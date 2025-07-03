Лучшие курорты ''все включено'' для пребывания в Пунта-Кане: топ-13 локаций

Пунта-Кана — одно из главных туристических направлений Доминиканской Республики, которое может похвастаться более чем 30 милями отличных пляжей с белым песком. Здесь также расположен международный аэропорт, поэтому путешественникам легко добраться до места назначения.

Все курорты "все включено" в Пунта-Кане предлагают первоклассный сервис и удобства, соревнуясь в ухоженности территории, разнообразии развлечений, активности на свежем воздухе и вкусной еде. Взрослые могут расслабиться в зонах без детей, в то время как семьи могут весело провести время в аквапарках или выбрать занятия в клубах для младших гостей.

Побережье Пунта-Каны – это место встречи Атлантического океана и Карибского моря, поэтому гости курортной зоны имеют безграничные возможности для дайвинга, рыбалки, снорклинга и других водных видов спорта. Среди других популярных активностей — экскурсии в близлежащие тропические леса, гольф, спа-процедуры и, конечно, пляжный отдых.

Независимо от того, планируете ли вы романтический отпуск или хотите весело и беззаботно провести время с детьми, лучшие курорты "все включено" в Пунта-Кане ждут вас. Следующая подборка поможет выбрать лучший вариант для вашего тропического происшествия.

Margaritaville Island Reserve Cap Cana

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Juanillo Beach, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт : https://www.margaritavilleislandreservecapcana.com/

Margaritaville Island Reserve Cap Cana, курорт "все включено" в Пунта-Кане, расположен в уникальной заповедной зоне. Вы можете выбрать из более 500 люксов или остановиться в одной из 39 роскошных вилл. На территории отеля есть десять ресторанов и пять баров. У вас есть возможность ежедневно пробовать новые блюда во время отпуска.

Среди удобств и активностей Margaritaville Island Reserve:

Ежедневная развлекательная программа;

Теннисный корт;

Немоторизованные водные виды спорта;

Корт для пикболбола;

Фитнесс-центр;

Круглосуточное обслуживание номеров;

Бассейны и доступ к чрезвычайному пляжу Juanillo.

Кроме того, этот курорт с высоким рейтингом "все включено" в Пунта-Кане идеально подходит для семейного отдыха. Пока взрослые наслаждаются спа-процедурами, дети от 4 до 12 лет могут весело проводить время в детском клубе Parakeets, который работает каждый день и предлагает насыщенную и интересную программу.

Hard Rock Hotel Punta Cana

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Bavaro Beach, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт : https://www.hardrockhotelpuntacana.com/

Роскошные удобства премиум-курорта. Источник: Image by Adalberto Didou didou/Pixabay

Один из лучших курортов "все включено" в Пунта-Кане расположен вдоль пляжа Баваро, занимая более 120 акров ухоженной территории. Гордостью Hard Rock Hotel Punta Cana является поле для гольфа, спроектированное Джеком Никлаусом на 18 лунок.

На территории отеля есть 13 бассейнов, девять ресторанов и круглосуточное обслуживание номеров. Вы можете насладиться вкусной едой. Ежедневные развлечения включают волейбол, водную аэробику, боулинг, аркадные игры, лазертаг и т.д. Особое внимание следует обратить на ночную программу, которая включает караоке, вечеринки, живые музыкальные выступления, конкурсы и многое другое.

Стоимость лучшего "все включено" в Пунта-Кане охватывает не только питание, но и высококачественный алкоголь и изысканные вина. Расширенные тарифные опции включают в себя неограниченные спа-процедуры, экскурсии, фотосессии, верховую езду, дайвинг и многое другое.

Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Bavaro Beach, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт : https://www.melia.com/en/hotels/dominican-republic/punta-cana/paradisus-palma-real-golf-spa-resort

Один из лучших курортов "все включено" в Пунта-Кане – Paradisus Palma Real Golf and Spa Resort. Комплекс расположен на берегу великолепного пляжа Баваро и окружен яркими тропическими садами.

Стоимость пакетного тура включает в себя неограниченные напитки и питание. Если вы хотите беззаботного романтического отдыха, рекомендуем выбрать категорию The Reserve, доступную только взрослым. Она предоставляет доступ к частной пляжной зоне и бассейну, средиземноморскому ресторану, индивидуальному заселению и выселению, а также персональным услугам консьержа.

Активности, доступные для гостей курорта, включают теннис, волейбол, пляжный футбол и баскетбол. На территории отеля есть большой семейный бассейн, детская зона, рестораны с международной кухней.

Melia Punta Cana Beach

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Bavaro Beach, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт : https://www.melia.com/en/hotels/dominican-republic/punta-cana/melia-punta-cana-beach

Не просто хороший курорт "все включено" в Пунта-Кане, а полноценный оздоровительный комплекс Meliá Punta Cana Beach предназначен только для взрослых и расположен на великолепном пляже Баваро. На территории отеля есть большой спа-центр, тренажерный зал, частный бассейн и эксклюзивная зона ресепшн. Лучшие виды на океан открываются из эксклюзивного лаунджа на крыше.

