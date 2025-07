Спа в Лондоне, Англия: Топ-10 лучших центров релаксации

Лондон — город, который никогда не спит. Здесь можно найти все: от исторических достопримечательностей до современных развлечений, от высокой моды до уличного искусства, изысканной кухни до фастфуда. Однако иногда хочется уйти от суеты большого города и почувствовать гармонию окружающего мира. Для этого не нужно далеко уезжать. Достаточно посетить один из многочисленных спа-центров Лондона. Мы расскажем о самых популярных и интересных спа в столице Великобритании, которые помогут вам расслабиться, восстановиться и омолодиться.

Spa в Афинеуме

The Spa at The Athenaeum это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Лондон.

Это уютный оазис покоя, спрятанный под гостиницей в районе Мейфера. Здесь вы можете насладиться персонализированными процедурами от Temple Spa, которые подарят вам чувство гармонии и блаженства. Также доступны:

сауна;

паровая баня;

джакузи.

Вы также можете посетить тренажерный зал, работающий круглосуточно.

Особенностью этого спа являются не только классические массажи и процедуры для лица, но и эксклюзивные процедуры, такие как:

Champagne & Truffles Deluxe Facial;

My Kinda Mood;

Mediterranean Маринад.

Эти процедуры включают ароматерапию, скрабы, маски и обертывания с использованием натуральных ингредиентов из Средиземноморья.

Если вы хотите продлить день релаксации, закажите легкий обед или ужин в ресторане 116 at The Athenaeum, расположенном в том же отеле. Там вы сможете отведать изысканные блюда от шеф-повара Криса Бейбера.

The Spa at The Athenaeum является идеальным местом для тех, кто хочет отдохнуть от суеты большого города и насладиться качественным обслуживанием и атмосферой роскоши в Лондоне, Великобритания.

Вебсайт : https://www.athenaeumhotel.com/spa-wellbeing/

Адрес : 116 Piccadilly, Mayfair, London W1J 7BJ

Banya No.1 - Hoxton

Banya No.1 – Hoxton – первый аутентичный спа-центр в Лондоне, где вы можете погрузиться в традиционную банную культуру с паровыми банями, скрабами и натуральными масками. Здесь можно не только расслабиться в сауне, паровой комнате и джакузи, но и попробовать эксклюзивные процедуры, такие как:

Champagne & Truffles Deluxe Facial;

My Kinda Mood;

Mediterranean Маринад.

Banya No.1 - Hoxton – идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от суеты большого города и насладиться качественным обслуживанием и атмосферой роскоши.

Вебсайт : https://gobanya.co.uk/hoxton/

Адрес : 17 Micawber Street, London N1 7TB

Akasha Holistic Wellbeing

Полная релаксация в Лондоне. Источник: Pixabay

Akasha Holistic Wellbeing – один из лучших спа-центров Лондона, расположенный в отеле Cafe Royal на Риджент-стрит. Этот спа предлагает эксклюзивный подход к здоровью и красоте, основанный на четырех стихиях: земле, воздухе, огне и воде.

Здесь вы можете насладиться просторными зонами для упражнений и массажа, а также экспертными процедурами, терапиями и обучающими программами, которых не предлагает ни одна другая гостиница в Лондоне.

Особенностью этого спа являются не только классические массажи и процедуры для лица, но и уникальные процедуры, такие как:

Signature Spa Day;

Afternoon Tea & Spa Day;

Season For Two.

Эти процедуры включают ароматерапию, скрабы, маски и обертывания с использованием натуральных ингредиентов из разных регионов мира.

Если вы хотите продлить день релаксации, закажите легкий обед или ужин в одном из ресторанов отеля, таких как Laurent at Café Royal или Ziggy's Cocktail Bar.

Akasha Holistic Wellbeing – идеальное место для тех, кто хочет насладиться качественным обслуживанием и атмосферой роскоши.

Вебсайт : https://www.hotelcaferoyal.com/wellness/

Адрес : Hotel Cafe Royal, 50 Regent Street, London W1B 5AS

ESPA Life в Corinthia

ESPA Life at Corinthia – это современный центр релаксации, который предлагает спа-процедуры в Лондоне. Благодаря интегрированному подходу к здоровью и благополучию здесь сочетаются новейшие технологии, научные достижения и древние целостные терапии.

Этот спа расположен в роскошном отеле Corinthia London и занимает четыре этажа:

17 процедурных кабинетов;

частный спа-люкс;

студию маникюра и педикюра;

крытый бассейн;

сауну;

хаммом;

джакузи;

специальные капсулы для сна.

Здесь вы можете выбрать любую процедуру по широкому спектру услуг, включая:

массажи;

процедуры для лица и тела;

антицеллюлитные программы;

детокс-курсы

Все процедуры производятся высококвалифицированными специалистами с использованием натуральной косметики ESPA. Вы также можете воспользоваться услугами персонального тренера или посетить занятия по йоге, пилатесу или медитации.

Если вы хотите продолжить удовольствие, оставайтесь в отеле Corinthia London и получите специальное предложение, которое включает 60-минутную процедуру или уход за лицом в ESPA Life at Corinthia, бутылку шампанского Laurent-Perrier La Cuvée Brut, английский завтрак и доступ к спа-зоне.

ESPA Life at Corinthia – идеальный выбор для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу релаксации и гармонии.

