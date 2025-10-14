rus
Политика

Топливная отрасль РФ на коленях, Путин поднял белый флаг

Виталий Шапран

Топливная отрасль РФ на коленях, Путин поднял белый флаг
Топливная отрасль РФ на коленях, Путин поднял белый флаг

Удары по российским НПЗ достигли целей. Не уверен, что уже выведено из строя 40% мощностей НПЗ, как об этом пишет российский РБК, скорее всего, меньше. Но и этого оказалось достаточно, чтобы унизить российские власти.

На минувшей неделе плохие новости для РФ начали прилетать от союзников.

  • 06.10.25 Монголия анонсировала начало закупки бензина у КНР из-за запрета экспорта из РФ.
  • 09.10.25 Киргизия ввела временный запрет на вывоз нефтепродуктов и нефти из-за повышенного спроса в регионе.

В тот же день Литва анонсировала ограничение объема ввоза дизельного топлива в баках грузовых автомобилей до 200 литров для борьбы с его нелегальным импортом из Беларуси и РФ. Поскольку официальный экспорт топлива из РФ запрещен правительством РФ, то в направлении Литвы уже не будет экспорта из СНГ.

Тем временем в самой РФ власти разных регионов публично оправдывались перед населением за очереди на заправках. В новостные ленты попали вожди Кубани, Курской и Белгородской областей, оккупированного россиянами Крыма и даже Челябинска.

По старой советской традиции борьбу с очередями коммерсанты вели с помощью цен, но это не понравилось Минэнерго РФ и Федеральной антимонопольной службе, призвавших на помощь прокуратуру. "Собачья свадьба" силовиков с коммерсантами завершилась принуждением крупных компаний к поддержке запасов топлива в регионах. Мгновенно отреагировала Роснефть, которая порадовала своих клиентов в Курской области, имеющей там запас горючего на две недели. Интересная информация для украинских сил беспилотных систем, ГУР и СБУ.

В итоге, за прошедшую неделю АИ-95 подросло в цене на 0,67%, за сентябрь топливо подорожало на 2,58%, за август – на 1,81%. Все факторы указывают, что топливная отрасль РФ стоит на коленях.

И в самом завершении прошлой недели российский диктатор своими решениями фактически признал наличие проблем в одной из ключевых отраслей экономики РФ и поднял белый флаг. 12 октября российский диктатор подписал указ о моратории на обнуление топливного демпфера до мая 2026 года.

Следом российский диктатор отменил акцизы на дизельное топливо, получаемое путем смешения. Все эти решения ведут к потерям доходов российского бюджета в 25-26 годах и к разрушению упорядоченного бюджетного процесса в РФ.

Впрочем, о бюджетном трэше в РФ поговорим позже шести регионов РФ изобрели схему, как обманывать федеральный центр, и поэтому оказались по уши в долгах, которых федеральные чиновники не замечали несколько лет. Не переключайтесь, будет интересно.

Источник:facebook.com

