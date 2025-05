Что делать в Уэллсе: путеводитель самыми популярными локациями

Один из самых маленьких городов Великобритании, расположенный в Сомерсете, является важным культурным и историческим центром страны. Помимо многочисленных путешественников со всего мира, Уэллс также привлекает лучших продюсеров. Поэтому знаменитые пейзажи и достопримечательности появляются во многих фильмах и сериалах, таких как "Подземелья и драконы", "Волчий зал", "Елизавета: Золотой век" и другие.

Каждый турист найдет, чем заняться в Уэллси, Англия: от прогулок по следам Криса Гемсворта, Кейт Бланшетт и Эмили Блант до посещения атмосферных ресторанов и исследования истории средневекового города, оставшегося практически неизменным на протяжении более 800 лет своего существования. Все, что вам нужно – это составить маршрут для лучших выходных в вашей жизни. Узнайте, что делать в Уэллсе, со следующей подборкой.

Чем заняться в Уэллсе: самые популярные достопримечательности

Исследование города следует начать с величественного Веллского собора. Здание религиозного значения наполнено сложными готическими резьбами, а также здесь можно увидеть уникальный свод, соединяющий главное здание с капитульным залом. Лучшие виды на собор открываются вблизи центральной Рыночной площади.

Еще одна туристическая достопримечательность Уэллса – Епископский дворец и сады, которые были домом для епархиальных лидеров на протяжении более 800 лет. Территория и средневековое здание открыты для посетителей. Особого внимания заслуживают живописные сады площадью 14 акров с многочисленными родниковыми водоемами и удивительными лебедями.

Что еще посмотреть в Уэллсе, если не Рыночную площадь ? Этот важный культурный и социальный центр окружен двумя средневековыми воротами, каждая из которых имеет свое название - "Глаз епископа" и "Порч без денег". Рыночная площадь оживает больше всего в субботу и среду, когда здесь организуется рынок. Тем, кого не устраивает шоппинг, стоит посетить историческую Высокую улицу, где сосредоточено много независимых магазинов и бутиков.

Улица Викариев (Vicars' Close) – это достопримечательность Уэллса, которая привлекает не только любителей истории, но и тех, кто хочет сделать отличные фото для социальных сетей. Одна из старейших жилых улиц Европы была построена более 650 лет назад. Как явствует из названия, здесь проживали члены хора викариев, которые учились и практиковали в соборе неподалеку. Путешественники имеют возможность увидеть неизменные исторические здания, которые остаются полностью неприкосновенными по сей день. Также здесь есть библиотека, часовня и Зал священников. Улица имеет длину около 140 метров и в настоящее время состоит из 27 отдельных зданий.

Последнее место, которое стоит посетить в Уэллсе, – это Музей Уэллса и Мендипа. Этот небольшой, но хорошо укомплектованный музей был основан в 1893 году и демонстрирует экспонаты местной истории, геологические артефакты. Здесь можно узнать больше о городе и жизни людей в Мендипских холмах. Само здание, расположенное в бывшем доме канцлеров Веллского собора, также заслуживает внимания.

Уэллс: киносъемочные локации, которые стоит посетить

Уютные комнаты над пабом. Источник: https://www.crownatwells.co.uk/ Уютные комнаты над пабом. Источник: https://www.crownatwells.co.uk/

После фильма "Зомби по имени Шон" лента "Крутые фараоны" является второй частью трилогии с участием Ника Фроста и Саймона Пегга. В этой комедийно-боевой ленте, действие которой разворачивается в выдуманном селе, немаловажную роль играет Герберт Уэллс. Поклонники кино могут посетить места, где снимали сцену стрельбы на площади и погоне за лебедем. Среди других интересных локаций в городе Уэллс, связанных с режиссером Эдгаром Райтом, — магазин City News, паб The Crown и отель Swan Hotel.

В целом город появлялся во многих фильмах, в частности:

"Охотник: Зимняя война" с участием Эмили Блант и Шарлиз Терон;

с участием Эмили Блант и Шарлиз Терон; "Волчий зал" ;

; "Пустая корона" и другие.

