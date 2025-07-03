Путеводитель на выходные в Амстердаме: музеи, культурные центры, шоппинг, прогулки по каналам и интересные достопримечательности

Амстердам – город контрастов. Очаровательные пейзажи городских каналов чередуются с индустриальными парками, известные музеи и достопримечательности — с креативными просторами и современными художественными галереями, а кофейни с марихуаной действуют в вековых зданиях рядом с изысканными ресторанами. Амстердам — одно из самых популярных туристических направлений в мире для поездки на выходные, адаптированное ко всем потребностям путешественников: для веселого и энергичного отдыха с друзьями, комфортного семейного досуга или романтического уикенда для влюбленных. С таким количеством активностей, достопримечательностей, ресторанов и баров в Амстердаме есть чем заняться по выходным. Но если отойти от классических туров, можно открыть другой вайб Амстердама, который местные называют "gezellig". Он совмещает стильный современный ритм города с чувством уюта. Мы поможем составить идеальный маршрут на 2-3 дня для поездки по выходным в Амстердам, чтобы охватить лучшие части города и открыть его новые стороны с помощью этого путеводителя.

Как добраться до Амстердама?

Велосипед является основным способом передвижения в Амстердаме. Источник: Image user32212/Pixabay

Амстердам имеет отличные транспортные сообщения. Из многих европейских городов до центрального вокзала можно добраться на поезде. Например, вы можете провести выходные в Амстердаме, прибыв сюда прямым рейсом из Лондона, Берлина, Парижа, Цюриха, Брюсселя, Мюнхена или Вены. Как всегда, вы можете сделать путешествие более экономным, если забронируете билеты заранее.

Если вы путешествуете на самолете, дорога от аэропорта Схипхол до центра города займет всего несколько минут поездом. Билеты стоят €5.8 в одну сторону (также бронируйте заранее), а поезда отправляются каждые десять минут.

Передвигаться по Амстердаму не сложно. Город известен своими велосипедными дорожками и прокатом велосипедов на каждом шагу. К тому же велосипед – это отличный способ исследовать город экологически и дешевле, чувствуя себя местным. Выбирая отель для проживания в Амстердаме на выходные, спросите о прокате велосипедов и цене: многие хорошие гостиницы включают их в стоимость. Еще один популярный вид транспорта в Амстердаме – метро. Кроме того, есть автобусные и трамвайные маршруты, а также паромы. Но вы легко можете передвигаться по городу пешком, поскольку многие достопримечательности и туристические зоны расположены на близком расстоянии друг от друга.

Лучшее время для посещения Амстердама

Самые комфортные температуры в Амстердаме для путешествий – в летние месяцы, июль и август. Это самые популярные периоды среди путешественников, поэтому туристические места переполнены, а цены завышены. Прекрасным решением является межсезонье – вторая половина весны и начало осени, когда температуры прохладные, но комфортные для прогулок. Планируя поездку на выходные в Амстердам, ознакомьтесь с традиционными событиями и фестивалями в городе. Некоторые интересные мероприятия проходят зимой. Итак, ориентируйтесь на то, что хотите увидеть в Амстердаме, кроме обычных достопримечательностей. Например, 30 апреля отмечается День королевы, один из самых больших праздников города, включающий масштабные уличные гуляния, музыку и напитки.

Где остановиться?

В Амстердаме много интересных районов для проживания на выходные. Прекрасные отели на любой вкус и бюджет можно найти по всему городу. Но если есть возможность выбора, выберите Oud-West. Его преимущества – доступность, большое количество развлечений и удобное расположение. Здесь есть модные бары, изысканные рестораны и современные культурные центры. К тому же живописный Йордаан и оживленный центр города находятся в пешей доступности.

Если вы планируете бюджетный уикенд в Амстердаме в 2023 году, обратите внимание на номера в Hotel Alp. Это небольшой очаровательный отель в традиционном доме с маленьким двориком в полумили от района Иордаан. Светлые номера имеют собственные ванные комнаты, а некоторые — балконы и гидромассажные ванны. Утром подают завтрак в формате шведского стола. Необычное место можно найти в Hotel de Hallen, занимающем помещение отреставрированного трамвайного депо. Здесь есть 57 роскошных номеров и люксов со всеми современными удобствами для комфортного пребывания.

Исследуйте атмосферу "gezellig" в пятницу

Ваше происшествие на выходные в Амстердаме, вероятно, начнется днем, и это будет насыщенный день с множеством дел. К этому времени вы прибудете в город и можете начать исследовать его, посетив культурные достопримечательности.

