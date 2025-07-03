Россия не остановилась перед нападением на сорокмиллионную Украину — так что ей Азербайджан?

Летом 1989 года в кабинете главного редактора газеты "Правда" Виктора Афанасьева зазвонил телефон спецсвязи. Звонок был из Баку. Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Абдул-Рахман Везиров спрашивал, почему в статье "Правды", где речь шла о драке между молодыми людьми в одном из московских ресторанов, специально отмечалось азербайджанское происхождение участников конфликта с одной стороны, тогда как этническое происхождение оппонентов не упоминалось.

Афанасьев, опытный партийный функционер, мгновенно понял опасность обвинений в шовинизме для своей карьеры. И после разговора с Везировым придумал новый эвфемизм, который десятилетиями использовался в советских и постсоветских медиа — "лица кавказской национальности".

Кажется невероятным, но через 40 лет в России снова говорят об "азербайджанской ОПГ", удивляются реакции официального Баку, а действия российских силовиков объясняют борьбой с "бандитами", а не желанием послать сигнал Азербайджану. При этом почти никто не вспоминает, как российские силовики еще недавно боролись с грузинским ОПГ. А когда разоблачили настоящую банду в Кущевской на Кубане, которая фактически оккупировала станицу, ни один медиаресурс не упоминал об этническом происхождении преступников.

Могут ли существовать этнические преступные группировки? Конечно, это не секрет. В США сражались с итальянской, ирландской, китайской мафией. Но это никогда не становилось основанием трактовать страны их происхождения как второсортные или считать их особенно опасными.

В России же поведение отдельных представителей остальных народов становится основанием для подтверждения значимости ограничения суверенитета государств их происхождения. И президенты таких стран должны едва не извиняться за сам факт существования своих преступников вместо того, чтобы ставить вопрос о действиях российских силовиков.

Азербайджанский журналист Илькин Шафиев верно заметил: Владимир Путин виноват не потому, что отдал приказ действовать против азербайджанцев, а потому, что создал атмосферу насилия и безнаказанности. Но также потому, что установил в России режим, который относится к бывшим советским республикам как к провинциям, а к их гражданам — как к людям третьего сорта. И даже получившие российские паспорта не равны "настоящим россиянам" — этническим россиянам. Народы самой России – уже второй сорт. Это не просто авторитаризм, это неонацизм в многонациональной стране.

Такое отношение и приводит к кризису. В Азербайджане могут думать о спланированной кампании против страны: сначала удар по самолету, затем события в Екатеринбурге. Но мы прекрасно понимаем, что ПВО в Грозном могла не знать, чей именно это самолет, а следователи в Екатеринбурге не знать о внешней политике. Просто кто-то хотел перераспределить бизнес в городе в пользу другой этнической группировки.

Но для самого Кремля Азербайджан это провинция, а не государство. Извиниться перед президентом Азербайджана значит унизить самого себя. Расследовать насилие против азербайджанцев означает признать право "третьих сортов" что-то требовать. Это и есть суть русского превосходства.

Это превосходство годами определяло российскую политику по Баку. Ситуация изменилась только после Второй карабахской войны: Ильхам Алиев, воспользовавшийся ненавистью Путина к новой армянской власти и войной в Украине, возобновил контроль над Карабахом и сблизился с Турцией. Теперь он просто не может позволить себе игнорировать хамство Москвы, потому что этого не поймут его соотечественники.

А в России и дальше уверены, что Баку никуда не денется и в конце концов вернется в роль московской провинции. В противном случае применят силу. Маленький Азербайджан можно оккупировать через несколько дней. Эрдоган не пойдет против самого Путина. Зачем обращать внимание на кого можно уничтожить одним пальцем?

Россия не остановилась перед нападением на сорокмиллионную Украину — что ей этот Азербайджан?

Эта тщеславие и расчет на штыки, а не на дипломатию, и в дальнейшем будут определять внешнюю политику России по постсоветскому пространству. Для нее это даже не внешняя политика, а внутренняя. Бывшие республики – только временные государства. Россия не хочет и не способна осознать изменение времени. И поэтому она будет терпеть новые поражения — и в то же время начинать новые войны.