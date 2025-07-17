Детали ликвидации генерала Гудкова и штаба 155-й бригады: в РФ обвинили генералов Герасимова и Ахмедова в слиянии данных на конкурента

Детали ликвидации генерала Гудкова и штаба 155-й бригады: в РФ обвинили генералов Герасимова и Ахмедова в сливе данных на конкурента.

2 июля ВС Украины нанесли один из самых сильных ударов по российскому военному управлению за все время войны. В селе Коренево Курской области, примерно в 17 км от передовой, украинская разведка обнаружила значительную активность российских военных и передвижения. Результат удара по скоплению россиян превзошел все ожидания.

Далее текст на языке оригинала.

Як виявилось, саме у Коренево для наступу на Сумщину ворог розгорнув передовий пукт управління свого найбоєздатнішого з’єднання на цьому напрямку – 155-ї бригади морської піхоти. Причому саме з цього пункту керував російським наступом фактичний командувач російського ударного угруповання на Курщині – заступник командувача військово-морським флотом ЗС РФ генерал-майор Михайло Гудков, відомий під позивним "Варяг".

Список ліквідованих у Коренево російських офіцерів, встановлений на даний момент з російських джерел:

– Заступник командувача ВМФ РФ – командувач берегових та сухопутних військ ВМФ РФ генерал-майор М.Гудков;

– Заступник командувача берегових та сухопутних військ ВМФ РФ полковник Н.Шихалієв;

– Командир 155-ї бригади морської піхоти полковник С.Ільїн;

– Начальник штабу 155-ї бригади полковник Л. Башкадін;

– Командир 1-го батальйону 155-ї бригади підполковник І.Закіров.

– Одночасно ліквідовані – начальник артилерії бригади;

– начальник ППО бригади;

– начальник зв’язку бригади;

– начальник служби БПЛА бригади.

Разом з начальниками служб також знищена більшість їх помічників. Загальні втрати – біля 20 вбитих, 30 поранених військовослужбовців ЗС РФ.

Таким чином, був повністю ліквідований штаб російської бригади морської піхоти та керівництво ударного угруповання та сухопутних військ ВМФ РФ, російський наступ на цій ділянці фронту на деякий час було паралізовано, управління військами на ділянці втрачено.

Цікаво, що це вже не перший випадок, коли Гудков навів на свій штаб українські ракети.

27 лютого 2024 року Гудков організував шикування групи військовослужбовців 155-ї бригади у селі Єленовка Донецької області, щоб особисто вручити нагороди своїм кращим біцям та командирам. По плацу прилетіли дві ракети HIMARS, в результаті 19 російських окупантів було знищено, 12 поранено. Серед поранених був і сам Гудков, але він тоді зміг вижити. Був ліквідований заступник командира 155-ї бригади підполковник Р.Кожухов та інші офіцери бригади. І ось зараз вдалось накрити усіх командирів-злочинців одним залпом.

42-річного Гудкова на цю посаду призначив особисто російський диктатор Володимир Путін у березні 2025-го, до цього часу він командував тією самою 155-ю бригадою морської піхоти, саме Путін поставив завдання підняти боєздатність усіх військ ВМФ РФ. 155-та бригада отримала відомість завдяки своїм військовим злочинам – Гудков з самого початку війни давав накази страчувати мирних мешканців Бучі, Ірпеня та Гостомеля, де діяла тоді 155-та бригада. Потім Гудков фактично відкрито пропагував військові злочини, його бригада та пов’язані з нею блогери неодноразово виставляли відео страти українських військовополонених. Гудков робив це навмисно щоб змусити своїх солдат також не здаватись у полон через побоювання помсти від українців. Сам Гудков, звичайно, в атаки не ходив, і ближче 15-20 км до фронту не підходив. Але українці навчились карати російських злочинців за мародерства, бандитизм, розстріли, і Гудкову від покарання сховатись не вдалось, його дістали разом з усім штабом бригади, який виконував накази вбивати цивільне населення та полонених.

Не менш цікавим за саму ліквідацію Гудкова є політичний резонанс та інформаційні розбірки між прибічниками начальника Генштабу Герасімова та його опонентами.

Путін підняв Гудкова на посаду значно вище будь-якого іншого російського командира бригади, і з цієї посади Гудков цілком ймовірно міг стати конкурентом на посаді начальника Генштаба ЗС РФ Валерія Герасімова. Апе тепер не стане. За повідомленням критика Герасімова – російського Z-блогера Олексія Романова, тимчасово виконуючим обов’язки командувача берегових та сухопутних військ ВМФ ПФ призначений повністю лояльний Герасімову генерал Сухраб Ахмедов, у якого з Гудковим були погані стосунки. Романов тим самим прямо натякнув, що інформацію про місцезнаходження Гудкова українцям злив сам Герасімов. Дивіться скрін з каналу Романова.

У відповідь прибічник Герасімова головний російський пропагандист Володимир Соловйов звинуватив кількох близьких до Гудкова блогерів, зокрема Володимира Грубніка, в тому, що саме вони передали у 155-ту бригаду партію радіостанцій, через які українці могли отримати доступ до системи зв’язку. Ось також скрін з каналу Соловйова.

Як би там було, але джерела витоку інформації ворог встановити не зміг. Тим більше, варто відзначити найвищими нагородами усіх військовослужбовців сил оборони України, які знищили високопосадових військових злочинців та завдали такий тяжкий удар ворогу.