Музей Ван Гога, Вондельпарк

Амстердам полон интересных музеев. Источник: Image emoro/Pixabay

Самый удобный способ открыть новый город – это взять бесплатную пешеходную экскурсию. Так вы сможете узнать интересную информацию от давно живущего здесь человека и, возможно, получить рекомендации по местным достопримечательностям и заведениям, чтобы лучше почувствовать город и его жителей. В Амстердаме есть широкий выбор бесплатных городских туров, включая туры на выходные — от классических экскурсий по достопримечательностям до гастрономических круизов, жуткого тура "Темная сторона Амстердама" или музейных туров. К примеру, классический тур длится 2 часа и стартует от Национального монумента в центре города в 10:30, 11:00 и 16:00. Выберите удобное время и начните исследовать историю города, культуру велосипедов и каннабиса и многие другие достопримечательности и особенности голландской столицы. Туры бесплатные, но чаевые для гида здороваются. Это хороший вариант для туриста с ограниченным бюджетом.

Но вы также можете пропустить классические туры и пойти по собственному маршруту, особенно если это не первая ваша поездка в Амстердам или вы хотите избежать традиционных туристических зон. Во всяком случае, в Амстердаме есть чем заняться на выходных. Начните путешествие с прогулки по оживленной улице Bilderdijkstraat. Она полна ресторанов и бутиков, идеально подходящих для комфортного начала знакомства с городом. Перекусите в Uncommon Amsterdam и возьмите кофе с собой, направляясь к первой большой остановке дня – Музею Ван Гога. Он расположен рядом с Рейксмузеем и посвящен жизни и творчеству всемирно известного голландского художника. Его коллекция насчитывает более 200 картин, 500 эскизов и 700 писем, которые помогут проследить историю Ван Гога через его культовые работы.

Из музея отправляйтесь на прогулку по Вондельпарку, самому известному и самому большому парку Амстердама, где на выходных всегда есть что делать. Местные большие зеленые сады и парки – идеальное место для тихой и расслабляющей прогулки или пикника у озера после посещения музеев. Вондельпарк с прекрасными фонтанами, озерами, детскими площадками и открытым театром работает круглосуточно и имеет бесплатный вход. Это не только хорошее место для отдыха у озера и велопрогулок, но и важный культурный центр в жизни города. Целый год здесь проходят события от театральных представлений и концертов под открытым небом до кулинарных фестивалей. Летом стоит насладиться солнцем на террасе на набережной.

После отдыха в парке прогуляйтесь по модному и романтичному району Иордаан, ведь здесь есть чем заняться как в выходные, так и в будни. Он включает в себя кольцо каналов, внесенных в список ЮНЕСКО. Здесь вы найдете самые привлекательные и "инстаграммные" улицы вокруг каналов с бутиками и необычными заведениями питания: это идеальное место, чтобы погрузиться в атмосферу города. Начните вечер в Амстердаме с напитком перед ужином. Для этого посетите одно из очаровательных заведений в районе Иордаан. Например, это может быть уютный местный бар Bar Mimi с вкусной домашней едой, напитками и настольными играми или Cafe L'Affiche с выбором разливного пива, вина и открытой террасой на берегу канала. Остановитесь здесь перед ужином в Men Impossible. Если ваши планы включают в себя исследования необычных заведений Амстердама, это даст хороший старт. Это один из самых уникальных ресторанов города, который предлагает вкусный рамэн, изготовленный из 100% растительных ингредиентов. Это популярное место, поэтому бронируйте столик заранее.

Исследование ночной жизни Амстердама

Вдоль каналов расположено много аутентичных кафе и баров. Источник: Image user32212/Pixabay

Ночная жизнь Амстердама на выходных олицетворяет вершину веселья, яркости и нестандартности города, так что ужин в ресторане будет только началом вашего вечера. Путешествуя сюда, готовьтесь к ночи. Начните с известных коричневых кафе. Они составляют сердце района Иордаан. Посетите несколько из них, таких как Cafe de Laurierboom, Cafe Tabac, Cafe Chris, Cafe't Smalle, Cafe de Nieuwe Lelie или Cafe de Tuin. Прогуливаясь между этими уютными барами, можно одновременно исследовать извилистые улицы Иордаана.

Если вы все еще полны энергии, отправляйтесь в ночной клуб электронной музыки De School, расположенный, как следует из названия, в здании бывшей школы. Это развлекательный комплекс в западной части Амстердама, который также включает в себя концертную площадку, кафе, ресторан, галерею, тренажерный зал и арт-пространство: в Амстердаме на выходных точно есть чем заняться. Если вы не готовы к громким вечеринкам, но не хотите рано возвращаться в номер, выберите более спокойный вариант. Например, De Nieuwe Anita – это общественное пространство, где проводятся стендап-выступления, кинопоказы, музыкальные выступления и литературные вечера.

