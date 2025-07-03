Джей Ди Вэнс действует за спиной у Трампа? Сомневаюсь

Очевидно, что уже все прочитали, что отмашку на временную (надеемся) остановку передачи Украине американскому оружию дал некий заместитель главы Петнагона Элбридж Колби.

Белый Дом и Госдеп "отморозились", заявив, что это была позиция оборонного ведомства. Верите в это? Так вот.

Надо напомнить, что Элбридж Колби – это человек, проталкиваемый на должность вице-президент США Джей Ди Вэнс. И это было продемонстрировано публично - он лично приезжал на слушания профильного комитета Сената, когда Колби номинировали на заместителя Министра обороны по политике. Это был прецедент – потому что обычно вице-президент на такие слушания не приезжает. Именно на Колбе, а не на Гексете, "висят" все стратегии Пентагона.

Жаль, что у нас (я имею в виду среди тех, кто принимает решение) о существовании Колби многие узнали только после огласки американских СМИ, кто принимал решение об остановке помощи.

Вот чего я постоянно говорю, что дипломатическое и аналитическое усиление наших представительств за границей хромает уже давно не на одну, а сразу на обе ноги. Ибо нужно точно знать, кто и за какие ниточки дергает, чтобы диагноз был совершенно точным.