Продюсерские компании выбирают Веллс для блокбастеров, исторических драм или комедий из-за его девственных пейзажей, уникальной архитектуры и улиц.

Где остановиться

Если вы планируете посмотреть достопримечательности Веллса, рекомендуем забронировать номер в Swan Hotel, который расположен в самом центре города. К тому же именно здесь снимался фильм "Крутые фараоны", поэтому киноманы точно будут в восторге. Отель находится прямо напротив знаменитого Веллского собора. Другие варианты размещения включают в себя:

The White Hart , известный своим фахверковым фасадом и особой атмосферой;

, известный своим фахверковым фасадом и особой атмосферой; Очаровательный исторический Ancient Gatehouse Hotel на Веллском соборном зеленом поле;

на Веллском соборном зеленом поле; Wookey Hole Hotel ;

; Stoberry House.

Для тех, кто ищет место для проживания и занятия вблизи Уэллса, лучшим выбором является элегантный Beryl Country House.

Популярные заведения питания

В Уэллсе есть множество занятий, кроме обзора достопримечательностей. Хотя это самый маленький город в Англии, у него много ресторанов, которые понравятся даже гурманам. В частности, в Уэллсе можно найти большое количество старых пабов, которые подают не только отличный эль, но и вкусную еду. В частности, среди достопримечательностей вблизи Веллса есть The Crown at Wells. История этого заведения уходит в 1450 году, а меню предлагает широкий выбор блюд, отточенных до совершенства.

Еще один ресторан, заслуживающий особого внимания – это The Swan. Именно это заведение было представлено в первом путеводителе Мишлена в Великобритании в 1911 году.

Не только The Swan получил ценные награды. Root Wells, расположенный на Садлер-стрит, также был удостоен звезды Мишлена. Он предлагает отличный вид на собор, поэтому только пейзажей достаточно, чтобы добавить ресторан к маршруту, не говоря уже об уникальных блюдах и приятном обслуживании.

Goodfellows@7B – это не просто ресторан, это настоящее искусство. Заведение расположено на Сент-Томас-стрит и предлагает средиземноморскую кухню с использованием отборных британских продуктов. Другие популярные среди местных жителей рестораны в Уэллсе включают The Good Earth и The Greek Taverna at the Sun.

Как добраться

Единственным недостатком Уэллса является отсутствие собственной железнодорожной станции. Ближайшая станция расположена в 13 милях в Касл-Кери на линии Лондон-Паддингтон-Пензанс. Если вы путешествуете на автомобиле, полезно знать, что Веллс находится в трех часах езды от Лондона, чуть менее двух часов от Кардиффа и всего в 40 минутах от Бата. Ближайший аэропорт – Бристольский аэропорт, расположенный в 27 милях к северу от города.

Когда лучше всего посетить Уэллс

Веллс, прекрасный в любое время года. Источник: Image by Sara Price/Pixabay Веллс, прекрасный в любое время года. Источник: Image by Sara Price/Pixabay

Как правило, летние месяцы привлекают больше всего туристов, так что если вы хотите избежать толп и найти, чем заняться вблизи Веллса без длинных очередей и толп, планируйте поездку осенью или весной, если позволяет ваш график.

Также стоит учитывать, что посещение главной достопримечательности города, собора может быть неудобным в воскресенье из-за насыщенного графика богослужений. В этот день некоторые рестораны, кафе и магазины закрыты.

В городе ежегодно организуются различные фестивали, поэтому, выбирая время для посещения, вы можете проверить расписание ярких и незабываемых событий. Уникальным событием является масштабный Карнавал, проходящий летом. В настоящее время посетители найдут много развлечений для всей семьи, активности на побережье, такие как соревнования по крику или строительству песчаных замков. Карнавал организуется более ста лет на живописном побережье Северного Норфолка в начале августа.

Кроме того, в июне вы можете посетить Фестиваль английских садов, проходящий на территории Епископского дворца.