Звонок Шольца в Кремль и Трамп с ''Анакондой''

Газета "Политико" не выдержала эпидемии массового помешательства "Трамп отдаст 20% территории Украины, чтобы быстро закончить войну" и опубликовала 15 ноября свои возражения. В этот же день Шольц позвонил, как и обещал, в Москву и поговорил с кем-то из "путиных".

За Шольца как второго Трампа пока не взялись, поскольку некоторые и без этого три года уверяют, что он "сливает" Украину. Песков факт звонка на этот раз подтвердил, но известил, что стороны не сошлись во взглядах на окончание войны. Канцелярия Шольца сообщила, он дважды говорил с Зеленским – до и после звонка в кремль, чем лишила кое-кого на Банковой возможности запустить хештег "Ни слова об Украине без Украины".

Если добавить к этому некоторые новости с газового и нефтяного фронтов, а также слух, что Трамп уже определился с кандидатурой своего спецпредставителя по Украине для переговоров с кремлёвцами, то можно сделать три вывода.

Первый – Трамп хочет к 20 января закончить на 80-90% переговоры с кремлёвцами о завершении войны. Второй – начат коллективный пересмотр стратегии Байдена, и он как-то в этом участвует. Третий – подзабытый план "Анаконда" входит в финальную стадию.

Слух – Трамп определился, запустил 13 ноября телеканал "Fox News" со ссылкой на "многочисленные источники". Его дополнило украинское "Зеркало недели", сообщив со ссылкой на собственные источники на вилле Трампа, что он выбрал спецпосланником Брайана Хука, дипломата из команды Майка Помпео. Хук – "ястреб" среди "ястребов".

Но 16 ноября в "Нью-Йорк Таймс" появилась заказная статья – Борис Эпштейн, один из адвокатов Трампа, хочет стать его спецпосланником. Об этом Эпштейн сам сказал Трампу и всем, кто летел с ним в самолёте на встречу с Байденом 13 ноября. Мотивировал тем, что родился в РФ и имеет родственников в ней и в Украине. По уверениям авторов статьи, Трампу самовыдвижение Эпштейна в самолёте понравилось, но все остальные, включая Маска, были в шоке. Если понравилось, то зачем об этом заказывать статью в "Нью-Йорк Таймс"? Похоже, в игру вступил Нетаньяху и продвигает своего кандидата методами дипломатии хуцпы.

Сам Трамп лишь выступил на митинге во Флориде, где выразил сочувствие военным и гражданским в Украине, страдающим и гибнущим от войны, и ещё раз заверил, что хочет побыстрее завершить её. Фамилию своего переговорщика он на митинге не назвал.

Причина – официально выборы в США завершатся только 17 декабря, когда соберётся коллегия выборщиков и утвердит то, что уже всем известно. До этой даты называть имена кандидатов на разные должности неприлично и де-юре противоправно. Юристы как никто умеют искривлять действительность, но напряжённая международная обстановка диктует свои правила, игнорируя юристов.

В выборах также всегда есть элемент шоу, особенно в США, чем команда Трампа и пользуется, находясь в ситуации месячного ожидания. Поэтому распространяет слухи о разных назначениях, зондируя общественное мнение. Поскольку Демпартия объявила Трампа сексистом, то теперь его штаб демонстрирует – он не просто любит женщин, он их обожает. В результате пошёл поток разных прекрасных дам, которых куда-то прочат. В реальности половина из них этих должностей не займёт, но все дамы ценят внимание и им приятно, что никто из участниц предвыборной битвы не забыт.

Среди этих прекрасных дам одна вызвала взрыв негодования в Украине. Не тем, что она раньше была членкиней Демпартии и с Гавайев, а тем, что она в базе "Миротворца" и её прочат в начальницы разведки. Отсюда был снова сделан вывод – Трамп агент ФСБ и сдаст Украину. Усё пропало, не только в Украине, но и в США.

