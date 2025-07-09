Возобновлен авиамаршрут Манила–Саппоро этой зимой, что расширяет возможности зимних путешествий

Philippine Airlines возобновляет прямые рейсы из Манилы в Саппоро с 24 ноября 2025 года в рамках своего сезонного зимнего расписания. Путешественники смогут воспользоваться рейсами на этом маршруте по понедельникам, средам и пятницам с операциями, которые продлятся до 27 марта 2026 года. Рейсы будут вылетать из Манилы в 6:30 утра и прибывать в Саппоро в 12:15, а обратные рейсы будут покидать Саппоро в 13:15 и приземляться в Маниле в 18:10, предлагая беспересадочное сообщение с северным островом Японии во время активного туристического периода.

Авиакомпания подтвердила, что этот маршрут станет регулярным сезонным сервисом, доступным каждую зиму с ноября по март. Основные особенности услуги включают:

Восстановление прямого доступа в аэропорт Саппоро Новый Титосе

Возможность для пассажиров избежать пересадочных рейсов через Токио или Осаку

Сокращение времени путешествия во время напряженных праздничных периодов

Расписание, адаптированное к пиковому зимнему спросу

Туристы получат прямой доступ к некоторым из достопримечательностей Хоккайдо. Посетители Джозанкей Онсен могут расслабиться в этом историческом горном городке с горячими источниками, известном своими успокаивающими ваннами и заснеженным окружением. Зоопарк Асахияма является достопримечательностью, особенно известной своими зимними прогулками пингвинов, привлекающими семьи и любителей дикой природы. Живописный канал Отару также привлекает посетителей своим волшебным набережным, красиво светящимся в вечернее время зимой.

Любители активного отдыха и снежных видов спорта сочтут эти рейсы удобными для доступа к нескольким ключевым направлениям. Всего в нескольких часах от Саппоро расположен Niseko United, всемирно известный лыжный курорт с трассами, пригодными как для начинающих, так и для опытных лыжников. Вблизи Бией расположен Голубой пруд Широгане, который привлекает посетителей своими яркими бирюзовыми водами и живописным контрастом заснеженных деревьев. Каждую зиму спокойная красота озера Шикотсу подчеркивается популярным фестивалем льда, где ледяные скульптуры и цветные огни привлекают толпы.

Зимние рейсы облегчают доступ к жемчужинам Хоккайдо. Источник: unsplash

Восстановление маршрута Манила-Саппоро является важным шагом для путешественников, заинтересованных в зимнем туризме. Оно открывает более легкий и более быстрый доступ к уникальным сезонным предложениям Хоккайдо, сочетая релаксацию, культурные впечатления и приключения на природе. Возвращение этого маршрута является частью более широкой инициативы, направленной на предоставление путешественникам большей гибкости и выбора в условиях роста спроса на международные поездки.