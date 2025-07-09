Осенью нас ждут новые вызовы: у агрессора новая модификация Shahed-238

Осенью нас ждут новые вызовы...

Еще не остыли в памяти массированные атаки дронами

17 июня было 440 дронов (около 350 было сбито или погашено)

4 июля 539 дронов (около 480 сбито или погашено)

(Это были, преимущественно Shahed-136 и дроны обманки)

Но на выходе у агрессора новая модификация Shahed-238 (Герань-3), развивающая скорость до 600 км/ч (!)

https://surl.lu/oyivmq

Новый дрон по скорости втрое превышает скорость винтовых аналогов.

Первое подтвержденное боевое применение было зафиксировано при ударе по Киеву в 2025 году, хотя подозрения о тестовых запусках появлялись еще в январе 2024 года.

https://surl.lu/gucppc

Переход от винтовых к реактивным дронам кардинально изменяет тактическое уравнение: украинские мобильные группы ПВО, эффективно сбивающие медленные Shahed-136 с пулеметов и ПЗРК, оказываются практически бессильными против целей, летящих на скорости истребителя времен Второй мировой войны.

Это заставляет Украину использовать дорогостоящие ракеты систем Patriot и IRIS-T стоимостью от $430,000 до $3-$4 миллионов против дронов ценой $150,000.

https://surl.lu/ziuole

Технические характеристики Герани-3:

- российский дрон Герань-3 является локализованной копией иранского Shahed-238 с турбореактивным двигателем Tolou-10/13 – нелицензионной иранской копией чешского PBS TJ100.

- максимальная скорость 550-600 км/ч при крейсерской скорости около 520 км/ч, (что делает перехват традиционными средствами ПВО крайне затруднительным)

- при пикировании на цель скорость может достигать 700 км/ч.

https://surli.cc/wabcjd

- дальность полета сохраняется на уровне 2,500 километров - практический потолок 9,144 метра выводит дрон за пределы эффективной дальности большинства мобильных средств ПВО, включая ПЗРК и зенитные установки малого калибра.

– Боевая часть варьируется от стандартных 40-50 кг до тяжелого варианта 90 кг.

https://surli.cc/rrykze

Россия развернула производство трех модификаций системы наведения:

Базовая версия использует инерционную навигационную систему с коррекцией GPS/ГЛОНАСС и коммерческие компоненты западного производства, замаскированные под китайские аналоги. Вторая модификация оснащена электронно-оптической головкой самонаведения для поражения тепловых целей. Третья, самая опасная версия, имеет пассивную радиолокационную головку самонаведения для подавления систем ПВО.

https://surl.li/winhyq

Особую обеспокоенность вызывают сообщения украинской разведки об интеграции терминалов Starlink в сбитых дронах, что потенциально позволяет вести видеотрансляцию и корректировать полетную задачу в реальном времени.

https://surl.li/mobqve

Производственная база сконцентрирована в Татарстане

Основное производство развернуто в особой экономической зоне "Алабуга" в Елабуге, Республика Татарстан, примерно в 1,200 км от границы с Украиной.

https://surl.lu/ynbylr

Производство реактивных вариантов все еще остается крайне ограниченным – десятки единиц в месяц против 70 винтовых дронов в день.

https://surl.lu/zusfjq

(!) Ключевым узким местом является поставка турбореактивных двигателей из Ирана, где производственные мощности также ограничены

https://surl.li/ilqmgz

Россия использует реактивные дроны селективно для поражения особо важных целей, требующих быстрого преодоления ПВО.

В отличие от массированных атак винтовыми Shahed-136/Герань-2, где за ночь запускается 400-500 и более аппаратов, реактивные варианты применяются точечно.

Трехкратное преимущество в скорости кардинально сокращает время реакции украинской ПВО.

Это делает неэффективными традиционные методы перехвата мобильными группами с пулеметами и практически исключает возможность перехвата вертолетами Ми-8 и Ми-24, успешно применяемыми против медленных целей.

Реактивные дроны интегрируются в комплексные удары совместно с крылатыми и баллистическими ракетами для погрузки систем ПВО.

