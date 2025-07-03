Топ-11 отелей Амстердама: исторические особняки и дома на каналах

Выбор отеля, который отвечает вашим требованиям и ожиданиям, является важной частью планирования поездки. Это место, куда вы будете возвращаться после насыщенного дня прогулок, осмотра достопримечательностей и приключений. Низкое качество обслуживания, неудобная кровать или неисправные приборы могут оставить неприятный осадок, который испортит воспоминания об отпуске. Если вашей целью является Амстердам, вам повезло, ведь в городе и его окрестностях есть множество лучших отелей. В этом отношении город оправдывает свои амбиции.

Прекрасные отели можно найти в разных районах Амстердама. Многие из них предлагают гораздо больше, чем просто отличный сервис и комфортные номера. Самые оцененные отели в Амстердаме могут предложить необычное размещение и уникальный опыт. К примеру, приходилось ли вам останавливаться в бывших типографиях или домах на каналах 18 века? Топовые отели Амстердама так же эксклюзивны, как и знаменитые достопримечательности голландской столицы. Благодаря удобному расположению, первоклассному сервису и интересной истории, представляем 11 лучших отелей в Амстердаме.

1. Waldorf Astoria Amsterdam

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Herengracht 542-556, Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : https://www.hilton.com/en/hotels/amswawa-waldorf-astoria-amsterdam/

Каждый люкс имеет увлекательную историю и элегантную отделку. Источник: Image Hilton.com

Этот известный пятизвездочный отель расположен в самом сердце Амстердама и окружен объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Шесть монументальных дворцов, слагающих гостиничный комплекс вдоль канала Херенграхт, были созданы в 17 веке. Его внешняя и внутренняя отделка столь же роскошна, как и атмосфера вокруг. Оживленная площадь Рембрандта расположена в 150 метрах, а знаменитая торговая улица PC Hooftstraat и Музейный квартал – в 1,5 км. Отель предлагает элегантные номера, люксы и лофты с уникальным декором, сочетающим аутентичный голландский дизайн и исторические детали. Каждый номер оснащен всеми современными удобствами, просторными ванными комнатами и видами на канал или сад во внутреннем дворе. На территории отеля есть роскошный спа-центр Guerlain с закрытым бассейном, комнатами для процедур и массажа, сауной и фитнес-центром. Гости могут бесплатно взять велосипеды для исследования города.

2. The Hoxton

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Herengracht 255, Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : https://thehoxton.com/amsterdam/

Филиал отличных отелей в Амстердаме, The Hoxton состоит из пяти домов на каналах, где когда-то размещалась мэрская резиденция. Королевский дворец и Дом Анны Франк находятся в 400 метрах. В отеле 111 номеров с удобными кроватями, паркетным полом, телевизорами с кабельным телевидением и просторными современными ванными комнатами с туалетными принадлежностями. Некоторые номера имеют гостиную, а многие окна выходят на канал. Здесь уделено большое внимание деталям: от декора, который выглядит как из журнала Elle Decoration, до карты в номерах с хорошими кафе и ресторанами и завтрака в пакете, который каждое утро любезно вешают на дверь. Это часть дружественного к гостям подхода, чтобы сделать их пребывание особенным. Как и в других хороших отелях Амстердама, вы захотите проводить столько же времени в их ресторане или баре, сколько в номере. Lotti's представляет вкусную еду и коктейли, а уютные мягкие кресла и мягкое освещение заставляют желать остаться здесь на целый день. Но стоит выйти наружу, ведь район De 9 Straatjes прячет жемчужины города: брендовые бутики, специализированные кафе, изысканные рестораны, а также достопримечательности и популярные развлекательные заведения.