Тариф "все включено" включает в себя неограниченные напитки и питание в ресторанах и барах курорта. Для гостей доступны различные мероприятия и активности, такие как велотуры, медитация и фитнес-занятия. Вы можете остановиться в просторных и стильных номерах Wellness-Inclusive, созданных для улучшения вашего пребывания и максимального удовольствия от пребывания в удивительном тропическом курорте.

Hilton La Romana Resort & Spa

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Playa Bayahibe, La Romana, Dominican Republic

Вебсайт : https://www.hilton.com/en/hotels/pujlrhh-hilton-la-romana-an-all-inclusive-adult-resort/

Веселые водные активности. Источник: Image MustangJoe/Pixabay

Один из лучших курортов "все включено" в Пунта-Кане – Hilton La Romana Resort and Spa, предназначен только для взрослых. Комплекс окружен тропическими джунглями вдоль живописного девственного пляжа. Новый изысканный курорт показывает карибскую элегантность и высокий уровень сервиса. Варианты размещения варьируются от просторных номеров до элегантных люксов. Тариф "все включено" в Пунта-Кане включает в себя:

Элитные алкогольные напитки;

Обеды без предварительного бронирования в специализированных ресторанах;

обслуживание номеров;

Услуги консьержа;

Минибар с пивом, соками, безалкогольными напитками;

Ежедневные развлечения днем и ночью, включая тематические вечеринки и активности на побережье;

Занятия в полностью оборудованном фитнес-центре.

На территории есть ночное казино (с 19:00 до 2:00), спа-центр и интересные экскурсии. Активности, доступные для гостей, включают пляжный волейбол, уроки танцев, каякинг и катание на катамаранах, настольные игры и т.д.

Bahia Principe Grand Punta Cana

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Bavaro Beach, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт : https://www.bahia-principe.com/en/hotels/punta-cana/grand-bahia-principe-punta-cana

Bahia Principe Grand Punta Cana предлагает лучший "все включено" в Пунта-Кане, Доминиканская Республика. Курорт расположен на берегу великолепного пляжа Баваро, открывающего безграничные возможности для разнообразных активностей – от каякинга и снорклинга до волейбола на белом песке.

Пакет "все включено" включает:

питание в формате шведского стола;

Детский аквапарк;

Один ужин на каждые семь дней пребывания;

Широкий выбор безалкогольных и алкогольных напитков;

Развлекательные программы для детей и взрослых;

Тренажерный зал;

Минибар с закусками, пивом и безалкогольными напитками;

Уроки дайвинга в бассейне.

Дети от 4 до 12 лет могут весело проводить время в специальном клубе. Дополнительно можно заказать массаж и косметические процедуры, курсы парусного спорта или падлбординга, тематические ужины и многое другое.

Breathless Punta Cana Resort & Spa

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Uvero Alto, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт : https://www.breathlessresorts.com/en_us/resorts/dominican-republic/punta-cana

Среди самых оцененных курортов "все включено" в Пунта-Кане – Breathless Punta Cana Resort and Spa. Пляжный комплекс предлагает размещение в 750 люксах с приватными террасами или балконами, гидромассажными ваннами и современным стильным декором. Апартаменты имеют вид на тропические сады, бассейн или океан. Вы можете получить доступ к VIP-сервису и эксклюзивным преимуществам, выбрав пакет xhale club. Следует учесть, что отель предназначен исключительно для взрослых.

Гости могут насладиться шведским столом, семью ресторанами à la carte и круглосуточным обслуживанием номеров. Пакет также включает в себя фитнес-занятия, разнообразные развлечения и доступ к бассейну с баром и лаундж-зоной. Кроме того, вы можете воспользоваться привилегиями мирового класса в спа-центре Dreams Onyx, расположенном неподалеку.

Hilton La Romana Resort & Water Park

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Playa Bayahibe, La Romana, Dominican Republi

c Вебсайт : https://www.hilton.com/en/hotels/pujlrhh-hilton-la-romana-an-all-inclusive-family-resort/

Если вы ищете самые лучшие курорты "все включено" в Пунта-Кане для семей, рекомендуем выбрать Hilton La Romana Resort and Water Park. Отель предлагает бесконечные развлечения и активность для детей и взрослых, захватывающие виды и неограниченные возможности для пляжного отдыха.

Особенностью этого карибского курорта "все включено" в Пунта-Кане является новый аквапарк, окруженный пышным тропическим лесом, с разнообразными горками и аттракционами, большой зоной для плавания. На территории есть восемь вариантов питания и круглосуточное обслуживание номеров.

