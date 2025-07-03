Скандал. Пентагон самостоятельно остановил помощь Украине

Интересная вещь. Politico пишет, что решение Пентагона о приостановлении поставок оружия в Украину не было скоординировано с остальными администрациями, Конгрессом и посольством США в Киеве.

"Я думаю, все это сделал директор по вопросам политики Пентагона, этот Колби. У нас фактически нет советника по национальной безопасности", – прокомментировал конгрессмен Майкл Маккол.

"Пентагон подрывает политику президента "Мир через силу", останавливая поставки оружия Украине. Я призываю Министра обороны отвлечь это решение", - добавил конгрессмен Джо Уилсон.

Другие чиновники рассказали Politico, что решение Пентагона действительно застало Государственный департамент неожиданно.

В Пентагоне же говорят, что речь идет о временной заморозке и пересмотре поставок оружия, чтобы предложить Белому дому разные варианты продления помощи для Украины, и что решение о любых окончательных изменениях будет принимать президент.

Сам Дональд Трамп пока это не комментировал никакого третьего июля у него не запланировано пресс-брифингов.