3. Sweets Hotel

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Различные локации вдоль каналов, Amsterdam, Netherlands

Вебсайт : https://sweetshotel.amsterdam/

Совершенно новый способ почувствовать Амстердам предлагает одну из лучших гостиниц города. Sweets – это апартаменты в 28 знаменитых домах на мостах через каналы, являющиеся одним из символов города. Ранее в них жили смотрители, отвечавшие за закрытие и открытие мостов для пропуска лодок. Каждый из этих домов в Амстердаме превращен в небольшой стильный двухместный номер со спальней, ванной комнатой и всеми необходимыми удобствами, как в типичных отелях Амстердама. Во всех номерах есть двуспальная кровать, мини-холодильник, бесплатный Wi-Fi и планшет с информацией об активности и достопримечательности, а некоторые имеют мини-кухню. Многие дома на мостах являются национальными достопримечательностями. Во всех номерах есть прекрасные виды на каналы. Некоторые расположены на оживленных перекрестках, другие выходят на тихое озеро рядом. Вы можете выбрать апартаменты с расположением по вашему вкусу, например, дом на мосту Sluis Haveneiland IJburg между двумя популярными парками и множеством ресторанов и магазинов вокруг, двухэтажный IJdoornlaanbrug с очаровательным видом на старую ветряную мельницу. Некоторые дома расположены в более спокойной обстановке, идеальной для тихого отдыха. Некоторые идеально оформлены для романтического побега, а другие имеют открытую площадку для отдыха.

4. Hotel Estheréa

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Singel 303-309, Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : https://www.estherea.nl/

Еще одна прекрасная гостиница Амстердама у воды расположена в красивейшем здании 17 века в центре города на старейшем канале Сингел, в пешей доступности от площади Дам, музеев, ночных клубов и главного торгового района. Вокруг много кафе и ресторанов. Начавшись как скромный гостевой дом на 12 номеров во время Второй мировой войны, сегодня это одна из топ-5 отелей Амстердама, предлагающая 91 роскошный номер и два люкса. Это уютное место в классическом стиле в тихом районе, идеальное для спокойного отдыха. Центральное расположение делает его удобной отправной точкой для исследования города. Каждый номер оформлен индивидуально в романтической тематике и имеет собственную ванную комнату. Во время пребывания в iPad предоставляется бесплатный Wi-Fi и библиотека, а номера предлагают прекрасные виды на канал. Отель предлагает завтрак, включающий горячие блюда, закуски, фрукты и соки, а лаундж с видом на канал предлагает бесплатный кофе, горячий шоколад и чай. В отеле также есть бар Maria's, который работает круглосуточно. Другие удобства включают прокат велосипедов, доставку еды и напитков в номер, бизнес-центр, тренажерный зал и бесплатную подземную парковку.

5. Pulitzer Amsterdam

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Принсенграхт 323, Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : https://www.pulitzeramsterdam.com/

25 домов 17 и 18 веков на живописных берегах каналов Принсенграхт и Кейзерсграхт являются квинтэссенцией голландской элегантности. 225 номеров и люксов этого пятизвездочного топ-отеля приветствуют гостей стильными и современными интерьерами и охватывают комфорт для спокойного отдыха между прогулками по Амстердаму. Отель расположен в районе Девяти улиц среди самых знаменитых каналов города. Достопримечательности, такие как Дом Анны Франк, район Иордаан и площадь Дам, можно добраться пешком за 15 минут. Отель оформлен с использованием современных трендов и традиционного голландского стиля. Его полностью отремонтировали в 2016 году. Гости имеют доступ к уютным номерам с продуманными услугами: от старинных телефонов в стиле здания и бесплатного Wi-Fi до роскошных туалетных принадлежностей и наборов для ремонта велосипедов. Все номера отличаются по дизайну, планировке и размеру. Есть ресторан Jansz, специализирующийся на современной голландской кухне от местных фермеров, и элегантный бар Pulitzer's, предлагающий современный взгляд на историю коктейлей. Обедать можно также на свежем воздухе в ресторане Pulitzer's Garden с видом на прекрасный сад. Один из самых красивых отелей Амстердама можно добраться на лодке, или вы можете заказать круиз по каналу с коктейлем в руке.

