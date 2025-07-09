Лучшие рынки Парижа: 7 мест, которые нельзя пропустить

Париж славится более чем 90 рынками разного размера и специализации. Они могут быть крытыми или открытыми, современными бутиками или историческими рынками, специализированными магазинами или ларьками с широким ассортиментом товаров. Рынки Парижа – это места для выгодных покупок, исследования атмосферы города и его жителей, туристических прогулок, а также вкусных обедов и перекусов. Посещайте их между экскурсиями или посвятите целый день, чтобы изучить самые известные рынки Парижа. От памятных вещей и редких предметов до самых свежих продуктов и вкусных домашних блюд – лучшие рынки Парижа являются отличным местом для посещения.

1. Marché des Enfants Rouges

Большинство рынков имеют отличные кафе и рестораны. Источник: Image Connie Ma, CC BY-SA 2.0/Wikimedia.org

Этот рынок в XVI веке был убежищем для закрывшихся перед революцией сирот. В 2000 году величественное деревянное здание было отреставрировано и открыто как роскошный продуктовый рынок по инициативе местных жителей. Это сделало его одним из обязательных для посещения рынков Парижа. Название отсылает в историческое прошлое: красный цвет плащей учеников приюта того времени указывал на то, что он находился на попечении христианских благотворительных организаций. В настоящее время старейший крытый общественный рынок Парижа предлагает огромный выбор еды, цветов и продуктов со всего мира, включая французскую, ливанскую, японскую, итальянскую, африканскую кухню. Это один из самых атмосферных базаров, любимых туристами. Рынок открыт со вторника по воскресенье с 8:30 до 20:30 (в воскресенье до 17:00) и бывает переполнен на выходные.

2. Marché aux Puces de Saint-Ouen

Это самый большой рынок не только в Париже, но и в Европе, где можно купить абсолютно все – от подделок популярных брендов до оригинальных стульев Eames. Он занимает площадь в 7 гектаров, где расположено около 3 тысяч продавцов. Число посетителей на выходных достигает 180 тысяч. Рынок организован в несколько закрытых деревень и открытых торговых улиц. Одна часть напоминает музей, другая – типичный блошиный рынок, а между ними расположены рестораны и модные бутики с антиквариатом. Главная улица рынка – Росье, рядом с рынками Малассис с игрушками, мебелью и старыми камерами; Marché Dauphine с мебелью и керамикой; и Marché Biron с дорогими светильниками и предметами интерьера. Этот большой рынок в Париже открыт на выходные с 9:00 до 18:00 и в понедельник с 11:00 до 17:00.

3. Marché d'Aligre

Это место может возглавить список самых колоритных уличных рынков Парижа. Это также самое дешевое место для покупки свежих фруктов и овощей, мяса, рыбы, одежды и подержанных товаров. Ряд красочных лотков выстроился на площади д'Алигр в Париже, окруженный многочисленными кафе и пекарнями, где можно выпить вина, празднуя выгодные покупки, и насладиться атмосферой Парижа. Это очень быстрое место, которое начинается с рядов сезонных фруктов и овощей, продолжается крытым рынком Бове и магазинами с антиквариатом. Здесь можно найти отличные варианты для коллекционеров, посуды и серебряных изделий. Уличные ряды открыты для публики со вторника по воскресенье с 9.00 до 12.30, тогда как крытый рынок Бове работает в те же дни с 9.00 до 19.30 (в субботу с 15.30, а в воскресенье только утром).

4. Marché International de Rungis

Крупнейший оптовый продовольственный рынок в мире также расположен в Париже. Он занимает огромную территорию в 232 га и был основан в X веке. Тогда он действовал в центре города, но так разросся, что его пришлось перенести в пригород. До рынка можно добраться поездом или автомобилем. Здесь продают разнообразные продукты высочайшего качества – от овощей и молочных продуктов до специй и цветов. Поэтому он популярен среди местных шеф-поваров, заказывающих отсюда доставку в свои рестораны. Это идеальный рынок для посещения Парижа для гурманов и кулинарных путешественников. Он не подходит для неспешных прогулок, потому что сюда нужно приезжать очень рано. Рынок открывается для оптовой торговли в 4:30 утра и работает до 8:00, хотя некоторые лотки открыты в другие часы.

5. Marché aux Fleurs et aux Oiseaux

Королева Елизавета II посетила цветочный рынок в 2014 году. Источник: Image Als33120 CC BY-SA 4.0/Wikimedia.org

Это место считается самым ярким, красочным и громким среди всех рынков Парижа. С 2014 года он известен под другим названием – Marché aux Fleurs Reine Elizabeth II. Северный край острова Сите является домом для самых крупных цветочных рядов, как крытых, так и открытых, предлагающих цветы на любой вкус и бюджет – от дешевых букетов до экзотических растений. В воскресенье рынок полностью меняет специализацию, превращаясь в птичий рынок, и красота и ароматы цветов сменяются щебетанием и кудахтанием разнообразных птиц. Здесь продают редкие виды домашних животных, а также обычных кур, уток и т.д., клетки и другое оборудование для их содержания. Для туристов посещение этого местного рынка Парижа будет удобной отправной точкой для осмотра города, поскольку он расположен вблизи большинства достопримечательностей Парижа. Рынок открыт с понедельника по субботу с 8:00 до 19:30, а в воскресенье с 8:00 до 19:00.

6. Rue Montorgueil

Один из лучших рынков для посещения в Париже, всегда оживленная улица Монторгей полна замечательных продуктовых магазинов, лотков и волшебных мест, где можно пообедать с бокалом вина и понаблюдать за местными жителями и посетителями. Это, прежде всего, улица с продуктовыми лотками, но в последнее время здесь появилось много модных бутиков и ресторанов. От мяса и сыра до свежих морепродуктов и овощей здесь можно купить разнообразные продукты. Также здесь расположены многочисленные культовые пекарни и кафе. Например, обязательно посетите старейшую кондитерскую Парижа Stohrer, когда-то поставлявшую выпечку в королевский двор, посетите чашку горячего шоколада в Charles Chocolatier и попробуйте лучшие сыры в La Fermette. Вдоль улиц есть много террасных кафе и специализированных магазинов, которые предлагают специи и редкие ингредиенты, духи, винтажную одежду, цветы или специальные чаи. Часы работы этого торгового рынка в Париже могут изменяться.

7. Marché Bastille

Один из лучших и самых больших уличных рынков Парижа открывается на бульваре Ришар Ленуар в четверг и воскресенье. Ятки здесь предлагают больший ассортимент продуктов, чем любой гипермаркет. Он напоминает огромный фермерский рынок с более сотней лотков, продающих местные сыры, рыбу, цветы, мясо, хлеб и выпечку. Продуктовые лотки перемежаются с товарами для дома и кухни, одеждой и ливанскими вкусностями. Это очень атмосферное место для прогулок или обеда. В субботу здесь начинают работать продавцы искусства и ремесел, от которых можно приобрести различные изделия и картины, но технически это другой известный рынок Парижа под названием Le Marché de la Creation Bastille. Рынок открыт в четверг с 8:00 до 14:00 и в воскресенье с 7:00 до 15:00.