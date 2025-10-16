Какие типы КАБов могут долетать до тыловых украинских городов и от чего это зависит

Вечером 9 октября город Днепр был атакован КАБом, а на следующий день состоялась повторная попытка. Примечательно, что оба средства поражения были сбиты на подлете к областному центру. Но у многих возник ряд вопросов, в частности: неужели такие авиабомбы теперь могут долетать и до Днепра и неужели мы научились их сбивать?

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Зачастую, когда мы говорим о КАБах, то подразумеваем корректируемые авиационные бомбы классического, советского семейства ОФАБ-250/500/1500/3000, а также их вариации – такие, как ОДАБ, РБК, БЕТАБ и т.д.

Эти авиационные бомбы, изначально свободного падения, приобретают свойства корректируемых планирующих посредством установки на них УМПК (универсальных модулей планирования и коррекции).

Дальность полета таких бомб зависит от ряда факторов, начиная от веса самого боеприпаса и заканчивая высотой сброса. Поэтому классические авиационные бомбы зачастую не могут долетать до таких городов, как Днепр, без захода их носителей, фронтовых бомбардировщиков, для сброса в воздушное пространство, контролируемое ПВО Украины, – что чревато высоким риском сбивания боевого самолета.

Но, как выяснилось немного позже, удар по Днепру был нанесен "Гром-Э1". И для многих это название стало открытием, хотя в течение полномасштабного вторжения в Украину РОВ не единожды применяли эти средства поражения.

И примечательно то, что ракетно-бомбовый комплекс "Гром-1" ранее уже атаковал Днепр – 28 июня. Но это именно модификация "Гром-1".

"Гром-1"

Сначала небольшое уточнение. "Гром-1" – это вовсе не полноценный классический КАБ, а точнее, ракетно-бомбовый комплекс, который может представлять собой либо ракету, либо планирующую бомбу.

При этом в ракетной версии этого средства поражения боевая часть массой 315 кг, а дальность полета достигает при определенных условиях 120 км. А вот бомбовая модификация имеет БЧ массой 480 кг, но дальность полета – 65 км. Такая разница обусловлена тем, что у ракеты есть реактивный двигатель, а у бомбы – нет.

Таким образом, на Днепр летела скорее ракета со свойствами бомбы, нежели бомба со свойствами ракеты. И именно по этой причине ее удалось сбить – она имела реактивный двигатель, на который и была направлена работа ЗУР ПВО.

Стоит уточнить, что Гром-1 – это комплекс, созданный на базе авиационной ракеты Х-38, принятой на вооружение в 2012 году, а сам комплекс был презентован в 2015-м. Задумка заключалась в создании модульного средства поражения, и в целом удалось сделать именно то, чего хотели, – универсальный в применении ударный комплекс.

Эти ракеты в ходе полномасштабного вторжения в Украину применялись РОВ не единожды, а первая их верификация датирована весной 2023 года.

Но кроме "Грома-1", у российских оккупационных войск есть и другие средства планирующего типа, способные долетать до Днепра и не только.

УМПБ Д‑30СН

В марте 2024 года было верифицировано первое применение по территории Украины так называемого универсального межвидового планирующего боеприпаса – УМПБ Д-30СН.

На УМПБ Д-30СН размещается турбореактивный двигатель, который позволяет боеприпасу увеличить дальность полета. При этом также делает его уязвимым для средств ПВО в средней и глубокой тыловой зоне, однако повышает эффективность в ближней зоне.

Дальность такого средства изначально оценивается в 70-90 км. Но в действительности не все так однозначно, ведь у любого планирующего боеприпаса дальность зависит от ряда факторов и не является постоянной характеристикой.

А для многих украинцев очень важно понимать, какое именно средство террора может долететь до их города. И об этом поговорим в следующем разделе.

Дальность полета планирующих бомб

Управляемые авиационные бомбы УМПБ Д‑30СН, так же как и "Гром-1" с реактивным ускорителем, не имеют постоянной дальности полета. И этот параметр зависит от ряда факторов, в первую очередь от высоты сброса.

Рассмотрим сброс УМПБ Д‑30СН и "Грома-1" с основного носителя этих средств – с российского фронтового бомбардировщика Су-34.

Максимальная практическая высота захода/сброса для Су‑34, верифицированная и подтвержденная практически, – 15 000 метров. Чаще же осуществляется с высот до 12 км. Берем эти данные за основу.

Факторы, которые также сильно влияют на дальность полета планирующей бомбы, помимо высоты сброса, – это скорость и угол сброса, масса и баланс боеприпаса, метеоусловия, программное управление планированием и профиль траектории (экономический/максимальный дальний планирующий режим).

Согласно аэродинамическому приближению (с запасами) для планирующего боеприпаса (без двигателя) в первом приближении дальность полета при сбросе определяется аэродинамическим качеством (L/D) и высотой сброса H. При разумных допущениях (падение в установившемся планирующем режиме) можно взять приближение ≈𝐻×(𝐿/𝐷).

Значения L/D для планирующих авиабомб имеют диапазон 6-9, в котором уже учтен горизонтальный компонент скорости носителя и сопутствующих факторов.

Таким образом, на высоте H = 15 000 метров планирующая авиабомба при значении допущения в диапазоне 6 будет иметь вид:

15 000 × 6 = 90 000 метров.

Далее, в зависимости от условий, – 105, 120 и 135 км.

Таким образом, в зависимости от сопутствующих факторов, таких как точное аэродинамическое качество конкретной модификации УМПБ, скорость и угол сброса, ветровая обстановка, управление планированием (профиль траектории) и масса/загрузка корпуса с высоты 15 км, дальность полета такого средства, как УМПБ Д‑30СН, может составлять от 90 до 135 км.

Соответственно, чем ниже высота сброса, тем меньше параметр. А это значит, что дотянуться до Днепра такие средства, как УМПБ Д‑30СН и "Гром-1", могут при максимально благоприятных условиях, сопутствующих Су-34, осуществляющего сброс с максимально возможной высоты, что не всегда реально.

Также немного позитива добавляет и то, что производство таких средств, как УМПБ Д‑30СН и "Гром-1", не является массовым, как классических КАБов, которые штампуют тысячами. В месяц производится несколько десятков этих боеприпасов.

Выводы

По Днепру был применен редкий ракетно-бомбовый комплекс "Гром-Э1". Россия не производит их в настолько большом количестве, чтобы эти удары стали регулярными и нескончаемыми.

Кроме того, чтобы выжать максимальную дальность полета из планирующих средств поражения, должны быть максимально благоприятные и сопутствующие условия. Все это делает поражение средней тыловой зоны такими боеприпасами куда более сложной задачей, не массового характера, нежели кажется фаталистам.

Но это не отменяет того факта, что Россия всячески пытается повысить дальность поражения как для серийных КАБ на базе классического семейства бомб свободного падения, так и уникальных боеприпасов. Работа в этом направлении ведется постоянно, и улучшение ТТХ таких средств террора является одной из приоритетных задач врага.