Пропало притом, что жена Зеленского тоже была в базе "Миротворца", а кто в Украине до 2022 г. возглавлял СБУ и отдел внутренней контрразведке в ней тоже известно. Эпопеи с плёнками Деркача, о котором ЦРУ предупреждало, что он агент ФСБ, с генпрокурорами, с Портновым, с женой Медведчука, находившейся под санкциями и свободно уехавшей в Москву за шесть дней до вторжения – это всё ерунда. Зато в то, что Трамп агент кремля с незапамятных времён и сдаст Украину, верим сразу, надолго и всерьёз.

Опровергнуть это и захотела газета "Политико", опубликовавшая 15 ноября статью "На самом деле Трамп предвестник хорошего для Украины". Заголовок в оригинале – "Trump threatens to be good for Ukraine, actually". Автор – Джейми Деттмер, редактор отдела "Общественное мнение. Европа".

По мнению Деттмера, среди политменеджмента Европы и Украины есть тихая радость, что президентом избран Трамп, а не Харрис. Если бы им стала Харрис, то это было бы плюс-минус продолжением стратегии Байдена на затяжную войну, к которой никто из них не готов. Продолжением стратегии, которая зашла в тупик, так как принять Украину в НАТО означает вступить в войну с РФ, что неприемлемо. Не принять и сохранить на текущем уровне поддержку до тех пор, пока армия Украины не выйдет на границу 1991 г., – напряжно и не особо перспективно.

Появление Трампа избавляет всех от обязательства "поддерживать Украину столько, сколько потребуется" и отвечать за свои слова. В результате Трамп оказывается перед дилеммой – отдать пять областей Украины, как того требуют кремлёвцы, и завершить всё подписанием позорного мира, или что-то придумать. Если Трамп подпишет такой мир, то на его партию ляжет толстый слой позора, а для авторитаристов это станет сигналом – всё дозволено. Поэтому Трамп не сократит поддержку Украины и будет искать как быстро и успешно завершить войну, что ведёт к пересмотру стратегии Байдена. В этом Деттмер и видит позитив для Украины, но ссылается на мнение Майка Помпео, что у Трампа нет ясного плана как этого достичь.

Сам Трамп явно другого мнения о своём плане и поэтому заявил, что точно не берёт в команду Помпео и Никки Хели. Отдать "путину" пять областей Украины Трамп не может, так как в этом случае на него повесят всех собак, включая тех, которых съели эмигранты с Гаити. Поэтому остаётся только скормить собакам "путина" и его команду, а это требует ревизии стратегии Байдена.

Такой ревизией, похоже, занялся ещё сам Байден, когда вместо поездки на Рамштайн и в Анголу остался ждать в Белом доме второго урагана во Флориде, опасаясь, что ураган снесёт резиденцию Трампа, а отвечать за это придётся ему.

Окончательно план ревизии утвердили 18 октября, когда Байден прилетел в Берлин и провёл совещание с Макроном, Стармером и Шольцем о "Плане победы" Зеленского и другом. Дуда тогда публично обиделся, что его не пригласили, а на Банковой пытались затянуть "Об Украине без Украины – ни-ни". Но им напомнили, как однажды их оставили наедине с кремлёвскими и из этого получилось Стамбульское соглашение. Поэтому им предложили написать ещё какой-нибудь план и внимательней взглянуть на линию фронта.

Старшим ревизором утвердили Шольца, ввиду исконно дружеских отношений немцев с московитами, особенно в вопросе разделов Польши. Из канцелярии Шольца ещё 1 октября "утекло" в "Die Zeit", что он хочет позвонить "путину" и поговорить об Украине. Песков ответил 2 октября, что разговор с Шольцем не запрашивали, но трубку поднимут, если что.

Шольц позвонил только 15 ноября, а 16 ноября песков сообщил, беседа длилась час. У Шольца сообщили, канцлер требовал немедленно прекратить войну, а песков заявил, да, "путин" согласен, но только с учётом "новых реалий на земле".

