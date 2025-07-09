Центральный Турин получает новую возможность размещения в исторической среде

В центре Турина старое здание 1950-х годов получило новую жизнь и было превращено в отель с более чем 170 номерами, предлагая посетителям новое место для проживания прямо в сердце города. Всего в нескольких минутах ходьбы от вокзала Порта Нуова и нескольких линий общественного транспорта, отель расположен в старой части Турина, где многие главные улицы и площади города соединяются, как части пазла.

Открытие отеля является частью более широкой тенденции, когда большие гостиничные сети открывают свои заведения в итальянских городах среднего размера. В Турине, где большинство мест для проживания небольшие семейные гостиницы, это новое заведение предлагает другой формат, но все еще гармонично вписывается в вид и ритм района. Это также свидетельствует о том, что все больше путешественников хотят останавливаться в местах, которые легко добраться и имеют современный интерьер, но не меняют внешний вид или атмосферу окружающей местности.

Дизайн лобби отражает архитектуру 1950-х годов. Источник: Hilton

Здание, первоначально завершенное в 1953 году в рационалистическом архитектурном стиле, теперь функционирует как гостиница со 175 номерами, включая 36 люкс. Внутри гости обнаружат крытый бассейн, тренажерный зал и тихий внутренний дворик для отдыха на свежем воздухе. Также доступны wellness-пространства для процедур и релаксации. На территории отеля есть ресторан, который предлагает блюда из местных ингредиентов с добавлением других кухонь. Отель имеет два больших вестибюля и одиннадцать залов, предназначенных для встреч или частных мероприятий.

Посетители, останавливающиеся неподалеку, могут исследовать парк дель Валентино — общественный речной парк с аллеями, обсаженными деревьями и видами на реку По. В парке также есть небольшая средневековая деревня, построенная для исторических выставок. Рядом находится улица Виа Лагранж, где запрещено движение автомобилей, и люди приходят, чтобы прогуляться, рассматривать витрины, пить кофе или заходить в местные книжные магазины и магазины одежды, отражающие повседневный ритм города.

Вечерние гребцы возле парка дель Валентино. Источник: unsplash

Расположенный в самом центре города, отель обеспечивает легкий доступ к магазинам, улицам и трамваям, поэтому посетителям не придется далеко ходить, чтобы передвигаться. Для путешественников, которые посещают город на короткий срок или полагаются на общественный транспорт, новый вариант размещения может снизить потребность в тщательном планировании и позволит более непосредственно почувствовать городскую среду.