Типичная тактика включает запуск дронов-ловушек "Гербера" без боевой части для обнаружения позиций ПВО, затем удар реактивными дронами по выявленным целям, и финальную волну из обычных Shahed для поражения незащищенных объектов.

https://surli.cc/mdomiq

Из хороших новостей:

- турбореактивные двигатели создают значительно большую тепловую сигнатуру, делая дроны уязвимыми для инфракрасных систем наведения.

https://surl.li/nffnml

- Акустическая сигнатура реактивного двигателя также более заметна, что позволяет украинской сети из 10,000 акустических сенсоров обнаруживать их на большей дальности.

Украинская ПВО демонстрирует высокую эффективность против реактивных целей только при наличии современных систем.

Но есть нюанс.

- Немецкие комплексы IRIS-T показывают близкую до 100% эффективность перехвата, но стоимость одной ракеты $430,000 делает их применение против дронов ценой $150,000 экономически нецелесообразным.

https://armyrecognition.com/.../ukraine-strengthens-its...

-Системы Patriot еще дороже - $3-$4 миллиона за ракету

Что делать?

Продолжать развертывать сети акустических датчиков для оперативного обнаружения местонахождения реактивного дрона, определения траектории движения С реактивными дронами вполне может справляться еще советский ЗРК Стрела-10 (в 90-е годы именно их изучали на военной кафедре).

Но сколько ракет у нас осталось, не знаю. Производство комплексов и ракет было в России. Можем ли делать аналоги? – вопрос.

Электронная война остается эффективной против GPS-наведения – система "Покрова" успешно сбивает с курса дроны, заставляя их падать в Белоруссии и Румынии.

Но против дронов с инерционным наведением или оптическими системами самонаведения эффективность РЭБ резко снижается

https://surl.li/gasznc

Использовать лазеры

В Украине был представлен лазерный комплекс "Тризуб"

Якобы протестировано сбивание целей на расстоянии 5 тыс. метров.

ТТХ не нашел, но пишут, что сбивает быстро движущиеся цели на расстоянии до 3 км и ослепляет до 10 км.

https://surl.li/tqlgjo

Стоимость выстрела – несколько долларов.

Стоимость одной установки (по аналогам) – до $5 млн

Вернуть в Украину часть из 20 тыс. ракет (земля-воздух), которые Трамп передал на ближний восток.

– Речь шла, скорее всего, об APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System), лазерно-направляющими 70-мм ракетами, предназначенными для борьбы с дронами.

Их технические характеристики включают лазерную наводку, скорость до 1000 м/с и боеголовку 4,5 кг, что делает их пригодными для перехвата дронов.

– Стоимость одной ракеты, по оценкам, составляет около $35,000.

Использовать реактивную авиацию.

Но здесь вопрос экономической целесообразности

- Средняя стоимость сбивания одного "Шахеда" с МиГ-29 с Р-73 будет примерно $150,000, а с F-16 с AIM-9 Sidewinder – $38,000

- Если F-16 используется AIM-120 AMRAAM, стоимость может составлять от $400,000 до $1 миллиона, что делает такой подход не рациональным (хотя, если сравнивать со стоимостью возможных разрушений, смысл есть)

Использовать классические ПЗРК

- Stinger (стоимость выстрела $30 000): Диапазон до 4,8 км, инфракрасная наводка, подходит для низколетящих целей.

- Starstreak ($15 000): Диапазон до 7 км, лазерная наводка, высокая скорость, эффективен против маневренных целей.

- Igla ($15 000): Диапазон до 5 км, инфракрасная наводка, эффективный против дронов с тепловым следом.

- RBS-70 ($75 000): Диапазон до 8 км, лазерная наводка, высокая точность.

Расширять линейку дронов перехватчиков, создавая реактивные модели

К примеру, мы уже имеем реактивные ударные дроны "Ад" и "Паляница". Их скорость достигает 700 км/ч.

Но их стоимость слишком высока – $200 тыс (Ад) – $1 млн (Паляница) за единицу.

Хотя стоимость "Ад" близка к стоимости Герани-3.

https://surl.li/vxsagh

Итак. Россияне, скорее всего, будут наращивать производство реактивных дронов. Какими будут терроризировать Украину осенью.

Ключевые цели – военные объекты, штабы, аэродромы, производство военной техники, энергетические объекты, логистические объекты. Будет тяжело.

Итак, готовится надо уже сегодня.