Вебсайт : https://www.espalifeatcorinthia.com/

Адрес : Whitehall Pl, London SW1A 2BD

Sofitel SPA

Sofitel SPA – один из лучших спа-центров в Лондоне, Великобритания. Он расположен в отеле Sofitel London St James в самом сердце города. Этот спа предлагает эксклюзивные процедуры для лица и тела с использованием натуральной косметики L'Occitane, а также доступ к современному фитнес-центру и расслабляющему хамаму.

Здесь вы можете насладиться ароматами и текстурами Прованса, побаловать себя массажами с лавандой, миндалем, розмарином и другими лечебными растениями, улучшить состояние кожи с помощью профессиональных процедур для лица и тела, а также восстановить энергию и гармонию с помощью специальных ритуалов.

Если вы хотите сделать свой день еще более особенным, забронируйте пакет Spa & Champagne Afternoon Tea, включающий 60-минутную процедуру по вашему выбору, доступ к хамаму и фитнес-центру, а также изысканный чай с шампанским в Wild Honey St James.

Sofitel Spa – идеальное место для тех, кто стремится погрузиться в мир красоты и блаженства.

Вебсайт : https://www.sofitelstjames.com/spa/

Адрес : 6 Waterloo Pl, St. James's, London SW1Y 4AN

The Soma Room

Лучший спа-центр в Лондоне. Источник: Pixabay

The Soma Room – уютный и дружественный спа-центр, расположенный в районе Илинг Бродвей в Западном Лондоне. Этот спа специализируется на массажах, таких как:

расслабляющий;

спортивный;

для беременных.

А также глубоких массажах для облегчения травм, боли, проблем с осанкой, снятия стресса и напряжения. Это делает The Soma Room одним из самых интересных спа-центров в Лондоне.

Здесь вы можете выбрать подходящую процедуру и насладиться персонализированным вниманием и высококачественным обслуживанием. Также доступны современный фитнес-центр и хаммам для завершения вашего опыта.

Если вы хотите подарить себе или близким незабываемый день, пакет The Soma Experience включает в себя 90-минутный массаж по вашему выбору, 30-минутную процедуру для лица и 30-минутный уход за ногами.

The Soma Room – идеальное место для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье и благополучии.

Вебсайт : https://www.thesomaroom.com/

Адрес : 7 Spring Bridge Mews, Ealing W5 2AB

Beauty & Melody Spa RLH

Beauty & Melody Spa RLH расположен в отеле Montcalm Royal London House в центре города и считается отличным спа-центром в Лондоне.

Он предлагает различные процедуры для лица и тела, такие как:

массажи;

пилинги;

обертывания;

маникюр и педикюр;

депиляция.

Вы также можете поплавать в восьмиметровом бассейне с джакузи, посетить сауны и паровые комнаты, а также расслабиться в зоне отдыха с фруктами и водой. Все это создает атмосферу роскоши и спокойствия, которая поможет забыть о суете и наполнить душу энергией.

Beauty & Melody Spa RLH – идеальное место для тех, кто хочет почувствовать непревзойденное качество обслуживания и наслаждения.

Вебсайт : http://rlh.beautyandmelody.co.uk/

Адрес : 22-25 Finsbury Square - Montcalm Royal London House (RLH)

Pan Pacific London

Pan Pacific London – один из лучших спа-центров красоты в Лондоне, расположенный в самом сердце города, недалеко от станции Ливерпуль-стрит. Отель сочетает в себе элегантный дизайн, инновационный подход к здоровью и благополучию, а также множество мест для еды и напитков.

Спа приветствует вас:

крытым бассейном с эффектом бесконечности;

современным интерактивным тренажерным залом;

сауной и паровыми комнатами;

процедурными кабинетами.

Вы можете выбрать любую процедуру из широкого спектра услуг, включая массажи, процедуры для лица, обертывания и т.д.

Pan Pacific London – отличный выбор для тех, кто хочет насладиться высоким уровнем обслуживания и комфорта.

Вебсайт : https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pp-london.html

Адрес : 80 Houndsditch, London EC3A 7AB

Lush Spa

Спа для релаксации души и тела. Источник: Pixabay

Lush Spa – необычный и уникальный спа-центр, принадлежащий известному бренду Lush, производителю натуральной косметики. Здесь вам предлагают погрузиться в атмосферу английской провинции и насладиться разнообразными процедурами для тела и души, созданными с использованием продуктов Lush.

Здесь вы можете выбрать любой из уникальных спа-ретритов, объединяющих:

массаж;

ароматерапию;

музыку;

историю

Каждая процедура имеет разную тему и цель, например расслабление, энергия, счастье или очищение. Вы также можете попробовать свежие процедуры для лица, которые ухаживают за вашей кожей с помощью свежих фруктов, овощей и эфирных масел.

Lush Spa это место, где вы можете отдохнуть от повседневной жизни и испытать незабываемые ощущения и эмоции.

Вебсайт : https://www.lush.com/ru/en/c/spa-treatments

Адрес : 123 High Holborn, London WC1V 6QA

London Aquatics Centre

London Aquatics Centre – впечатляющий и современный спортивный комплекс, построенный для Олимпийских игр 2012 года. Здесь вы можете поплавать в одном из трех бассейнов, включая 50-метровый соревновательный бассейн и 25-метровый бассейн для дайвинга. Наслаждайтесь видами уникальной архитектуры здания во время спа-процедур, спроектированной известной Захой Хадид.

London Aquatics Centre – отличное место для тех, кто любит активный отдых и водные виды спорта. Здесь можно улучшить свою физическую форму, поднять настроение и получить заряд энергии.

Вебсайт : https://www.londonaquaticscentre.org/

Адрес : Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford E20 2ZQ