Трамп снова пытается быть модератором войны

Президент США Дональд Трамп снова пытается добиться результатов в модерации войны россии против Украины. Уже не раз говорил, что выходит из процесса, и многое вообще говорил. Отводил пути две недели минимум трижды, но… кажется на такие заявления Москва уже просто не реагирует. Но неожиданная активность. Сегодня Трамп почти час разговаривал с Путиным по телефону. Завтра запланирован телефонный разговор с президентом Зеленским

Наверное, мы снова видим попытку Трампа покончить с конфликтом быстро, выслушав две стороны. Это пустая трата времени. Ибо такое работает, когда разногласия в позициях сторон незначительны. Просто они не слышат друг друга. И здесь влиятельный посредник может все уладить. Но это не наш случай. Нет "незначительных разногласий на фоне просто нежелания разговаривать"

Кремль до сих пор стремится очень много. Более того, пути лично верят, что он либо сможет достичь своих целей военным путем, либо заставит нас пойти на принципиальные уступки. Точка. То, что требует Москва, пока выглядит как условия капитуляции Украины. Всё просто. Со своей стороны, Украина переживает очень тяжелый период. Да, нас давят на фронте, враг обстреливает города в тылу. Тем не менее фронт не посыпался. Ежедневно есть инфа об очередном "запретном" российском генерале, или уничтожены самолеты и вертолеты. Киев никак не похож на готового к капитуляции от истощения

Тем не менее, очень ждем результатов этих разговоров. По сегодняшнему разговору с путиным Дональд Трамп пока молчит. А помощник бункерной крысы Ушаков очень говорит, что: Трамп снова задавал вопрос о скорейшем прекращении военных действий. А Путин отметил, что "длится поиск политического переговорного разрешения конфликта". То есть, видимо, Трамп снова спрашивал, почему нет прекращения огня и пытался соблазнить перспективным соглашением. Он же мастер сделок. Путин же испуганно оглядывался в сторону Пекина и что-то ворчал о поиске компромисса, половцев и печенегов.

То есть – ни о чем. Надеемся, что завтрашний разговор с Трампа с Зеленским будет более конструктивным. Не в формате "у тебя нет карт", а "кремлевский воин всех уже достал, давай его совместно дожмем". Очень надеюсь…