rus
Українська
Топ-темы:
СобытияЭкономикаОбществоАстрологияПутешествияНаука
Блог
Общество

Крах империи. Украинцы законом признают права коренных народов России

Валерий ПекарьВалерий Пекарь

Крах империи. Украинцы законом признают права коренных народов России
Крах империи. Украинцы законом признают права коренных народов России

В ближайшее время Верховная Рада Украины будет рассматривать законопроект №11402 о государственной политике Украины в отношении коренных народов РФ.

По этому закону Украина рассматривает коренные колонизированные народы как своих потенциальных союзников по делу развала российской империи и будет оказывать помощь национально-освободительным движениям.

Ведь только прекращение существования российской империи является гарантией устоявшегося мира для Украины, иначе империя будет снова и снова приносить войну на нашу землю.

Многие считают, что коренные народы России уже давно исчезли, что они малочисленны и русифицированы, что они забыли стремление к свободе и ни на что не способны. Это все тезисы имперской пропаганды, очень напоминающие ее тезисы об украинцах 1980-х. На самом деле, численность и сплоченность коренных народов растет, почти повсюду действуют активные национально-освободительные движения, но Москва это все отрицает.

Российская империя распадалась дважды в XX веке: в 1917 году свободными стали поляки и финны, в 1991 – украинцы и еще 13 народов, а сейчас пришло время окончательного распада и свободы для всех. Успехи сил обороны Украины ослабляют имперский центр и разрушают две основные имперские скрепы – экономику и страх.

Империя медленно близится к своему концу, потому что все империи не вечны, и этот процесс нужно максимально ускорить ради нашей победы и устойчивого мира.

Поддерживаю законопроект 11402 – свободу народам, смерть империи!

Источник:facebook.com

Война в УкраинеБлогиНовости россии