6. INK Hotel Amsterdam - MGallery by Sofitel

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Nieuwezijds Voorburgwal 67, Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : https://all.accor.com/hotel/8080/index.en.shtml

Лучшие отели всегда радуют гостей отличными ресторанами. Источник: Image Ink-hotel-amsterdam.com

Этот отель в историческом здании предлагает лучшее расположение в Амстердаме для комфортного отдыха во время короткого отпуска или остановки во время поездки, ведь он расположен недалеко от вокзала. В то же время он достаточно тих, чтобы не мешать спокойному отдыху. Ранее это здание было офисом газеты De Tijd, но сегодня здесь расположена одна из самых модных гостиниц Амстердама. Он является частью роскошной серии M Gallery от Sofitel. Четырехзвездочный отель имеет 149 номеров и красивый внутренний дворик. Он расположен в 5 минутах от площади Дам. Все номера спроектированы известными архитекторами и оснащены 40-дюймовыми телевизорами, сейфами, минибарами, ванными комнатами с халатами и премиум-туалетными принадлежностями. В отеле есть ресторан с круглосуточным меню, ночными закусками и бар PRESSROOM, названный так, поскольку он занимает прежний пресс-центр. Лаундж-библиотека также отдает дань "газетному прошлому": посетители могут насладиться напитком на удобных диванах у камина, рассматривая номера De Tijd 1904 года, использованные в качестве декора. В распоряжении гостей круглосуточный фитнес-центр.

7. Hotel V Fizeaustraat

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Fizeaustraat 2, Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : https://www.hotelv.nl/en/hotels/hotel-v-fizeaustraat/

Этот лучший отель с расслабленной атмосферой расположен в бывшем офисном здании в зеленой и тихой зоне Амстердам Ост, в 2,4 км от театра Карре. Он хорошо расположен, ведь находится недалеко от транспортной развязки, так что не придется жертвовать хорошим доступом к центру города ради тишины. Место вдохновлено классикой 1970-х, что видно в винтажной мебели, пышных коврах и гобеленах, деревянных панелях и низких кожаных диванах, в которые можно погрузиться и забыть о суматохе. Он поражает изысканным минимализмом и спокойной цветовой гаммой, но также имеет необычные элементы декора, такие как необработанные бетонные пятна или гигантская люстра из велосипедных цепей, что заставляет гостей задержаться и внимательнее рассматривать интерьер. В отеле 91 просторный номер с захватывающими видами на город, каждый оснащен телевизором, кофеваркой, кондиционером и ванной комнатой с туалетными принадлежностями. В некоторых номерах есть зона отдыха. Доступны прокат велосипедов, частная парковка и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут позагорать на террасе, посетить ресторан The Lobby на ужин или напиток в баре, а затем устроиться в лаундже у открытого камина.

8. Zoku Amsterdam

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Weesperstraat 105, Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : https://www.livezoku.com/amsterdam/

Это один из самых оцененных отелей в Амстердаме, где можно остановиться на пару дней или несколько месяцев. Он ориентирован на бизнес-путешественников со всего мира и предлагает лофты с расслабленной атмосферой для отдыха, работы и общения, где можно чувствовать себя как дома. Отель расположен в 700 метрах от площади Рембрандта и в двух остановках метро от Центрального вокзала. Каждый лофт оснащен полностью оборудованной кухней, ванной комнатой с душем и бесплатными туалетными принадлежностями. Есть скрытая лофт-кровать, большой стол в центре комнаты для работы, обедов и использования как гостиная, удобный диван рядом, телевизор и кондиционер. По всей территории есть доступ к высокоскоростному Wi-Fi. Гости могут подняться на террасу на крыше, которая предлагает красивейшую панораму города. В распоряжении гостей ресторана Living Kitchen и бар Kindred Spirits. В отеле также есть частная парковка. Это лучший отель для деловых поездок, удаленной работы, выездных мероприятий и длительного пребывания в Амстердаме.

