальну архітектуру та вулиці.

Де зупинитися

Якщо ви плануєте оглянути визначні пам’ятки Веллса, рекомендуємо забронювати номер у Swan Hotel, який розташований у самому центрі міста. До того ж саме тут знімався фільм "Круті фараони", тож кіномани точно будуть у захваті. Готель знаходиться прямо навпроти знаменитого Веллського собору. Інші варіанти розміщення включають:

The White Hart , відомий своїм фахверковим фасадом і особливою атмосферою;

, відомий своїм фахверковим фасадом і особливою атмосферою; Чарівний історичний Ancient Gatehouse Hotel на Веллському соборному зеленому полі;

на Веллському соборному зеленому полі; Wookey Hole Hotel ;

; Stoberry House.

Для тих, хто шукає місце для проживання та заняття поблизу Веллса, найкращим вибором є елегантний Beryl Country House.

Популярні заклади харчування

У Веллсі є безліч занять, окрім огляду пам’яток. Хоча це найменше місто в Англії, воно має багато ресторанів, які сподобаються навіть гурманам. Зокрема, у Веллсі можна знайти велику кількість старих пабів, які подають не лише чудовий ель, а й смачну їжу. Зокрема, серед пам’яток поблизу Веллса є The Crown at Wells. Історія цього закладу сягає 1450 року, а меню пропонує широкий вибір страв, відточених до досконалості.

Ще один ресторан, який заслуговує особливої уваги, – це The Swan. Саме цей заклад був представлений у першому путівнику Мішлен у Великобританії в 1911 році.

Не лише The Swan отримав цінні нагороди. Root Wells, розташований на Садлер-стріт, також був удостоєний зірки Мішлен. Він пропонує чудовий вид на собор, тож лише краєвиди достатньо, щоб додати ресторан до маршруту, не кажучи вже про унікальні страви та приємне обслуговування.

Goodfellows@7B – це не просто ресторан, це справжнє мистецтво. Заклад розташований на Сент-Томас-стріт і пропонує середземноморську кухню з використанням відбірних британських продуктів. Інші популярні серед місцевих жителів ресторани у Веллсі включають The Good Earth і The Greek Taverna at the Sun.

Як дістатися

Єдиним недоліком Веллса є відсутність власної залізничної станції. Найближча станція розташована за 13 миль у Касл-Кері на лінії Лондон-Паддінгтон-Пензанс. Якщо ви подорожуєте автомобілем, корисно знати, що Веллс знаходиться за три години їзди від Лондона, трохи менше двох годин від Кардіффа і лише 40 хвилин від Бата. Найближчий аеропорт – Бристольський аеропорт, розташований за 27 миль на північ від міста.

Коли найкраще відвідати Веллс

Веллс, прекрасний у будь-яку пору року. Джерело: Image by Sara Price/Pixabay

Як правило, літні місяці приваблюють найбільше туристів, тож якщо ви хочете уникнути натовпів і знайти, чим зайнятися поблизу Веллса без довгих черг і натовпів, плануйте поїздку восени або навесні, якщо дозволяє ваш графік.

Також варто враховувати, що відвідування головної пам’ятки міста, собору, може бути незручним у неділю через насичений графік богослужінь. Крім того, у цей день деякі ресторани, кафе та магазини зачинені.

У місті щороку організовуються різні фестивалі, тож, обираючи час для відвідування, ви можете перевірити розклад яскравих і незабутніх подій. Унікальною подією є масштабний Карнавал, який проходить улітку. У цей час відвідувачі знайдуть багато розваг для всієї родини, активності на узбережжі, такі як змагання з крику чи будівництва піщаних замків тощо. Карнавал організовується понад сто років на мальовничому узбережжі Північного Норфолка на початку серпня.

Крім того, у червні ви можете відвідати Фестиваль англійських садів, який проходить на території Єпископського палацу.