Так как Трамп пока не в должности, но хочет к 20 января выйти на какой-то реальный результат, то у Шольца миссия – объяснить кремлёвцам, где проходят реалии и по чьей земле. Процесс ревизии стратегии Байдена запущен и свои предложения кремлёвцы могут передавать Шольцу или Брайану Хуку, подсказанному им "Зеркалом недели". Нетаньяху им маякнул, обращайтесь к Эпштейну, если что.

У Шольца был и другой вопрос, с которым он звонил в кремль. Шольц объяснил, что вот эти все полёты стратегической авиации вдоль Волги с прицелом оставить Украину без света и тепла, это очень плохая идея.

Плохая, так как в этом случае украинцам нечего будет терять. Поэтому Москва и иже с нею останутся без света и тепла, а Астрахань вообще уйдёт под воду, так как задолбала. Чем это сделают украинцы? Да, теми самыми ракетами, которые мы вчетвером 18 октября решили им передать в этом случае. Вы говорите, у РФ есть ядерное оружие, и она ударит им по Украине? Но "Таймс" же ясно написала вам 13 ноября, ссылаясь на "утекший" ей из Киева секретный доклад, что украинцы способны собрать ядерную бомбу за пару месяцев или недель. В кремле что никто не читает "Таймс"? Спрашиваете, из каких стран будут её компоненты? После того как она взорвётся для вас это будет неактуально. Особенно для тех, кто жил на Рублёвке.

Шольц начертил кремлёвцам эту жирную красную линию и попросил её не переходить, иначе он больше звонить не будет, и Трамп даже не захочет с ними говорить.

Пока Шольц объяснял это по телефону из-за его спины медленно поднимался силуэт Анаконды из основательно подзабытого плана.

Канцлер к её появлению имел самое прямое отношение. Он ещё 6 ноября подписал распоряжение, запрещающее государственным порта ФРГ принимать сжиженный газ из РФ. К 14 ноября оно начало выполняться и стало достоянием СМИ. По воле случая 14 ноября австрийская компания OMV отсудила у "Газпрома" 230 млн. евро неустойки. На следующий день канцлер Австрии Карл Нихаммер заявил, OMV закачала в хранилища газа на год вперёд, и в "Газпроме" больше не нуждается. Оба канцлера работали в унисон.

Трамп продолжает везде призывать "Бурить, бурить и ещё раз бурить". Это он про нефть. Байден сдался и разрешил канадцам включить трубопровод в США, откуда нефть пойдёт в Китай. В Брюсселе Еврокомиссия анонсирует на декабрь 15 пакет санкций, в котором запретит старым танкерам возить нефть и газ из РФ по Балтике. Обоснование пока экологическое, но Трамп может добавить и другие аргументы. Резкого падения цен на нефть не будет, а если будет, то ненадолго. РФ просто планомерно изгоняют с рынка нефти и газа, как и предусматривал план "Анаконда", что не секрет для кремля.

Поэтому "путин" 13 ноября срочно звонил в Эр-Рияд принцу Сальману Аль Сауду и что-то спрашивал про нефть, Хамас и Хезболлу. Явно, что песней о главном была нефть, так как Саудиты не симпатизируют ни Хамасу, ни Хезболле и дел с ними не имеют. В этот же день вице-премьер мантуров прилетел в Нью-Дели и пал к ногам Моди со словами: "Спасай, отец родной. Подпиши контракт на покупку нефти. Век благодарны тебе будем. Даже исключим из рациона россиян мясо священных коров и всю молочную продукцию".

Похоже, последний рашист когда-нибудь напишет – расею ликвидировали индийские, китайские и североафриканские империалисты, а также народы с глобального юга.

Помпео явно лукавил, когда говорил, что у Трампа нет плана. Вероятно, тот просто не принял план Помпео или что-то мутит. У Трампа точно есть финальная часть из плана "Анаконда", ещё план Орбана – качать азербайджанскую нефть через Суджу, и вопрос от Банковой, что делать с контрактом с "Газпромом". Трамп точно не хочет, чтобы на него повесили позорный мир и лавры Чемберлена, а желающих сделать это предостаточно.