В 2021 году владимир путин получил на стол несколько сценариев развития войны в Украине

В целом, аналитические отделы практически всех российских силовых структур регулярно, а не только в 2021-м, работали над разработкой сценариев и формирование ожидаемого хода событий, причём не только касательно Украины, а практически всех стран, с которыми граничит рф.

Именно на рубеже 2013-2014 вп принял план Владислава Суркова по гибридному раздроблению Украины на "народные республики". Это было одно из тех редких глобальных решений, которые вп сделал в пользу "кирзачей", ведь Сурков представитель военной разведки, ГУ ГШ ВС рф (ГРУ).

Причин тому было несколько и среди них, как на тот момент высокий уровень доверия и лояльности вп к Суркову, так и то, что сценарий Суркова мало чем отличался от сценариев ФСБ и СВР рф, но был куда более радужный.

Чем завершился план Суркова, мы прекрасно знаем.

Но, в 2021 на столе у вп, примерно за полгода до начала полномасштабного вторжения, лежали очередные выдержки из аналитических отчётов, согласно большинству которых, быстрой и победоносной войны с Украиной не получится, а она станет затяжной и изматывающей, опирающейся на людской ресурс. И только за счёт большего людского ресурса и объявления всеобщей мобилизации рф победит, к 2028!

Примечательно то, что настолько пессимистичные исследования путину предоставили ФСБ и СВР рф, причём у "сварщиков" был самый пессимистичный прогноз, относительно как потерь вс рф, так и результатов – захваченных территорий. Возможно, именно по этой причине Сергей Нарышкин был настолько скукоженный в ходе озвучиваемых предложений путина о включении т.н. "ДНР" и "ЛНР" в состав рф, ведь он прекрасно понимал к чему всё идёт и чем закончится.

А теперь вопрос, чей сценарий понравился вп больше всего, если он решился на полномасштабное вторжение?

Да, вп во второй раз доверился "кирзачам" и принял совместный сценарий МО и ГШ, от Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Эта сладкая парочка обещала вп Киев за 3 дня, марш бросок на Львов, Одессу на блюдечке с полным контролем Чёрного моря и даже Молдову. Результат вот этого всего нам тоже прекрасно известен.

Были запущены негативные сценарии и в целом, именно по ним развивалась ситуация на протяжении первых месяцев 2022, но затем, даже самые негативные прогнозы оказались по сравнению с суровой реальностью, довольно позитивными.

Высокие потери в технике и людском ресурсе, которые стали нести РОВ в 2023 не могли предположить ни "фэсы", ни "сварщики". Кстати, весьма примечательно, что прогнозы от ГРУ так же были негативными, в сравнении со сладкой ересью МО и ГШ, как бы это странным не казалось.

Ситуация ухудшалась и за счёт того, что объявленная в 2022-м году "частичная мобилизация", которая была гибридной всеобщей, не стала регулярным явлением и её отсутствие в 2023 и 2024 годах привело к ухудшению общих сценариев и показателей. Причём путин так и не решается запускать процесс очередной мобилизации, пытаясь, обходится сторонними ресурсами, например, вербуя наёмников в других странах и покупая услуги КНДР в поставках мяса на убой.

С другой стороны, оттягивание всеобщей мобилизации, позволяет путину рассчитывать на больший людскую ресурс и, возможности поддержания более затяжной войны полагаясь исключительно на пехоту.

Сейчас много говорят о том, что путин не намерен заканчивать войну, и хочет продолжать её и дальше, словно это некое откровение с небес и это не было понятным и раньше. Но факт в том, что о нынешних условиях, в которых воюет россия, не могли подумать ни в одной из российских силовых структур. Это, пожалуй, самый худший сценарий, из всех возможных. Но при этом, нежелание путина проводить всеобщую мобилизацию сейчас, с одной стороны, делает этот сценарий ещё более катастрофическим для РОВ, а с другой - повод говорить о его намерении воевать годами, с перспективой таки проведения всеобщего сбора в некоем обозримом будущем.

Ну, а за подставу от Шойгу и Герасимова оба ещё ответят, и произойдёт это уже в ближайшее время. Я бы даже сказал, очень ближайшее.