9. art'otel Amsterdam

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Принс Hendrikkade 33, Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : https://www.artotels.com/en/hotels/artotel-amsterdam

Креативная сторона Амстердама отражена в одной из топовых гостиниц Нидерландов, серьезно относящейся к своей концепции. Здесь можно найти 120 скульптур Atelier Van Lieshout, творческой студии известного голландского скульптора и художника. Все они отвечают общей теме жизни и смерти и в совокупности формируют масштабное произведение искусства. 107 номеров отеля украшены оригинальными произведениями искусства и смелым декором, сочетающим золотые скульптуры в ванной и яркое джазовое пурпурное освещение. Это звучит как жизнь в художественной галерее, но преимущества для гостей не заканчиваются. Отель предоставляет доступ к самым интересным местам города. К примеру, пакет City Break Experience включает бесплатный вход в огромную галерею уличного искусства, музей STRAAT. Есть роскошный ресторан португальско-азиатской фьюжн-кухни Arca, отличный бар, бассейн и финская сауна. Это хороший и необычный отель для пребывания в Амстердаме, расположенный около квартала красных фонарей, центрального вокзала и в пешей доступности к известным достопримечательностям.

10. CitizenM

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Prinses Irenestraat 30, Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : https://www.citizenm.com/hotels/europe/amsterdam/amsterdam-schiphol-airport-hotel

Один из самых необычных отелей расположен вблизи аэропорта. Источник: Image Citizenm.com

Отели возле аэропорта обычно не ассоциируются с популярным и комфортабельным пребыванием, но в Амстердаме это не так. CitizenM – это отель из транспортных контейнеров, который представляет будущее этого бизнеса. Проект был инициирован Раттаном Чадхой, основателем и генеральным директором сети магазинов Mexx в Амстердаме. Идея заключалась в том, чтобы собрать все необходимое в номере площадью 14 квадратных метров. Результат — номера с огромными окнами, гигантской кроватью с роскошной постелью, душем с бесплатными туалетными принадлежностями, телевизором с кабельным или спутниковым телевидением и управляющей всем этим панелью, а также освещением и температурой. Это необычный отель на 355 номеров для путешественников, которые ищут что-нибудь другое. В номерах есть сейф, письменный стол, бесплатный Wi-Fi и плотные шторы, чтобы помочь справиться с джетлагом. Бар/ресторан CanteenM работает круглосуточно, подавая разнообразные блюда и закуски днем и пиво или коктейли вечером. Утром подают завтрак в формате шведского стола с премиум-кофе и другими горячими напитками. Если вы боитесь задержек рейсов, это лучший отель в Амстердаме для таких случаев, ведь он расположен всего в нескольких минутах ходьбы от главных терминалов. Отсюда можно в любое время добраться прямым поездом до деловых районов и центра города.

11. The Social Hub Amsterdam City

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Wibautstraat 129, Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : https://www.thesocialhub.co/amsterdam-city

Как и многие топовые отели в Амстердаме, это здание также имеет интересную историю. Раньше это была типография, а теперь здесь живут студенты, которые ищут кампусный образ жизни. Но вы можете обойти учебные комнаты и столы для пинг-понга и воспользоваться другими преимуществами: выгодной ценой, бассейном на территории и дизайнерским прокатом велосипедов. Это также лучший отель для длительного пребывания в Амстердаме благодаря специальным тарифам от 14 дней до года, включающим бесплатные велосипеды, скидки на еду и напитки и частный почтовый ящик. Отель расположен в 20 минутах ходьбы или 5 минутах езды на метро до центра города (станция метро Wibautstraat прямо возле отеля). Рядом есть рестораны и клубы. Отель популярен не только среди студентов, но и среди туристов и ищущих вдохновенное место для отдыха во время путешествия. Дизайнерские номера оснащены удобными кроватями, ванными комнатами и телевизорами с кабельным телевидением, а также библиотека, кафе, бесплатный тренажерный зал и места для работы. Гости могут проводить время, общаясь или работая во лбу, развлекаться в игровой зоне, а затем отправиться в бар.