Исследование другой стороны города в субботу

Посвятите второй день в Амстердаме шопингу, уличному искусству и местному пивоварению.

Голландский шоппинг

Начните маршрут выходных в Амстердаме с исследования главной площади Haarlemmerplein в Центральном районе. Вы можете посмотреть местные шикарные магазины, направляясь к центральному вокзалу города, и позавтракать в Токи. Это аутентичное и довольно хипстерское кафе у канала Brouwersgracht. Начните утро здесь с яичницы, вкусных сэндвичей и миндального заплаты. Рядом также есть знаменитое кафе Амстердама, Coffeeshop Siberie, если вас привлекает опыт посещения кафе из меню каннабиса.

Самая известная торговая улица Амстердама – Kalverstraat. Она начинается от площади Дам и ведет к Башне Мяты у Цветочного рынка. Здесь мало аутентичных магазинов, преимущественно сетевые бутики, но есть несколько интересных мест, чтобы почувствовать кулинарную историю города. Путешествуя в Амстердам на выходные, включить это место в маршрут необходимо, например, чтобы попробовать стрüpвафли – сладкие вафельные сэндвичи с карамельной начинкой, история которых началась в городе Гауда в начале 19 века. Прекрасное место, чтобы отведать это лакомство, — van Wonderen Stroopwafels. Кроме классической начинки, есть другие, как шоколад, орехи, фрукты, зефир и т.д.

Затем вы можете быстро и бесплатно переправиться паромом через AJ к пирсу NDSM. Эта достопримечательность Амстердама ранее была одним из самых крупных судостроительных заводов в мире, где регулярно спускали на воду огромные танкеры. Теперь это главный развлекательный и художественный комплекс города. Здесь нашли дом около 400 художников, архитекторов, дизайнеров и инновационных компаний. Он служит площадкой для музыкальных фестивалей и других культурных событий. На фоне кранов, огромного ангара и навесов это место отдыха с друзьями, посещение концертов и выставок. А если тщательно спланировать выходные в Амстердаме, вы найдете еще что-нибудь интересное в NDSM, а именно посетите самый большой и самый необычный блошиный рынок в Европе – IJ-Hallen. Это крытый рынок с 500 ларьками, который имеет прекрасную атмосферу и выгодные цены. Здесь продают уникальные товары, такие, как одежда и предметы интерьера. Узнать дату открытия и закрытия рынка можно на его официальном сайте. Позаботьтесь о покупке входных билетов заранее. Они стоят €6 для взрослого и €2.5 для ребенка, а если хотите попасть раньше, заплатите €10 за билет с 10 утра.

Уличное искусство, пивоварни и квартал красных фонарей

Уличное искусство является важной частью шарма Амстердама. Источник: Image Straatmuseum.com

Обязательно включите в путеводитель на выходные в Амстердаме уникальный музей уличного искусства STRAAT. Он расположен в бывшем складе площадью 8000 квадратных метров на пристани NDSM. Это одновременно открытое пространство для уличного искусства и граффити и национальная достопримечательность. Здесь представлено более 180 работ от более 170 художников, большинство из которых созданы на месте. Это большие настенные работы, которые откроют вам другую сторону уличного искусства. После любования ими отправляйтесь на обед в Plek, непринужденный ресторан на искусственном пляже с потрясающим видом на реку. Здесь подают здоровые сытные блюда из местных продуктов с акцентом на вегетарианскую и веганскую еду.

Далее продолжайте исследовать искусство в Амстердаме, посетив Nxt Museum. Это первый музей в Нидерландах с галереей, посвященной искусству новых медиа. Вы также можете отвлечься и посетить Blast Galaxy, приют для фанатов игр. Еще один состав превращен в игровой клуб, где можно весело провести время, играя на более чем сотне различных игровых автоматов за небольшую плату.

Проведите ужин в волшебном ресторане Coba. Меню вдохновлено мексиканской кухней и ее традиционными ингредиентами, так что вам захочется попробовать необычные тако. Если вы не любите острую еду, выберите изысканный ресторан EUROPIZZA. Он предлагает небольшое меню пицц, закусок и блюд с упором на местные продукты. Оба эти места популярны, поэтому бронируйте столики заранее.