Hilton La Romana Resort предлагает клубы для детей и подростков под наблюдением. Курорт организует ежедневные развлекательные мероприятия, тематические вечеринки и многое другое.

Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Uvero Alto, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт : https://www.nickresortpuntacana.com/

Лучший курорт "все включено" в Пунта-Кане для семей с детьми всех возрастов – Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana. Это не просто отель, а целый тематический комплекс, расположенный в Уверо Альто. Курорт совмещает удобства мирового класса с любимыми героями фантастических мультфильмов. Вы можете остановиться в люксах с доступом к воде. Поклонники Губки Боба будут в восторге от двухэтажной виллы Pineapple, которая выглядит так, будто сошла с кадров любимого мультфильма. В апартаментах есть две спальни и три ванные комнаты, пейзажный бассейн и аутентичный декор в стиле Бикини Боттом.

Пока взрослые отдыхают в спа, дети могут проводить время в аквапарке Aqua Nick, Character Central и Club Nick. Этот топовый курорт "все включено" в Пунта-Кане имеет несколько вариантов питания, предлагающих азиатскую и итальянскую кухню. Младшие гости придут в восторг от завтраков в стиле любимых героев, фотосессий с персонажами мультфильмов.

Hyatt Ziva Cap Cana

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Juanillo Beach, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт : https://www.hyatt.com/en-US/hotel/dominican-republic/hyatt-ziva-cap-cana/pujzv

В список оцененных курортов "все включено" в Пунта-Кане входит Hyatt Ziva Cap Cana. Комплекс расположен на живописном пляже Juanillo, предлагая широкий спектр премиум-удобств и невероятные виды на океан. Есть пейзажные бассейны, аквапарк и фитнесс-центр. Также на территории есть шесть ресторанов и семь баров, а открытый амфитеатр регулярно проводит различные мероприятия с музыкантами и танцорами.

Один из самых популярных курортов "все включено" в Пунта-Кане идеально подходит для семей, ведь младшие гости могут проводить время в детском клубе и участвовать в играх под наблюдением каждый день. Для подростков в возрасте от 13 до 17 лет также доступны развлечения, включая возможность насладиться гонкой Формулы-1.

Catalonia Bávaro

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Cabeza de Toro, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт : https://www.cataloniahotels.com/en/hotel/catalonia-bavaro

В Пунта-Кане многие курорты "все включено" предназначены для семей, таких как Catalonia Bávaro. Этот комплекс расположен в Кабеза де Торо, всего в 20 километрах от международного аэропорта.

Варианты размещения включают люксы и младшие люксы, а также виллы, окруженные тропическими лесами и озерами. Кроме проживания, цена включает в себя коктейль на поздравления, закуски и трехразовое питание, четыре ужина на каждые семь дней пребывания, алкогольные и безалкогольные напитки в ресторанах и барах. Гостей ждут еженедельные уроки латиноамериканских танцев и громкая пляжная вечеринка с живыми выступлениями. Другие активности включают теннис, футбол и один час обучения гольфу.

Royalton Splash Punta Cana

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Bavaro Beach, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт : https://www.royaltonresorts.com/en/resorts/royalton-splash-punta-cana

Один из самых лучших курортов "все включено" в Пунта-Кане может похвастаться не только казино, но и огромным аквапарком, который может конкурировать с другими подобными заведениями в Карибском бассейне по масштабу. Royalton Splash Punta Cana также предлагает чистый и хорошо оборудованный пляж с белым песком для отдыха.

Варианты размещения включают более 500 просторных люксов и номеров с премиум-удобствами, частными балконами, душами с дождевой лейкой и круглосуточного обслуживания. На территории отеля есть шесть ресторанов и баров, спа-центр и фитнес-центр, а также несколько бассейнов.

Для семей важным аспектом лучшего "все включено" в Пунта-Кане является наличие детских (4-12 лет) и подростковых (13-17 лет) клубов.

Zoetry Agua Punta Cana

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Uvero Alto, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт : https://www.zoetryresorts.com/en_us/resorts/dominican-republic/agua-punta-cana

Лучший курорт "все включено" в Пунта-Кане расположен на пляже Уверо Альто, рядом с фантастическим коралловым рифом. Варианты размещения включают в себя 96 люксов, оформленных натуральными материалами, такими как дерево и природный камень, подчеркивающий экологическую направленность.

Кроме проживания, еды и напитков, тариф "все включено" включает следующие преимущества:

Верховую езду;

Спа-процедуру по выбору;

Круглосуточные услуги консьержа;

Неограниченный доступ к гидротерапии.

Четыре ресторана à la carte предлагают карибскую и международную кухню. На территории отеля есть открытый бассейн и фитнес-центр. Гости могут пользоваться снаряжением для водных видов спорта и проводить время на частном пляже с шезлонгами и зонтиками.