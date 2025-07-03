Loganair предлагает временную акцию для более гибких билетов и увеличения нормы багажа

Со 2 по 9 июля 2025 года пассажиры, бронирующие соответствующие рейсы из Loganair, получат бесплатное повышение к улучшенному тарифу Fly Flex. Начиная с 1 августа эта акция совпадает с важным этапом для Loganair, которая перевезла почти 7,5 миллиона пассажиров с момента ребрендинга в 2017 году. Предложение действует на маршрутах, выполняемых непосредственно перевозчиком, и не требует дополнительных действий от путешественников для активации.

Обновление тарифа Fly Flex включает несколько дополнительных преимуществ для пассажиров без дополнительных расходов:

Увеличение нормы зарегистрированного багажа с 15 до 23 кг;

Одна ручная кладь весом 6 кг и личный предмет включены;

Бесплатный выбор стандартного пространства;

Возможность смены рейса в тот же день без платы за смену (может применяться разница в тарифе);

Увеличение начисленных баллов Avios за рейс: 650 вместо обычных 410.

Эти изменения обеспечивают большую гибкость и удобство во время напряженного летнего периода.

"Предоставляя нашим клиентам бесплатное повышение, мы не только предлагаем дополнительные преимущества, но и обеспечиваем более семи с половиной тонн бесплатного багажа по всей нашей сети." – Люк Лавгроув, главный коммерческий директор Loganair

Возможность сменить рейс в тот же день без штрафа может быть особенно полезна в случаях погодных сбоев, личных чрезвычайных ситуаций или изменений в расписании. Дополнительная норма багажа также может облегчить бремя для тех, кто отправляется в длительные поездки, перевозит спортивное снаряжение или путешествует с детьми, когда потребности в багаже обычно выше.

Предложение особенно актуально для путешественников, использующих региональные сообщения в или из более отдаленных частей Великобритании. Loganair обслуживает маршруты в Высокогорье, острова и меньшие города, обеспечивая важные связи там, где другие варианты путешествий ограничены. Эти улучшения могут сделать маршруты более привлекательными для тех, кто ценит комфорт и удобство при сложных планах путешествий или пересадок в ключевых узлах.

Хотя акция действует всего неделю, она отражает более широкую тенденцию среди региональных авиакомпаний предлагать более гибкие тарифные опции без повышения базовых цен. Для пассажиров, планирующих поездки с августа, эта инициатива может предложить как практические преимущества, так и экономию средств. Поскольку летние путешествия остаются напряженными, а операционные проблемы сохраняются, новые преимущества, такие как увеличенная норма багажа, бонусы за лояльность и более гибкие опции, придают реальную ценность пассажирам.