Еще одна интересная часть того, чем заняться на выходных в Амстердаме, это исследовать местную культуру пивоварения. Недалеко от ресторанов есть две пивоварни. Первая — Walhalla, мини-пивоварня, производящая отличные эли и ряд уникальных сортов пива. Попробуйте несколько, наслаждайтесь закусками и слушайте живую музыку. Вторая пивоварня, Oedipus, рассчитана на большее количество посетителей. Здесь производят пару десятков основных и сезонных сортов пива, а местный ресторан разливает свежие напитки на месте, которые можно дополнить бургерами The Beef Chief.

Завершите день одной из лучших вечеринок в Амстердаме в Skatecafe или вернитесь паромом к De Wallen, крупнейшему и известному кварталу красных фонарей Амстердама. Стоит отметить, что эта часть города обычно очень людна, практически переполнена туристами (часто пьяными), так что впечатлений будет много, но не всегда приятных. Но это приключение, которое вы точно не забудете.

Насыщенный финал в воскресенье

В последний день вашего уик-энда в Амстердаме прогуляйтесь по модным районам города и каналам.

Девяти улиц

Лучший способ начать день в новом городе – это сытный завтрак. В Амстердаме есть множество отличных мест, чтобы разнообразить ваши завтраки. К примеру, это может быть традиционное меню в оригинальном ресторане Greenwoods возле канала Keizersgracht. От аутентичного английского завтрака до бургеров и американских блинов здесь подают классические блюда для завтрака и бранча целый день. Вы также можете зарядиться белком в Omelegg, где подают омлеты всех размеров, форм и начинок. Еще один отличный вариант в центре — Mortimer, который может похвастаться одним из лучших кофе в городе, круасанами, сэндвичами и американской выпечкой.

Далее продолжайте шоппинг, особенно потому, что один из самых замечательных районов города, Девять улиц, или De Negen Straatjes, имеет множество интересных бутиков и магазинов на любой вкус. Например, вы можете искать винтажную одежду в Episode, отведать знаменитое печенье ручной работы в Het Koekemannetje или разнообразить вечера с семьей и друзьями новой настольной игрой The Gamekeeper, которая продает сотни различных аркадных, карточных и образовательных игр, пазлов и т.д.

Далее следует посетить музей Foam, посвященный фотографии. Эта галерея расположена в модернизированном здании на канале Keizersgracht и регулярно проводит выставки, демонстрирующие фотографию в разных жанрах: история, документалистика, повседневная жизнь и мода. В музее также есть библиотека, книжный магазин и атмосферное кафе.

Водная прогулка по каналам

Прогулка по каналам позволит лучше рассмотреть архитектуру города. Источник: Image by Nikolay Nachev/Pixabay

Уикенд в Амстердаме не может обойтись без каналов: это обязательный пункт для каждого туриста. Исследование этих водных путей – отличный способ осмотреть улицы города, увидеть известные достопримечательности и полюбоваться архитектурой. Вы можете совершить круиз по каналам на кораблях с прозрачными крышами или выбрать романтический ночной круиз, во время которого вы насладитесь огнями вечернего города и его ночной атмосферой. Многие компании предоставляют круизы с экскурсией по Амстердаму. К примеру, Captain Jack предлагает классический круиз на электрической лодке от Рейксмузея через каналы, внесенные в список ЮНЕСКО. На лодке есть бар, а в стоимость тура входит гид. Стоимость билета - €39.95. Еще один интересный вариант от этой компании – комбинированный тур по каналам с последующим переездом на велосипеды, предоставленные Captain Jack, для путешествия по сельской местности. Вы посетите фабрику сабо, творожную ферму, отведаете несколько сортов сыра, увидите старую ветряную мельницу и плавучие дома. Вы также можете арендовать лодку в Амстердаме, например от Mokumboot, с водителем или без. Так вы можете составить свой маршрут по каналам, увидеть величественные здания на их берегах и красивые мосты. Стоимость аренды составляет от €95 за два часа. Какой бы способ водной прогулки вы ни выбрали, он позволит увидеть город из другой перспективы в прямом смысле.

Если у вас есть еще одна ночь.

Перекусите интересной корейской едой в The Bab Oud West, прежде чем отправиться в культовый кинотеатр Lab111, который показывает смесь классических и современных фильмов, необычных жанров и проводит выставки. После фильма вы можете посидеть в баре Strangelove, чтобы обсудить увиденное и выпить в хорошей компании.

Чтобы завершить выходные в Амстердаме, посетите бар знаменитой пивоварни Gebrouwen Door Vrouwen. Как следует из названия, ее создали две сестры, которые перешли от домашнего пивоварения в частную пивоварню и собственное специализированное заведение. Здесь вы можете насладиться прекрасным крафтовым пивом и закусками и поразмышлять над всем, что вы сделали и что поразило вас во время этих насыщенных выходных в Амстердаме за бокалом.