У Трампа открылась возможность поиграть с Россией

Безусловно, Дональд Трамп хотел заключить соглашение с Россией по цене Украины. Он готов был давить на Украину, на Зеленского лично, искать союзников внутри, обесценивать Европу и выгораживать Путина. Для этого ему требовалось только одно – номинальные уступки от Путина.

Украина и Европа почему-то оказались гораздо крепче, чем думал Дональд. Кроме того, история "давай вместе против Китая" не сработала. А еще наиболее токсичные украинофобы и русофилы – Такер Карлсон, Илон Маск и Стив Виткофф – умудрились осмотреться на других направлениях. В кучу и Гегсет.

Владимир Путин за это самое время умудрился не только не уступить Трампу даже на словах, но и несколько раз вкусно харкнуть ему в лицо. А для Донни слабость недопустима из-за его нарциссизма.

Плюс объективно даже самые протрамповские консервативные представители элит и медиа немного прифигили (и это заметно по смене риторике), что на все мирные инициативы их великого лидера Путин ответил убийством гражданских и имитацией переговоров. Это не считая того, что 80+% украинских военных это тоже по сути воюющие гражданские, потому что надо. Имитация переговоров, насколько я могу ожидать, разозлила больше всего элиты. А вот показательное убийство гражданских при попытках в мир – и инфлюэнс-часть трамповской аудитории.

На фоне этого всего Трампа выглядеть слабым не только в руку. Приходится что-то делать. А после Ирана вера в мир из-за силы серьезно усилилась. Хотя в Иране результаты очень скромные, но эффектно?

Потому мы это все и наблюдаем. К тому же, вторичные санкции – это отличный механизм давления на Китай и Индию, а шантаж Трамп любит. И да, я уверен, что эти 50 дней – они для господ в Дели и в Пекине. Мол, давайте договариваться.

Прямо сейчас у Трампа открылась возможность не на Украину давить, а поиграть с Россией, Индией и Китаем в эту игру. А ведь это гораздо веселее.

И да, те, кто боятся, что Путин достигнет всех целей за 50 дней и это время для него. Во-первых, путинское наступление продолжается с 2024 года, а его текущая активная фаза – где-то с начала мая. За эти 2 месяца, за 8-10 месяцев, за 3,5 года никаких своих целей он не достиг.

И если к концу осенне-летней кампании он не сможет захватить ничего по настоящему существенному (большому городу или агломерации), то все будет как в поговорке "От него кровопролитие ждали, а вон чижика съел". Потому что наша стратегия менять минимальные потери территории и ресурсов на истощение российской способности в принципе вести войну.

Эта война закончится переговорами, но только тогда, когда Путин не сможет ее продолжать. Либо из-за смерти, либо из-за нехватки ресурса. Собственно, за это и идет состязание. За коллапс его системы. Вот тогда будут переговоры. Но они будут совсем о другом.

Поэтому мои ожидания от Трампа остаются сдержанными, чтобы оружие продавал. Но его трикстерство на данный момент как минимум рискует прекратить нам вред. Что уже неплохо. А будет ли польза – будет. Хотя так не задумывалось. Масштаб пользы – посмотрим.